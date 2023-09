Erste Glasdeckel-Innovation seit über 75 Jahren feiert auf der Alina Bordeaux Premiere in Frankreich

DAYTON, Ohio, Sept. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Consumer Convenience Technologies (CCT), gab heute bekannt, dass der EEASY LID – die erste Deckelinnovation seit über 75 Jahren – am 27. und 28. September auf der Alina Bordeaux sein Debüt in Frankreich geben wird.



Der EEASY LID wurde entwickelt, um Marken zu ermöglichen, den Kundinnen und Kunden das Öffnen der Gläser mit ihren Lebensmittelprodukten auf unvergleichliche Weise zu erleichtern. Mit dem EEASY LID können die Verbraucher das Vakuum aus einem luftdicht verschlossenen Glas entweichen lassen, indem sie einfach auf einen Knopf in der Deckelmitte drücken , wodurch die zum Öffnen des Deckels erforderliche Drehkraft um mindestens 50 % reduziert wird. Der EEASY LID ist außerdem der weltweit erste Aluminiumdeckel für Konservengläser – eine nachhaltigere und haltbarere Alternative zu herkömmlichen Stahldeckeln.

Alina Bordeaux ist die einzige Fachmesse für die Agrar- und Ernährungswirtschaft im Südwesten Frankreichs. Pont Emballage, ein in den Niederlanden ansässiger Verpackungslieferant, wird an der Alina Bordeaux teilnehmen und den EEASY LID vorstellen, um die Vorteile einer leicht zu öffnenden Verpackung zu demonstrieren.

Anfang dieses Jahres wurde der EEASY LID zum ersten Mal auf dem europäischen Markt eingeführt, als EDEKA Kempken - ein deutsches Lebensmittelunternehmen in Familienbesitz - den EEASY LID für seine Nudelsaucen der Eigenmarke in ausgewählten Geschäften in Krefeld einführte.

„Über 87 Millionen Europäer sind in irgendeiner Form eingeschränkt – und dabei sind körperliche Einschränkungen wie Arthritis, Karpaltunnel oder altersbedingte Schwächung der Griffkraft noch gar nicht berücksichtigt“, sagte Brandon Bach, President von CCT. „Leicht zu öffnende bzw. entfernbare Verpackungen ermöglichen es Marken, diesen zusätzlichen Markt zu erreichen und gleichzeitig die Bedürfnisse der Verbraucherinnen und Verbraucher zu erfüllen. Jede Person sollte in der Lage sein, seine Lieblingslebensmittel in Gläsern leicht zu öffnen und zu genießen, ohne dass dafür Werkzeuge oder Öffnungshilfen benötigt werden.“

Der EEASY LID lässt sich bis zu 50 % leichter öffnen als herkömmliche Glasdeckel und erleichtert damit all jenen das Leben, die ein vakuumversiegeltes Glas nur schwer oder gar nicht öffnen können.

CCT produziert den 63 mm großen EEASY LID in seinem 1.486 Quadratmeter großen, hochmodernen Technologiezentrum am Hauptsitz des Unternehmens in Dayton, Ohio. CCT verfügt über die Kapazitäten, etwa 800 EEASY LIDs mit Aluminiumlasche pro Minute zu produzieren – mehr als 250 Millionen pro Jahr.

CCT führt derzeit Gespräche mit großen Lebensmittelhändlern, Marken und Herstellern auf der ganzen Welt, um die Verfügbarkeit des EEASY LIDs zu Beginn dieses Jahres um weitere Läden zu steigern.

Pont Emballage hat den Stand Nr. 88 auf der Alina Bordeaux.

Weitere Informationen zum EEASY LID finden Sie unter eeasylid.com .

Klicken Sie hier zum Herunterladen von Fotos des EEASY LIDs.

EEASY LIDs und Demo-Produkte sind auf Anfrage erhältlich.

Über Consumer Convenience Technologies

Consumer Convenience Technologies (CCT) ist der Hersteller von EEASY™ LID, der ersten großen Deckelinnovation seit über 75 Jahren. Die von dem Unternehmen entwickelte und patentierte Technologie macht das Öffnen von vakuumversiegelten Gläsern viel einfacher – mit nur einem Knopfdruck. Der EEASY LID öffnet den Markt für 49 % der Bevölkerung, die nicht über die körperlichen Kräfte verfügen oder denen es schwerfällt, ein vakuumversiegeltes Glas zu öffnen. Der EEASY LID ist der weltweit erste Aluminiumdeckel für Konservengläser – eine nachhaltigere und haltbarere Alternative zu herkömmlichen Stahldeckeln. CCT ist mit dem in Deutschland ansässigen Unternehmen Trade Consult – einem Vertriebs- und Marketingunternehmen, das sich auf die Lebensmittelindustrie und Lebensmittelhersteller konzentriert – eine Partnerschaft eingegangen, um die gesamte Einführung des EEASY LIDs auf dem europäischen Markt zu koordinieren. Der EEASY LID wird im 1.486 Quadratmeter großen, hochmodernen Technologiezentrum am Hauptsitz des Unternehmens in Dayton, Ohio, produziert.