BNZSA, powered by Anteriad, est sur le point de révolutionner le marché de l’intent data B2B EMEA avec le lancement de BNZSA inTNT, la solution multilingue, d'intelligence artificielle (IA) et d’intent data vérifié par l'homme

MADRID, Espagne, 19 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- BNZSA, powered by Anteriad, a lancé inTNT pour offrir au marché B2B EMEA une solution d’intelligence artificielle (IA) et multilingue conforme au RGPD .



Cette nouvelle solution d’intent data donne aux spécialistes du marketing B2B des signaux d'intention validés et conformes capturés dans plusieurs langues européennes pour leur permettre de se présenter plus efficacement devant un plus grand nombre d'acheteurs.

inTNT de BNZSA est une solution intelligente et précise qui vérifie les signaux d'intention à la fois numériquement, à l'aide de l'IA et avec vérification humaine. Dans un marché traditionnellement dominé par les solutions d’intent data centrées sur les États-Unis et l'anglais, les données multilingues EMEA d'inTNT se distinguent par le fait qu'elles proviennent de centaines de milliers de conversations mensuelles avec des agents de langue maternelle qui confirment également le consentement au RGPD.

L’inTNT de BNZSA sera proposé aux clients EMEA existants de BNZSA et d'Anteriad en tant qu'améliorateur de performance pour les programmes de génération de leads, et il sera également proposé en complément des campagnes publicitaires numériques pour accroître l'engagement du public cible.

Le programme Knowledge Exchange de BNZSA, qui identifie les besoins en technologies de l'information des utilisateurs y on les mettre en contact avec les partenaires de BNZSA, intégrera également inTNT. De plus, cet intent data européenne sera réintégré dans l'offre globale d'Anteriad, BNZSA étant pleinement intégrée à l'organisation Anteriad.

Brahim Samhoud, PDG international de BNZSA, powered by Anteriad, a déclaré : « Le marché européen est très réglementé en matière de confidentialité et de conformité des données. En lançant inTNT, nous complétons l'offre d’intent data mondiale incroyablement puissante d'Anteriad avec des signaux d'intention conformes validés dans plusieurs langues.

« Nous sommes ravis d'offrir inTNT et d'offrir à nos clients la possibilité de se présenter devant davantage d'acheteurs basés dans la région EMEA aujourd'hui », a ajouté Samhoud.

Karie Burt, Chief Data and Privacy Officer chez Anteriad, a ajouté : « Dans le passé, il était difficile de trouver une base intent data multilingue conforme pour la région EMEA qui avait été vérifiée par des locuteurs natifs humains. Avec 1 600 agents formés par BNZSA au téléphone pour vérifier et capturer l'intention chaque mois, nous sommes ravis de marier l'intelligence humaine et artificielle pour offrir de la valeur à davantage de spécialistes du marketing dans plusieurs langues tout en préservant la confidentialité et la conformité. »

Cliquez ici pour plus d'informations sur inTNT de BNZSA.

A propos de BNZSA et Anteriad

Anteriad place les spécialistes du marketing B2B devant leur prochain client et devant leurs concurrents. Des entreprises telles qu'IBM, Microsoft, Forbes, SHRM et Lenovo ont bénéficié de nos données d'acheteurs B2B haute fidélité, de notre exécution multicanal complète et en libre-service, de nos services de conversion par télécommunication, de nos analyses et de nos conseils d'experts pour générer des multiples de retour sur investissement percutants. Notre plateforme primée Anteriad Marketing Cloud suit plus de 500 milliards de signaux liés aux acheteurs chaque mois. BNZSA, la division internationale d'Anteriad, fournit des données conformes au RGPD et des prospects qualifiés directement aux équipes commerciales avec des BDR qui offrent une expertise locale en 26 langues, prospectant pour les fournisseurs informatiques mondiaux. Grâce à la combinaison de données, de services de renseignement numérique et humain, et à son processus unique de Warm HandoverTM, les agents BNZSA BDR et SDR génèrent du pipeline qui abouti généralement à un taux de prospection de 70%. Commencez à créer votre avenir dès aujourd'hui – apprenez à nous connaître chez https://bnzsa.com/ et https://anteriad.com/.

