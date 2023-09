FreedomPay gibt Partnerschaft mit Worldpay from FIS bekannt, um Händlern die beste integrierte Zahlungslösung anzubieten

PHILADELPHIA, Sept. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- FreedomPay, ein innovativer Marktführer im Bereich Next Level Commerce™-Technologien, hat heute eine Erweiterung seiner Partnerschaft mit Worldpay from FIS, dem weltweit größten Händlerakquisiteur, bekanntgegeben, um integrierte Zahlungen und Omni-Channel-Technologie für den Einzelhandel, das Gastgewerbe und andere Unternehmen anzubieten.



Die Zusammenarbeit zwischen den beiden führenden Unternehmen erweitert ihre Beziehung durch eine schrittweise Einführung, die schließlich zahlreiche Märkte in EMEA, Nordamerika und APAC abdeckt und es den Kunden von Worldpay ermöglicht, von einer verbesserten Zahlungstechnologie über eine Reihe von Kundenkontaktpunkten zu profitieren. FreedomPay bietet dem Einzelhandel, dem Hotel- und Gaststättengewerbe und anderen Unternehmen, die grenzüberschreitend und mit verschiedenen Zahlungsanbietern arbeiten, mehr Flexibilität und Wahlmöglichkeiten.

„Gemeinsam verändern Worldpay und FreedomPay den Zahlungsverkehr auf der ganzen Welt und bieten Unternehmen und ihren Kunden mehr Funktionalität und Innovation“, so Chris Kronenthal, President von FreedomPay. „Durch die Kombination der Technologien von FreedomPay und Worldpay können Händler eine nahtlose und einheitliche Erfahrung erwarten.“

Die FreedomPay Commerce Platform unterstützt Händler und Unternehmen weltweit bei der Verschmelzung von Sicherheit, Identität, Zahlungen, Loyalität und Werbung mit proprietären datengesteuerten Lösungen und bietet gleichzeitig einen erstklassigen Service mit Premium-Support rund um die Uhr das ganze Jahr über.

Über FreedomPay

Die Next Level Commerce™-Plattform von FreedomPay verwandelt bestehende Zahlungssysteme und -prozesse von veralteten in moderne Lösungen und ermöglicht es Händlern, die Macht des Bezahlens zu entfesseln. Als erste Wahl für viele der weltweit größten Unternehmen in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Hotelgewerbe, Glücksspiel, Sport und Unterhaltung, Foodservice, Bildung, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen wurde die Technologie von FreedomPay speziell entwickelt, um in der hochkomplexen Umgebung des globalen Handels eine felsenfeste Leistung zu erbringen.

Das Unternehmen unterhält eine erstklassige Sicherheitsumgebung und war das erste Unternehmen, das vom PCI Security Standards Council die begehrte Validierung des Point-to-Point Encryption (P2PE/EMV) Standards in Nordamerika erhielt. Die robusten Lösungen von FreedomPay in den Bereichen Zahlungen, Sicherheit, Identität und Datenanalyse sind in Geschäften, online und mobil verfügbar und werden durch eine schnelle API-Einführung unterstützt. Die preisgekrönte FreedomPay Commerce-Plattform arbeitet auf einem einzigen, einheitlichen Technologie-Stack über mehrere Kontinente hinweg und ermöglicht es Unternehmen, ein innovatives Next Level-Erlebnis auf globaler Ebene anzubieten. www.freedompay.com.

