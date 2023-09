BNZSA, powered by Anteriad está listo para revolucionar el mercado de intención B2B de EMEA con el lanzamiento de BNZSA inTNT, una solución de intención multilingüe, de Inteligencia Artificial (IA) y verificada por humanos

Cientos de miles de conversaciones entre agentes entrenados por BNZSA y prospectos de múltiples idiomas serán analizadas mensualmente por IA y Machine Learning en busca de señales de intención

September 19, 2023

Las Rozas de Madrid, SPAIN