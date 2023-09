Hepsori Kanada tütarettevõte tegi oma teise investeeringu Kanada kinnisvaraturule

Hepsori Kanadas, Ontario provintsis, registreeritud tütarettevõte Hepsor SPV I Ltd tegi oma teise investeeringu Kanada kinnisvaraturule. Koos Kanada partneritega osteti 3 kõrvutiasuvat elukondlikuks arenduseks sobivat kinnistut Toronto kesklinnas, aadressil 164 – 168 Isabella street. Kinnistu arendamiseks asutati ettevõte Elysium Isabella Limited Partnership, milles lisaks Hepsorile ja tema Kanada koostööpartneritele osalevad veel ka erinevad Kanada ja Euroopa investorid. Tehingu struktureerimisel nõustas Hepsorit Kanada üks suuremaid advokaadibüroosid Fasken (www.fasken.com).

Soetatud arendusprojekti esimese faasi eesmärgiks on kolme kinnistu liitmine ja tekkinud uuele kinnistule elukondliku kõrghoone planeerimine ehitusmahus ca 42 000 m2. Maa väärtustamise faas võtab eelduslikult aega 2-2,5 aastat, misjärel Elysium Isabella Limited Partnership otsustab, kas saavutatud ehitusõigus realiseeritakse läbi kinnistu edasimüügi või liigutakse projektiga edasi ehitusfaasi.

Projekti esimese faasi investeeringute mahu suuruseks on kokku ca 41 miljonit eurot, millest Elysium Isabella Limited Partnership investeerib omavahenditena ca 5,5 miljonit eurot.

James Torpey, kes on üks Hepsori partnereid Elysiumis ning Kanada-Leedu kinnisvaraarenduse ettevõtte VPH Groupi omanik, ütles: "Toronto on üks kõige kiiremini arenevaid linnasid Põhja-Ameerikas. Toronto elanike arv kasvab jõudsalt ning et kasvuga sammu pidada, vajab linn hädasti uusi kvaliteetseid elamispindu. Meie, koos Hepsori ning ülejäänud investoritega usume, et elukondlikuks kinnisvara arenduseks sobiva maa arendamine Torontos on väga perspektiivikas ettevõtmine".

Hepsor AS-i nõukogu esimees Andres Pärloja ütles: “Hepsor alustas oma Kanada ärisuuna arendamisega 2022. aasta kevadel pärast Ukraina sõja algust eesmärgiga leida uusi kasvuvõimalusi ning hajutada praeguste koduturgudega seotud geopoliitilisi riske. Aasta ajaga on Kanadas ülesehitatud äri alustamiseks vajalik koostöövõrgustik alates juriidilistest- ja finantsnõustajatest ning lõpetades pankade, turuanalüüsi- ning maaklerettevõtetega. Lisaks Isabella projektile ja käesoleva aasta juunikuus omandatud Weston Road’i projektile on Kanadas hetkel ettevalmistamisel sisenemine veel kahte sarnasesse arendusprojekti Torontos ja Toronto eeslinnades.“

Hepsor AS (www.hepsor.ee) on üks kiiremini kasvavaid elu- ja ärikondliku kinnisvara arendajaid Eestis ja Lätis, kes tegutseb alates 2023. aastast ka Kanada kinnisvaraturul. Kaheteistkümne tegutsemisaasta jooksul oleme loonud üle 1600 kodu ja ligi 36 000 m2 äripindasid. Hepsor on esimese arendajana Balti riikides rakendanud mitmeid uuenduslikke insenertehnilisi lahendusi, mis muudavad ettevõtte rajatavad hooned energiasäästlikumaks ja seeläbi keskkonnasõbralikumaks. Ettevõtte portfellis on kokku 25 arendusprojekti kogupindalaga 199 500 m2.