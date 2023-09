優秀な雇用主に贈られる2023年スティービー賞 (2023 Stevie Awards for Great Employers) 受賞者を発表

バージニア州フェアファックス発, Sept. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 国際コンペティションである 2023 優秀な雇用主に贈られるスティービー (Stevie®) 賞の受賞者が、9月18日月曜日、ニューヨーク市で開催された祝賀会で発表された。この賞は、世界で最も優秀な経営者と、HRプロフェッショナル、HRチーム、HRアチーブメント、および HR 関連の商品、働きやすい職場の創出と推進に貢献したサプライヤーを称えるものである。



カテゴリ別の金、銀、銅のスティービー賞受賞者の一覧は、http://www.StevieAwards.com/HRに掲載されている。

世界中の多様な組織や個人の集団が認められている。年間最優秀組織としてグランドスティービー賞 (Grand Stevie Award) を受賞した組織は、ノースカロライナ州シャーロットのバンク・オブ・アメリカであり、ゴールド7個、シルバー7個、ブロンズ7個のスティービー賞を獲得し、合計45.5ポイントを獲得した。年間最優秀組織は最も多くの賞ポイントを獲得した組織に与えられ、ゴールドスティービー賞の各受賞者に3ポイント、シルバースティービー賞の各受賞者に2ポイント、ブロンズスティービー賞の各受賞者に1.5ポイントが加算される。

年間最高評価のノミネートに贈られるグランドスティービー賞は、フィリピン・タギッグ市のグローブ・テレコム社が、アト・ジャオ (Ato Jiao) 氏を年間最高人事責任者 (Chief HR Officer of the Year) にノミネートしたことに対して贈られ、審査員から最高10ポイント中9.5ポイントの平均スコアを獲得した。

ゴールドスティービー賞の主な受賞企業には、バンク・オブ・アメリカ (7 個)、キャセイ・ユナイテッド銀行 (Cathay United Bank、5個)、IBM (4個)、タタ・コンサルタンシー・サービシズ (Tata Consultancy Services、4個)、テック・マヒンドラ (Tech Mahindra、4個)、ダイムス・サナイ・べ・ティジャレット・アーシェ (Dimes Sanayi ve Ticaret A.Ş 、3個)、エネルジサ エネルジ (Enerjisa Enerji、3個)、プロダクト・マッドネス(Product Madness、3個)、テルス・インターナショナル (TELUS International、3個)、アクバンク T.A.S. (Akbank T.A.S.、2個)、アメリカン・システムズ (American Systems、2個)、アヤラ・ランド・インク (Ayala Land Inc.、2個)、ブルースカイ・パーソナル・ソリューションズ (BlueSky Personal Solutions、2個)、ブルサン (Borusan、2個)、DHLグローバル・フォワーディング、フレイト (DHL Global Forwarding、Freight 、2個)、フェデックス (FedEx、2個)、グローブ・テレコム (Globe Telecom、2個)、 ゴーヘルス (GoHealth、2個)、ゴールデン・アワー・ベテリナリー・テレメディシン (Golden Hour Veterinary Telemedicine、2個)、コルドゥサ・テクニック・テキスティル (Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.、2個)、サンゴバン・ノースアメリカ (Saint-Gobain North America、2個)、シーメンス AG (Siemens AG、2個)、トップハット (Top Hat、2個)などが含まれる。

今年のコンペティションでは、28か国の組織から1,000を超えるノミネートが審査された。受賞者は、審査員を務める世界中の125人以上の専門家の評価の平均スコアによって決定された。

31の年間最優秀雇用主部門におけるスティービー賞の受賞者は、専門家の評価と一般大衆の投票を独自に組み合わせて決定された。

優秀な経営者のためのスティービー賞は、職場のさまざまな面での功績を評価する。カテゴリには以下が含まれる:

年間最優秀雇用者賞 (Employer of the Year Awards)

HR功績賞 (HR Achievement Awards)

HR個人賞 (HR Individual Awards)

HRチーム賞 (HR Team Categories)

ソリューションプロバイダー賞 (Solution Provider Awards)

ソリューション、実装、トレーニングプログラムまたはメディア賞 (Solutions, Implementations, and Training Programs or Media Awards)

思想的リーダーシップカテゴリ (Thought Leadership Categories)

新型コロナウイルス感染症対応賞 (COVID-19 Response Awards)

この賞は、国際ビジネス賞 (The International Business Awards)® やアメリカビジネス賞 (The American Business Awards)®を含む 8 つの世界有数のビジネス賞プログラムを組織するスティービー賞によって授与される。

スティービー賞について

スティービー賞は、「アジア・パシフィック・スティービー賞 (Asia-Pacific Stevie Awards)」、「スティービー・ドイツ賞 (German Stevie Awards)」、「アメリカン・ビジネス賞 (American Business Awards®)」、「国際ビジネス賞 (International Business Awards®)」、「中東・北アフリカスティービー賞 (Middle East & North Africa Stevie Awards)」、「女性のためのスティービー賞 (Stevie Awards for Women in Business)」、「優秀な経営者のためのスティービー賞 (Stevie Awards for Great Employers)」、「セールス&顧客サービス賞 (Stevie Awards for Sales & Customer Service)」の8つのプログラムで構成されている。スティービー賞には毎年、70ヵ国以上の企業・団体から12,000件以上の応募がある。同賞では、業種や規模を問わず、様々な企業・団体とその人材による、世界各地の職場における優れた功績を称えている。スティービー賞について詳しくは、http://www.StevieAwards.comを閲覧されたい。

HiBobは、第8回優秀な雇用主に贈られるスティービー賞のスポンサーである。

