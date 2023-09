Pemenang Stevie Awards untuk Perusahaan Paling Berkesan 2023 Diumumkan

FAIRFAX, Va., Sept. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Para pemenang dalam kompetisi internasional Stevie® Awards untuk Perusahaan Paling Berkesan 2023, telah diumumkan pada hari Senin, 18 September dalam acara gala di Kota New York. Penghargaan ini merupakan pengakuan terhadap perusahaan terbaik di dunia beserta para profesional, tim, dan prestasi di bidang sumber daya manusia, dan juga produk serta pemasok terkait SDM yang telah membantu menciptakan dan mendorong terbentuknya tempat kerja yang luar biasa.



Daftar lengkap pemenang penghargaan trofi Emas, Perak, dan Perunggu Stevie Award berdasarkan kategori dapat dilihat di http://www.StevieAwards.com/HR.

Beragam organisasi dan individu di seluruh dunia termasuk mereka yang diakui. Organisasi yang meraih Grand Stevie Award untuk Organisasi Paling Terhormat Tahun Ini adalah Bank of America of Charlotte, NC, dengan membawa pulang tujuh trofi Emas, tujuh Perak, dan tujuh Perunggu Stevie Award dengan total 45,5 poin. Organisasi Terbaik Tahun Ini diberikan kepada organisasi dengan poin penghargaan terbanyak, dengan tiap kemenangan trofi Emas Stevie setara dengan tiga poin, tiap kemenangan trofi Perak Stevie setara dengan dua poin, dan tiap trofi Perunggu Stevie setara dengan satu setengah poin.

Grand Stevie Award untuk Nominasi dengan Nilai Tertinggi Tahun Ini dianugerahkan ke Globe Telecom Inc. di Kota Taguig, Filipina atas nominasi mereka Ato Jiao untuk Direktur SDM Terbaik Tahun Ini, yang menerima skor rata-rata dari dewan juri sebesar 9,5 dari nilai tertinggi 10.

Pemenang utama trofi Emas Stevie Award termasuk Bank of America (7), Cathay United Bank (5), IBM (4), Tata Consultancy Services (4), Tech Mahindra (4), Dimes Sanayi ve Ticaret A.Ş. (3), Enerjisa Enerji (3), Product Madness (3), TELUS International (3), Akbank T.A.S. (2), American Systems (2), Ayala Land Inc. (2), BlueSky Personnel Solutions (2), Borusan (2), DHL Global Forwarding, Freight (2), FedEx (2), Globe Telecom (2), GoHealth (2), Golden Hour Veterinary Telemedicine (2), Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (2), Saint-Gobain North America (2), Siemens AG (2), dan Top Hat (2).

Lebih dari 1.000 nominasi dari berbagai organisasi di 28 negara dievaluasi dalam kompetisi tahun ini. Pemenang ditentukan berdasarkan skor rata-rata dari lebih 125 profesional di seluruh dunia yang bertindak sebagai juri.

Pemenang Stevie Award di 31kategori Perusahaan Terbaik Tahun Ini ditentukan berdasarkan gabungan unik dari penilaian para profesional dan voting dari masyarakat umum.

Stevie Awards untuk Perusahaan Paling Berkesan mengakui prestasi dalam banyak aspek di tempat kerja. Kategori penghargaan meliputi:

Penghargaan Perusahaan Terbaik Tahun Ini

Penghargaan Prestasi SDM

Penghargaan SDM Perseorangan

Kategori Tim SDM

Penghargaan Penyedia Solusi

Penghargaan Solusi, Implementasi, dan Program Pelatihan atau Media

Kategori Kepemimpinan Pakar

Penghargaan Tanggap Pandemi COVID-19

Penghargaan ini diberikan oleh Stevie Awards, yang menyelenggarakan delapan dari berbagai program penghargaan bisnis terkemuka di dunia, termasuk International Business Awards® dan American Business Awards®.

Tentang Stevie Awards

Stevie Awards dibagi menjadi delapan program: Asia-Pacific Stevie Awards, German Stevie Awards, Middle East & North Africa Stevie Awards, American Business Awards®, International Business Awards®, Stevie Awards for Women in Business, Stevie Awards for Great Employers, dan Stevie Awards for Sales & Customer Service. Kompetisi Stevie Awards menerima lebih dari 12.000 pendaftar setiap tahun dari berbagai organisasi di lebih dari 70 negara. Stevie Awards tidak hanya memberikan penghargaan kepada semua jenis dan skala organisasi beserta orang-orang di belakangnya, tetapi juga mengakui kinerja luar biasa di tempat kerja di seluruh dunia. Kenali Stevie Awards selengkapnya di http://www.StevieAwards.com.

Sponsor Stevie Awards untuk Perusahaan Paling Berkesan tahunan ke-8 adalah HiBob.

Narahubung Pemasaran

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

Foto yang menyertai pengumuman ini dapat diakses di: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/06939e25-fba1-4760-aacd-ed60700c9173