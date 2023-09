GeoJunxion (GOJXN.AS) kondigt de afsluiting aan van een reeks kleine contracten en de jaarlijkse verlenging van een groot contract.

Capelle aan den IJssel, Nederland, 20 september 2023 – GeoJunxion is verheugd om aan te kondigen dat tijdens de zomer, wat overeenkomt met het eerste kwartaal van het nieuwe financiële jaar 2023/24, het verkoopteam een reeks contracten heeft afgesloten voor een gezamenlijke waarde van ongeveer 250K Euro.

De belangrijkste opdrachten zijn afkomstig van een wereldwijd opererend technologiebedrijf, als uitbreiding op eerder ondertekende contracten en een succesvol proof-of-concept.

Daarnaast zijn we verheugd aan te kunnen kondigen dat we de eerste resultaten beginnen te genereren in de last-mile-mapping business, in het bijzonder in de sport en outdoor/recreatieve marktsegmenten.

Tot slot hebben we ook de bevestiging ontvangen van de jaarlijkse verlenging van een langdurige onderhoudsovereenkomst met een wereldwijd opererend technologiebedrijf, dat een solide basis vormt voor de terugkerende inkomsten van GeoJunxion.





Dit is een openbare aankondiging van GeoJunxion N.V., ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). Deze openbare aankondiging bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een bod, voor het kopen of aanbieden van effecten in GeoJunxion N.V.