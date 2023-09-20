Veracio 對 Minalyze 的里程碑式收購將透過增強的數據分析和 AI 加速了解全球礦體

鹽湖城和瑞典哥德堡, Sept. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Veracio 自豪地簽署了一項具約束力的協議，以 2930 萬美元的總對價收購掃描及數據創新領域的先驅者 Minalyze，邁出地球科學領域的變革性一步。憑藉 Veracio 的人工智能 (AI) 和先進的分析解決方案以及 Minalyze 的地質數據可視化技術的獨特組合，此次戰略收購將改變行業擷取、分析和解讀地質訊息的方式，在日益複雜和數據驅動的世界中開創一個明智決策的新世代。

Veracio 行政總裁 JT Clark 表示：「此次收購為 Veracio 和 Minalyze 翻開了激動人心的新篇章。」「我們認為這是一個『攜手共進』的機會，利用我們的集體專業知識突破界限，為採礦和勘探行業創造出超越以往任何可用產品的產品組合。」

Minalyze 受人尊敬的聯合創始人 Annelie Lundström 和 Mikael Arthursson 將在 Veracio 內部擔任不可或缺的領導職務，而整個 Minalyze 團隊將在 Veracio 旗下實現無縫過渡。



「與 Veracio 聯合是向前邁進的重要一步，」Annelie Lundström 說道。「我們相信，此次收購將使我們有能力讓迄今為止所取得的成就更進一步，為我們的客戶提供獨特價值，並攜手重新定義行業基準。」

Veracio 首席創新官 Mike Ravella 表示：「我們致力於保持行業對 Veracio 和 Minalyze 所期望的品質和創新。」「我們向交易雙方的客戶保證，他們信任和重視的產品和服務品質將繼續提供並得到良好的支援，我們期待並感謝他們的持續支持。」

這項具有里程碑意義的交易將充分利用 Minalyze 和 Veracio 之間的科技進步及實力的協同作用。Veracio 仍將堅定不移地致力於發展地球科學領域的數據採集和 AI，並以更快的速度在全球範圍內發掘重要資源。該交易預計於 2023 年 9 月 20 日完成。

關於 Veracio：

Veracio 為採礦業客戶提供一系列解決方案，幫助他們實現在勘探、資源定義和生產方面的礦體科學的改進、自動化和數碼化。Veracio 透過多樣化的產品組合倡導現代方法，使用先進的掃描、傳感、強大的數據治理和 AI 部署，將科學技術與訊息無障礙融為一體，以加速實時決策，顯著提高整個價值鏈的效率、盈利能力和可持續性。

關於 Minalyze：

Minalyze 在開發岩心樣本掃描儀器和地質數據可視化軟件方面擁有悠久的歷史。該公司擁有獲得專利的獨特掃描儀和基於雲的軟件，用於實現大量鑽井樣本的數碼化，透過快速、無損地收集多個數據集，生成高解像度且連續的數據。Minalyze 已取得了國際商業成功，客戶遍及歐洲、澳洲、非洲和北美。

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