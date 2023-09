Blue Diamond Resorts mejora oferta todo incluido con nueva función de traslados

MIAMI, Sept. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts continúa reinventando la industria hotelera todo incluido por encima y más allá con sus inclusiones, ahora ofrece traslados de cortesía de ida y vuelta del aeropuerto al hotel integrados a la perfección en el proceso de reserva. Este avance innovador, impulsado por NexusTours, garantiza un viaje sin estrés para los huéspedes que optan por reservar directamente a través de los sitios web dedicados de la marca de la empresa de gestión hotelera, a partir del 18 de septiembre de 2023.



"Mantenemos nuestro compromiso de ofrecer cada vez más experiencias personalizadas a nuestros huéspedes, e incluir traslados como parte de nuestro paquete todo incluido es solo uno de los varios beneficios que los viajeros pueden disfrutar", dijo Alejandro Rodríguez del Peon, director de marketing y relaciones públicas de Blue Diamond Resorts. "Explorar un país extranjero puede ser un desafío, sin embargo, esta nueva adición a nuestras ofertas representa otro avance para reinventar el concepto de 'todo incluido'. Nuestro objetivo continuo es mejorar constantemente la experiencia del huésped, hoy y en el futuro", agregó.

A partir de hoy, los viajeros que reserven estadías de aproximadamente tres a cuatro noches tendrán la increíble oportunidad de incluir un servicio de traslado compartido de primer nivel absolutamente gratis. Es tan fácil como hacer unos pocos clics durante el proceso de reserva, lo que ofrece un nivel de valor agregado a la estadía de sus huéspedes. Los vacacionistas en una estadía de menor tiempo también podrán disfrutar de este beneficio a un costo preferencial adicional.

Esta excelente adición estará disponible en las propiedades con todo incluido selectas de Blue Diamond Resorts al reservar directamente a través de sus sitios web. Estas propiedades incluyen marcas de renombre como; Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts, Planet Hollywood Beach Resorts, Mystique by Royalton, Grand Lido Resorts y Starfish Resorts. Esta nueva función está disponible para los huéspedes que reserven en México, República Dominicana, Jamaica, Costa Rica, Granada, Antigua y Santa Lucía vía www.royaltonresorts.com o www.planethollywoodhotels.com .

Los viajeros están invitados a explorar la colección de propiedades de lujo con todo incluido de Blue Diamond Resorts y disfrutar de un servicio incomparable y experiencias personalizadas. Para más información o para reservar sus próximas vacaciones, visite, www.bluediamondresorts.com

Blue Diamond Resorts incluye más de 60 propiedades, que sobrepasan las 18.000 habitaciones en ocho países localizados en los destinos vacacionales más populares en la región del Caribe. Sus nueve marcas hoteleras líderes incluyen el galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts , donde Todos somos Familia. Ya sea que los huéspedes vengan como amigos, padres, niños, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos, o viajeros no acompañados, todo el mundo es familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, incluyendo All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia solo para adultos con restaurantes exclusivos y alojamiento preferencial para enriquecer la solidaridad entre sus huéspedes. Festeje a su manera en Royalton CHIC Resorts, una marca todo incluido vibrante y efervescente solo para adultos para deleitarse con lo inesperado. Mystique by Royalton lejos de ser común, ofrece a sus visitantes la oportunidad de conectarse con su entorno en una colección de centros vacacionales estilo boutique llena de belleza infinita y energía en buena onda. En Jamaica, Grand Lido Negril ofrece a los huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas y todo incluido Au Naturel, además de una costa aislada para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa ofrece unas vacaciones personalizadas, ya sea que planee unas vacaciones familiares, reunión con amigos o simplemente un momento de relajamiento con su pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y patrimonio. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a Vacation Like A Star™ con una experiencia atractiva e interactiva, además de elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escapa de los paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene , donde sus vacaciones solo para adultos serán el centro de fascinación y atención con glamour y exclusividad.