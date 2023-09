COMMUNIQUE DE PRESSE

Global Bioenergies : fortes avancées

au premier semestre 2023

Chiffre d’affaires semestriel de 3,1 M€

Réduction de la perte nette

Obtention de la certification ASTM pour sa technologie de

carburant d’aviation durable

Augmentation de la taille du projet d’usine

Evry, le 19 septembre 2023 – 17h45 : Le Conseil d’administration de Global Bioenergies tenu le 15 septembre a arrêté les comptes du premier semestre 2023, lesquels ont été audités par le Commissaire aux comptes et affichent un chiffre d’affaires atteignant 3,1M€.

Samuel Dubruque, Directeur Financier de Global Bioenergies, commente : « Ce chiffre d’affaires, record depuis la création de la Société, nous a permis de réduire significativement notre perte nette à -4,1M€ contre -5,8M€ au S1 2022 et -7,6M€ au S1 2021. Les ventes d’Isonaturane™ 12 valident à la fois l’appétence du marché pour nos produits et notre capacité à produire dans le respect des plus hautes exigences réglementaires. »

Marc Delcourt, Co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies, ajoute : « Le premier semestre 2023 a également été marqué par l’obtention de la certification ASTM pour notre technologie de carburant d’aviation durable. Cette certification, sésame indispensable et réservé à un cercle restreint de technologies, nous projette dans le marché des carburants d’aviation durables, principale option de décarbonation du transport aérien. Grâce à l’exploitation à plus grande échelle de notre procédé et la diminution du coût de production, nous projetons de prendre part au marché des SAF en Europe dès 2030, lorsque le seuil d’incorporation obligatoire passera de 2% à 6% au sein de l’Union Européenne. »

Compte de résultat du Groupe

Données en k€ du 01/01/23

au 30/06/2023

6 mois du 01/01/22

au 30/06/2022

6 mois du 01/01/21

au 30/06/2021

6 mois Produits d’exploitation 7 326 1 059 1 903 Charges d’exploitation 11 264 6 632 9 455 Résultat d’exploitation -3 938 -5 573 -7 552 EBITDA -3 026 -5 014 -6 515 Résultat financier 23 -61 -79 Résultat exceptionnel -169 -124 10 Impôts sur les bénéfices - - - Résultat net -4 084 -5 759 -7 621





Données en k€ du 01/01/23

au 30/06/2023 du 01/01/22

au 30/06/2022 du 01/01/21

au 30/06/2021 Produits d’exploitation 7 326 1 059 1 903 Chiffre d’affaires 3 102 144 33 Subventions 1 184 894 1 331 Variation de stocks de produits finis 1 917 -34 527 Autres produits 1 123 55 12

Les produits d’exploitation sont constitués principalement du chiffre d’affaires issu de la première vente de plusieurs tonnes d’IsonaturaneTM 12.

Données en k€ du 01/01/23

au 30/06/2023 du 01/01/22

au 30/06/2022 du 01/01/21

au 30/06/2021 Charges d’exploitation 11 264 6 632 9 455 Frais de personnel 2 194 2 309 2 079 Effectif moyen (Nb) 47,6 47,3 41,2 Dépenses d’industrialisation 2 687 2 597 4 886 Variation de stock IBN et ses dérivés 2 461 -584 - 520 Frais de laboratoire 192 185 322 Locations, entretien, maintenance 518 423 413 Propriété intellectuelle 186 137 326 Dotations aux amortissements et provisions 2 028 559 1 038 Autres frais de fonctionnement 997 1 006 911

L’ensemble des écritures relatives aux stocks d’isobutène et de ses dérivés, impactant à la fois les produits et les charges d’exploitation, aboutissent à une charge totale de 0,7M€ au 1er semestre 2023.

Indépendamment de ces écritures de stocks, les charges d’exploitation ont augmenté de 0,6 M€ par rapport au 1er semestre 2022. Cette hausse est principalement issue de l’augmentation des dotations aux amortissements découlant de la mise en service de l’unité de production de Pomacle au 1er novembre 2022. Les autres postes de charges restent stables.

Bilan du Groupe

Actif (k€) 30/06/23 31/12/22 31/12/21 Passif (k€) 30/06/23 31/12/22 31/12/21 Immobilisations incorporelles 411 539 800 Capital 905 749 743 Immobilisations corporelles 3 060 3 612 637 Prime d’émission 10 452 16 029 29 289 Immobilisations en cours 129 401 1 897 Report à nouveau -2 769 -2 708 -4 697 Immobilisations financières 829 1 546 1 544 Résultat -4 084 -11 986 -11 773 Subventions d’équipement 379 463 - ACTIF IMMOBILISE 4 428 6 097 4 879 CAPITAUX PROPRES 4 883 2 547 13 562 Stock IBN et dérivés 1 604 2 342 1 793 PROVISIONS 58 110 61 Stock consommables 298 250 250 Créances 4 847 3 647 3 524 Avances conditionnées et emprunts 10 985 11 486 12 454 Disponibilités 9 855 8 768 20 931 Fournisseurs 4 229 5 580 3 520 VMP 176 173 147 Dettes fiscales et sociales 725 502 1 185 Charges constatées d’avance 387 300 261 Autres dettes et PCA 713 1 352 1 003 ACTIF CIRCULANT 17 167 15 480 26 907 DETTES & PCA 16 653 18 921 18 163 TOTAL ACTIF 21 595 21 577 31 785 TOTAL PASSIF 21 595 21 577 31 785

Le montant des immobilisations diminue du fait (i) de l’amortissement de l’unité de production de Pomacle-Bazancourt mise en service en fin d’année 2022, (ii) du remboursement de caution à la fin d’un des projets de subvention, et (iii) de la dépréciation des dépenses immobilisées spécifiquement liées au projet d’usine de 2 000 tonnes.

Les stocks diminuent et les créances augmentent suite à la livraison et à la facturation des premières tonnes d’IsonaturaneTM 12 à la fin du semestre.

Le solde de trésorerie progresse de 1,1 M€ au premier semestre. Les augmentations de capital ont généré un flux net de 6,5 M€ complété par l’encaissement de subventions et de créances clients (2,7M€). Les flux issus des opérations d’exploitation représentent la majeure partie des décaissements sur la période (7,7 M€) et ont été fortement impactés par les coûts de production d’IsonaturaneTM 12.

Faits marquants du premier semestre 2023, évènements récents et perspectives

- Succès de la première livraison de tonnes d’IsonaturaneTM 12

Afin de répondre aux commandes passées par des grands noms du domaine de la cosmétique dont L’Oréal, Global Bioenergies a mis en place une filière de production dédiée en partie sous-traitée, et a livré plusieurs tonnes d’IsonaturaneTM 12 au cours du premier semestre 2023. Bien que le chiffre d’affaires associé soit significatif, les coûts de production correspondants restent très élevés et cette activité, qui ne permettra pas de générer de marge significative pour la Société, n’est maintenant plus prioritaire. La Société concentre désormais tous ses efforts vers l’édification d'une usine de plus grande envergure.

- Obtention de la certification ASTM pour le carburant d’aviation durable issu de la technologie Global Bioenergies

L’industrie du transport aérien exige que tout carburant utilisé soit certifié par l’ASTM. Les carburants d’aviation durables (Sustainable Aviation Fuel ou « SAF ») sont certifiés dans le monde entier selon la norme ASTM D7566 qui décrit les exigences de spécification du carburant et le pourcentage de mélange maximal avec les carburants conventionnels. Cette norme leur permet d'être considérés comme des carburants "drop-in", ce qui signifie qu'ils peuvent être mélangés jusqu’à 50% avec du kérosène fossile et être utilisés en toute sécurité dans des avions de ligne et les infrastructures existantes à l’échelle internationale.

Global Bioenergies a obtenu en juin 2023 la certification de son procédé, qui constitue le point de départ du déploiement de sa technologies dans les carburants d’aviation durables. Afin de pouvoir devenir un acteur majeur de ce domaine, les coûts de production doivent encore diminuer significativement pour devenir compatibles avec les prix de marché. La Société ambitionne une part du marché des SAF en Europe en 2030, lorsque le seuil d’incorporation obligatoire passera à 6% en Europe.

- Focalisation sur un projet d’usine de plus grande envergure

Global Bioenergies a décidé d’ajuster sa feuille de route pour se concentrer dès à présent sur la construction d’une usine de grande taille (jusqu’à 10 000 tonnes d’isobutène et dérivés par an). Cette augmentation du volume de production couplée à une diminution des prix de vente permettra à la Société de répondre plus largement aux besoins du marché de la cosmétique puis atteindre progressivement le marché des carburants d’aviation durables. L’usine démarrerait ses activités fin 2027. Global Bioenergies publiera un calendrier des étapes de conception et de construction d’ici à la fin de l’exercice 2023.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies substitue des produits d’origine pétrolière par des produits d’origine naturelle. En quête de naturalité sans compromis sur la performance, les acteurs de la cosmétique sont les premiers clients de la Société. Dès 2027, la Société exploitera son procédé innovant dans une usine de grande envergure. A horizon 2030, la Société prévoit de devenir un des leaders de l’immense marché émergent des carburants d’aviation durables afin de lutter contre le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE). L’Oréal est son premier actionnaire avec 13,5% du capital.

