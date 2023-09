Communiqué de presse conjoint: Fluxys Belgium, Pipelink, Socofe et SFPIM unissent leurs forces pour créer la société d'exploitation de réseau CO2 « Fluxys c-grid».

Bruxelles, le 20 septembre 2023 – 7:30 CET – Informations réglementées

Fluxys Belgium, Pipelink, Socofe et SFPIM s'associent au sein de « Fluxys c-grid » pour créer un opérateur de réseau CO 2 . Cette nouvelle organisation souligne notre ambition commune de soutenir les industries dans leurs efforts de transition vers une industrie à faible émission de carbone. En même temps, cela montre que nous sommes prêts pour les cadres juridiques et réglementaires à venir liés aux activités de transport de CO 2 . Fluxys c-grid garantit une approche à long terme combinant une dimension régionale et un vaste réseau interconnecté au niveau international.

Une approche coordonnée qui présente de nombreux avantages

La technique du captage et de l'utilisation/du stockage du carbone (CCUS) est essentielle pour permettre à l'industrie d'atteindre ses objectifs de transition, en particulier dans les secteurs difficiles à décarboner tels que la production d'acier, de ciment et de chaux ainsi que la pétrochimie. Ce partenariat nous permet d'adopter une approche coordonnée au-delà des frontières nationales et régionales de Belgique. Pour servir au mieux l'industrie, notre objectif est de connecter le réseau de CO 2 aux infrastructures d'exportation et aux infrastructures des pays voisins, pour que des volumes puissent transiter via une colonne vertébrale de CO 2 . Avec une offre de services destinée à l'industrie à travers les frontières nationales et régionales et la possibilité d'accueillir de grandes quantités, nous pouvons offrir un tarif compétitif pour les industries. En effet, Fluxys c-grid offre à l'industrie les options de transport de CO 2 dont elle a besoin pour soutenir son activité ainsi que l'emploi.

Fluxys Belgium possède une expérience approfondie dans l'offre de services de canalisations en libre accès et dans la collaboration avec les autorités de régulation et le marché pour mettre en place des services orientés client et des méthodologies tarifaires adéquates.

Une expertise de longue date

Les actionnaires disposent de l'expertise et de la solidité financière nécessaires pour assurer le financement adéquat des investissements pour le développement et l'exploitation du vaste réseau de CO 2 dont l'industrie a besoin pour répondre à ses objectifs en matière de décarbonation.

En tant que partenaires d'infrastructure indépendants, Fluxys Belgium et Pipelink, une filiale de Port of Antwerp-Bruges, disposent d'une expérience vaste et de longue date dans le développement, la construction et l'exploitation en toute sécurité d'infrastructures de canalisations.

Fluxys c-grid sera créé en tant que filiale de Fluxys Belgium qui détiendra une part majoritaire de 77,5 %, les partenaires Pipelink et Socofe détenant chacun 10 %, et SFPIM soutiendra le Fluxysc-grid à hauteur de 2,5 %.

Pascal De Buck, CEO de Fluxys : « Le lancement de Fluxys c-grid s'inscrit parfaitement dans notre ambition d'offrir à l'industrie belge et des pays voisins la capacité de transporter 30 MT de CO 2 par an d'ici 2030. Pour garantir que les principaux pôles industriels de nos régions et des pays voisins aient accès à notre colonne vertébrale de CO 2 , nous avons un plan solide échelonné jusqu'en 2030. »

Jacques Vandermeiren, président du conseil d'administration de Pipelink et directeur général de Port of Antwerp-Bruges: "Le CCUS est un élément important de la solution pour atteindre les objectifs climatiques. Il existe une prise de conscience croissante de la nécessité de développer davantage les technologies de captage du CO 2 et les infrastructures appropriées pour transporter le CO 2 capté vers les plates-formes portuaires d'Anvers et de Bruges en vue de son transport ultérieur vers des sites de stockage permanents. La mise en place de cette coopération est un bel exemple du rôle pionnier que nous, en tant qu'opérateur portuaire et de pipelines au niveau mondial, jouons dans la transition vers une société à faible émission de carbone, à la fois au sein de notre propre organisation, sur la plateforme portuaire et au-delà."





Jean-Marie Bréban, Directeur Général de Socofe: « Avec l’ambition de contribuer à la décarbonation de la société, Socofe est enthousiaste de participer au Fluxys c-grid aux côtés de Fluxys Belgium, partenaire historique, de Pipelink et de la SFPIM. Il est en effet essentiel, pour le développement de l’industrie et de l’emploi en Wallonie, de déployer des infrastructures adéquates, accessibles et à un tarif raisonnable pour évacuer le CO 2 . Socofe sera la courroie de transmission entre les industriels et Fluxys c-grid pour optimiser le développement de ce backbone en Wallonie. »

François Fontaine, Investment Manager de SFPIM: "SFPIM est heureux d'unir ses forces à celles de Fluxys Belgium, Pipelink et Socofe pour créer le réseau de transport de CO 2 Fluxys c-grid. La capture et le stockage du carbone sont essentiels pour réduire l'impact carbone de l'industrie, en particulier dans les secteurs de l'acier, de la chimie et du ciment. Ensemble, avec une approche coordonnée, dans et à l'extérieur des régions belges, le nouveau réseau permettra la décarbonation de ces secteurs mais aussi le maintien des activités et de l'emploi."





À propos de Pipelink

Pipelink est une filiale du Port of Antwerp-Bruges. Pipelink est le propriétaire et gestionnaire de plus de 750 kilomètres de conduites sous-terraines haute pression pour l'industrie chimique. En tant qu’acteur neutre, Pipelink est le partenaire à long terme pour les projets d'infrastructure de pipelines DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) en Europe. Pipelink reconnaît le rôle essentiel des conduites comme mode de transport durable et élément clé de la transition énergétique. Pipelink contribue ainsi au transfert modal et à la transition vers une société à faible émission de carbone.

www.pipelink.eu

À propos de Socofe

Socofe est un holding financier ; l’outil d’investissement des pouvoirs locaux wallons dans la transition environnementale. Socofe investit et prend des participations stratégiques dans des sociétés et des projets prometteurs avec l’ambition de contribuer à façonner le paysage énergétique du futur. Dans ce contexte, Fluxys et Elia sont des partenaires historiques de Socofe.

www.socofe.be

À propos de SFPIM

La Société Fédérale de Participations et d'Investissement (SFPIM) est le Fonds d’investissement de la Belgique.

La SFPIM agit en tant que partenaire de confiance en aidant les entreprises belges, qu'il s'agisse de PME ou de grandes entreprises, à devenir une référence dans leur secteur d'activité en leur fournissant des solutions de capital intelligentes.

La SFPIM joue également un rôle majeur dans la préservation de la stabilité à long terme de l'économie belge en contribuant à l'ancrage d'actifs stratégiques par le biais de solutions de capital intelligentes dans des entreprises ou des écosystèmes prometteurs ou établis.

La SFPIM investit dans un large éventail d'entreprises et de secteurs, englobant à la fois des secteurs historiques (tels que les sciences de la vie et les soins de santé, la finance et l'aéronautique) et des secteurs nouveaux et florissants (tels que l'énergie et les services publics, le transport et la mobilité, et l'investissement d'impact).

www.sfpim.be

À propos de Fluxys Belgium

Cotée à la Bourse Euronext, Fluxys Belgium est une filiale du groupe d'infrastructures Fluxys dont le Siège social se situe en Belgique. Avec 900 collaborateurs, la société exploite 4 000 kilomètres de canalisations, un terminal de gaz naturel liquéfié avec une capacité de regazéification annuelle de 104 TWh et une installation de stockage souterrain.

Guidée par sa raison d’être, Fluxys Belgium, avec l’ensemble de ses parties prenantes, contribue à une société meilleure en façonnant un avenir énergétique prometteur. En s'appuyant sur les atouts uniques de ses infrastructures et sur son expertise commerciale et technique, Fluxys Belgium s'engage à acheminer de l'hydrogène, du biométhane ou tout autre vecteur énergétique neutre en carbone ainsi que du CO2, dont elle vise à faciliter le captage, l'utilisation et le stockage.