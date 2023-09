Fingerprint Cards AB (publ) beslutar om en emission av konvertibler och meddelar att villkoret för förtida inlösen av obligationslånet 2021/2024 har uppfyllts

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA (INKLUSIVE DESS TERRIRTORIER OCH BESITTNINGAR), AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA REGISTERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ENLIGT GÄLLANDE LAG. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Fingerprint Cards AB (publ) ("Fingerprints" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 18 augusti 2023, beslutat om en emission av konvertibler med ett nominellt belopp om 160 MSEK (”Tranch 1”) till en entitet som förvaltas av Heights Capital Management, Inc. (”HCM”).



Som tidigare offentliggjorts genom pressmeddelande den 16 juli 2023, har Bolaget ingått avtal (”Avtalet”) med HCM avseende ett åtagande att teckna konvertibler som kan konverteras till B-aktier i Bolaget (”Konvertiblerna”) i Tranch 1 med en option för Bolaget att emittera ytterligare Konvertibler med ett sammanlagt nominellt belopp om 90 MSEK till HCM som kan utnyttjas under vissa förutsättningar och om Bolaget så önskar (”Tranch 2”). Nettolikviden från Tranch 1 och Bolagets företrädesemission om 181,8 MSEK (”Företrädesemissionen”) kommer användas för inlösen av Bolagets utestående obligationslån 2021/2024 (ISIN: SE0017071855) om 300 MSEK med förfall i december 2024 (de ”Befintliga Obligationerna”) samt för generella bolagsändamål, inklusive en ökad satsning inom Bolagets tillväxtsegment.

I samband med ingåendet av Avtalet och vid beslutet att emittera Konvertibler i enlighet med bemyndigandet från extra bolagsstämma den 18 augusti 2023, har styrelsen gjort följande överväganden. En förutsättning för att kunna genomföra förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna inom en för Bolaget ändamålsenlig tidplan var att Bolaget tillfördes tillräckliga medel för att med godtagbar tidsmarginal säkra finansieringen av inlösenlikviden. Bolaget har noga övervägt möjligheten att anskaffa tillräckliga medel för att återlösa obligationslånet 2021/2024 genom en emission av Konvertiblerna till befintliga aktieägare. Bolaget har dock bedömt att det med beaktande av Konvertiblernas komplexitet inte skulle finnas ett tillräckligt intresse bland sådana befintliga aktieägare. Konvertibelemissionen bidrar även till att förbättra Bolagets kapitalstruktur och risknivå genom att Bolaget får en finansiering med ökad flexibilitet. Konvertibelemissionen resulterar även i en investering från en stark och långsiktig investerare vilket Bolaget bedömer kommer gynna Bolaget på lång sikt. Med beaktande av ovan är det styrelsens samlade bedömning att skälen tydligt och med tillräcklig styrka överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för befintliga aktieägare och att en nyemission av Konvertiblerna med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt därför ligger i Bolagets och alla aktieägares intresse.

Varje Konvertibel har ett nominellt belopp om 500 000 SEK och Konvertiblerna emitteras till en teckningskurs per Konvertibel om 92 procent av det nominella beloppet, vilket motsvarar 460 000 SEK per Konvertibel. Eftersom teckningskursen har fastställts efter förhandlingar på armlängds avstånd i samband med Avtalet med HCM, anser styrelsen att teckningskursen på ett korrekt sätt avspeglar nuvarande marknadsförutsättningar och efterfrågan. Konvertiblernas löptid är 3,5 år från och med den 19 september 2023, i den mån konvertering inte dessförinnan ägt rum, och Konvertiblerna löper med en årlig ränta om sex (6) procent. För mer information om Konvertiblerna hänvisas till pressmeddelandet som offentliggjordes den 16 juli 2023.

Förtida inlösen av de Befintliga Obligationerna var villkorat av att Tranch 1 samt Företrädesemissionen genomfördes. Detta villkor har nu uppfyllts och förtida inlösen är därmed inte längre villkorad. Förtida inlösen kommer ske den 28 september 2023 och inlösenbeloppet kommer betalas till varje person som vid arbetsdagens slut den 21 september 2023 är registrerad som ägare av Befintliga Obligationer i den skuldbok som förs av Euroclear Sweden.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat finansiell rådgivare till Bolaget. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget.

Om Fingerprints

Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till allt. Våra lösningar återfinns i hundratals miljoner enheter, och används miljardtals gånger varje dag. Vi erbjuder säker och användarvänlig identifiering och autentisering med en mänsklig touch. För mer information, besök vår webbplats, läs vår blogg, och följ oss på Twitter. Fingerprints är börsnoterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2023 kl. 16:00 CEST.

