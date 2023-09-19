2023 年度 Stevie 杰出雇主奖得主揭晓

弗吉尼亚州费尔法克斯, Sept. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 一场国际性奖项的角逐落下帷幕——2023 年Stevie® “杰出雇主奖”得主于本周一（9 月 18 日）在纽约市举行的颁奖典礼上揭晓。该奖项旨在表彰世界上最优秀的雇主和人力资源专业人员、团队、成就以及与人力资源相关的产品和供应商，他们帮助创造和推动了良好的的职场环境。

Stevie 金奖、银奖和铜奖得主的完整名单（按类别分类）可在以下网址查阅：http://www.StevieAwards.com/HR.

获奖者包括世界各地多元化的组织和个人。Stevie 年度最高荣耀组织杰出奖由总部位于美国北卡罗莱纳州夏洛特的 Bank of America 获得，该组织总计获得 7 项金奖、7 项银奖和 7 项铜奖，共计得分为 45.5 分。“年度组织奖”颁发给获得最多奖项积分的组织。参赛组织每获得一项 Stevie 金奖得 3 分；每获得一项 Stevie 银奖得 2 分；每获得一项 Stevie 铜奖得 1.5 分。

Stevie 杰出奖“年度最高分提名奖”的获奖者是总部位于菲律宾达义市的 Globe Telecom Inc.。来自该组织的 Ato Jiao 被提名为年度最佳首席人力资源官，并在评审团评审中获得了 9.5 的高分（满分为 10 分）。

获得 Stevie 金奖最多的组织包括 Bank of America (7)、Cathay United Bank (5) IBM (4)、Tata Consultancy Services (4)、Tech Mahindra (4)、Dimes Sanayi ve Ticaret A.Ş.(3)、Enerjisa Enerji (3)、Product Madness (3)、TELUS International (3)、Akbank T.A.S.(2)、American Systems (2)、Ayala Land Inc. (2)、BlueSky Personnel Solutions (2)、Borusan (2)、DHL Global Forwarding、Freight (2)、FedEx (2)、Globe Telecom (2)、GoHealth (2)、Golden Hour Veterinary Telemedicine (2)、Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.(2)、Saint-Gobain North America (2)、Siemens AG (2)、以及 Top Hat (2)。

在今年的角逐中，来自 28 个国家/地区的 1,000 余个组织的提名接受了评估。获奖者由来自全球各地的超过 125 位担任评委的专业人士给出的平均分决定。

在“年度最佳雇主”类别下的 31 个 Stevie 奖项则采用了另一种独特的评选模式，综合考虑专业评委的评分以及公众投票的结果决定获奖者。

Stevie “杰出雇主奖”旨在表彰在得主们在职场诸多方面取得的成就。其类别包括：

年度最佳雇主奖

人力资源成就奖

人力资源个人奖

人力资源团队奖类

解决方案提供商奖

解决方案、实施和培训计划或媒体奖

思想领导力奖类

新冠疫情应对奖

这些奖项由 Stevie 奖颁发。 Stevie 奖组织了全球领先的商业奖项目中的八个，包括 International Business Awards®（国际商务奖）和American Business Awards®（美国商务奖）。

关于 Stevie 奖

Stevie 奖包括以下八大奖项：亚太地区 Stevie 奖、德国 Stevie 奖、中东和北非地区 Stevie 奖、American Business Awards®（美国商务奖）、International Business Awards®（国际商务奖）、Stevie “职业女性奖”、Stevie “杰出雇主奖” 以及 Stevie “销售与客户服务奖”。每年，Stevie 奖都会收到来自 70 多个国家/地区的 12,000 多个组织的参选报名。Stevies 旨在表彰全球范围内各种类型和规模的组织及其中的员工在工作中的杰出表现。若需了解更多有关 Stevie® 奖的更多信息，请访问： http://www.StevieAwards.com。

第八届年度 Stevie “杰出雇主奖”由HiBob赞助。

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