Gezamelijk persbericht: Fluxys Belgium, Pipelink, Socofe en SFPIM bundelen hun krachten in CO2-netbeheerder "Fluxys c-grid".

Brussel, 20 september 2023 – 7:30 CET - Gereglementeerde informatie

Fluxys Belgium, Pipelink, Socofe en SFPIM bundelen hun krachten in "Fluxys c-grid" om een CO 2 -netbeheerder op te richten. Deze nieuw opgerichte organisatie onderstreept onze gezamenlijke ambitie om de industrie te ondersteunen bij haar transitie inspanningen naar een lage CO2-emissie toekomst.

Tegelijkertijd laat het zien dat we klaar zijn voor de komende wet- en regelgeving voor CO 2 -vervoersactiviteiten. Fluxys c-grid zorgt voor een lange termijn aanpak waarbij een regionale focus wordt gecombineerd met een breed internationaal geïnterconnecteerd netwerk.

Een gecoördineerde aanpak met veel voordelen

CO 2 opvang en gebruik/-opslag (CCUS) is essentieel voor de industrie om haar transitie-doelstellingen te halen, vooral voor moeilijk te decarboniseren sectoren zoals de staal-, petrochemische, cement- en kalkproductie. Met dit partnerschap gaan we voor een gecoördineerde aanpak over de nationale en regionale grenzen van België. Om de industrie zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het ons doel om het CO2-net te verbinden met exportinfrastructuur en aangrenzende infrastructuur in buurlanden, zodat transitvolumes mogelijk worden via een CO 2 -backbone. Met een dienstenaanbod voor de industrie over nationale en regionale grenzen heen en voor grote volumes, kunnen we een concurrerend tarief voor de industrie bieden. Fluxys c-grid reikt de industrie de nodige opties voor CO 2 -afvoer aan zodat die de activiteiten en werkgelegenheid in stand kan houden.

Fluxys Belgium heeft uitgebreide ervaring in het aanbieden van pijpleiding - infrastructuurdiensten met open toegang en het samenwerken met regulerende instanties en de markt om klantgerichte diensten en aangepaste tariefmethodologieën uit te werken.

Jarenlange expertise

De aandeelhouders hebben zowel de expertise als de financiële sterkte om een adequate financiering te verzekeren van de investeringen voor de ontwikkeling en exploitatie van het uitgebreide CO 2 -net dat de industrie nodig heeft voor haar transitiebehoeften.

Als onafhankelijke infrastructuurpartners hebben zowel Fluxys Belgium als Pipelink, een dochterfirma van de Port of Antwerp-Bruges, een uitgebreide en jarenlange ervaring in de ontwikkeling, de aanleg en de veilige exploitatie van leidinginfrastructuur.

Fluxys c-grid wordt opgericht als een dochteronderneming van Fluxys Belgium die een meerderheidsaandeel van 77,5% heeft, partners Pipelink en Socofe hebben elk 10% en SFPIM neemt een deelneming van 2,5% in Fluxys c-grid.

Pascal De Buck, CEO van Fluxys: "De lancering van Fluxys c-grid sluit perfect aan bij onze ambitie om de industrie in heel België en de buurlanden de capaciteit te bieden om tegen 2030 30 Mt CO 2 per jaar te vervoeren. Om ervoor te zorgen dat de belangrijkste industriële centra in onze gewesten en de buurlanden toegang hebben tot onze CO 2 -backbone, hebben we een stevig plan in de aanloop naar 2030.”

Jacques Vandermeiren, voorzitter van de raad van bestuur van Pipelink en CEO van de Port of Antwerp-Bruges: "CCUS is een belangrijk deel van de oplossing om de klimaatdoelstellingen te halen. Het bewustzijn groeit sterk dat er behoefte is om de CO 2 -afvangtechnologieën verder te ontwikkelen en geschikte transport-infrastructuur te bouwen om de CO 2 naar de Antwerpse en Brugse havens te brengen voor doorvoer naar permanente opslaglocaties. De oprichting van deze onderneming is een mooi voorbeeld van de voortrekkersrol die wij als wereldhaven- en pijpleidingbedrijf spelen in de transitie naar een circulaire economie, zowel binnen onze eigen organisatie, op het havenplatform als daarbuiten."



Jean-Marie Bréban, Algemeen Directeur van Socofe: "Met de ambitie om bij te dragen aan de decarbonisatie van de samenleving is Socofe enthousiast om deel te nemen aan Fluxys c-grid samen met historische partner Fluxys Belgium, Pipelink en de SFPIM. Het is essentieel voor de ontwikkeling van de industrie en de werkgelegenheid in Wallonië om adequate, toegankelijke en redelijk geprijsde infrastructuren voor de evacuatie van CO 2 te ontwikkelen. Socofe zal de schakel zijn tussen de industrie en Fluxys c-grid om de ontwikkeling van deze backbone in Wallonië te optimaliseren."

SFPIM Investment Manager François Fontaine: "SFPIM is verheugd om samen met Fluxys Belgium, Pipelink en Socofe zijn krachten te bundelen om het CO 2 -transportnetwerk Fluxys c-grid op te richten. Het afvangen en opslaan van CO 2 is essentieel om de CO 2 -impact van de industrie te verminderen, in het bijzonder in de staal-, chemie- en cementsector. Met een goed gecoördineerde aanpak, binnen de Belgische regio’s en over de landsgrenzen heen, zal het nieuwe netwerk verantwoordelijk zijn voor de decarbonisatie van de industrie maar ook voor het versterken van de activiteiten en tewerkstelling van de industrie.





Over Pipelink

"Pipelink is een dochteronderneming van Port of Antwerp-Bruges. Pipelink is de infrastructuur eigenaar en beheerder van ongeveer 750 kilometer ondergrondse hogedruk leidingen voor de chemische industrie. Als neutrale partij is Pipelink de lange-termijn-partner voor DBFM (Design, Build, Finance and Maintain) leiding-infrastructuurprojecten. Pipelink ziet de essentiële rol van leidingen als duurzame transport-modus en als sleutelelement in de energietransitie. Pipelink draagt zo bij tot de modale shift en de transitie naar een koolstofarme samenleving."

www.pipelink.eu

Over Socofe

Socofe is een financiële holding; het investeringsinstrument van de Waalse lokale overheden voor milieutransitie. Socofe investeert en neemt strategische participaties in veelbelovende bedrijven en projecten met de ambitie om het energielandschap van de toekomst mee vorm te geven. In deze context zijn Fluxys en Elia lange termijn partners van Socofe.

www.socofe.be

Over SFPIM

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPIM) is het Staatsinvesteringsfonds van België.

SFPIM treedt op als een betrouwbare partner om Belgische bedrijven, zowel KMO's als grote bedrijven, te helpen een referentie te worden in hun sector door slimme kapitaaloplossingen aan te bieden.

SFPIM speelt ook een belangrijke rol in het vrijwaren van de lange termijn stabiliteit van de Belgische economie door bij te dragen tot de verankering van strategische activa via slimme kapitaaloplossingen in zowel veelbelovende als gevestigde bedrijven of ecosystemen. SFPIM investeert in een brede waaier van bedrijven en sectoren, zowel historische sectoren (zoals biowetenschappen & gezondheidszorg, financiën en luchtvaart) als nieuwe en bloeiende sectoren (zoals energie & nutsvoorzieningen, transport & mobiliteit en sociaal-duurzame investeringen).

www.sfpim.be

Over Fluxys Belgium

Fluxys Belgium (genoteerd op Euronext) is een dochteronderneming van infrastructuurgroep Fluxys met zijn maatschappelijke zetel in België. Het bedrijf heeft 900 werknemers in dienst en exploiteert 4.000 km aan leidingen, een terminal voor vloeibaar aardgas met een totale hervergassingscapaciteit van 104 TWh/jaar en een ondergrondse opslagplaats.