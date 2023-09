La première innovation en matière de couvercles de bocal depuis plus de 75 ans s'expose en France au salon Alina Bordeaux

DAYTON, Ohio, 20 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Consumer Convenience Technologies (CCT) annonce aujourd'hui que son couvercle EEASY Lid – la première innovation en matière de couvercle de bocal depuis plus de 75 ans – sera présentée pour la première fois en France au salon Alina Bordeaux les 27 et 28 septembre.



Le couvercle EEASY Lid est conçu pour aider les marques à offrir un niveau d'accessibilité sans précédent à leurs produits alimentaires en bocaux. L'EEASY Lid permet aux consommateurs d'évacuer l'air d'un bocal scellé sous vide en appuyant simplement sur un bouton situé sur le couvercle , ce qui réduit de jusqu'à 50 % le couple nécessaire pour le dévisser. L'EEASY Lid est aussi le premier couvercle de bocal à dévisser en aluminium au monde – une alternative plus viable et durable aux couvercles traditionnels en acier.

Alina Bordeaux est le seul salon professionnel du secteur agroalimentaire organisé dans le Sud-Ouest de la France. Pont Emballage, un fournisseur d'emballages et de conditionnements basé aux Pays-Bas, sera présent à Alina Bordeaux et exposera le couvercle EEASY Lid pour montrer les avantages d'un conditionnement favorable à l'accessibilité.

Plus tôt cette année, l'EEASY Lid a fait ses débuts sur le marché européen lorsque EDEKA Kempken – épicier familial allemand – a lancé ce couvercle sur ses bocaux de sauces pour pâtes de marque privée dans certains magasins à Krefeld.

« Plus de 87 millions d'Européens souffrent d'une forme ou d'une autre de handicap, sans compter les limitations physiques telles que l'arthrite, le canal carpien ou l'affaiblissement de la force de préhension dû à l'âge », a déclaré Brandon Bach, président de CCT. « Proposer des conditionnements accessibles permet aux marques d'atteindre ce marché supplémentaire tout en répondant aux besoins des consommateurs. Tout le monde devrait pouvoir déguster facilement son produit alimentaire en conserve préféré sans avoir à recourir à des outils ou à des astuces pour l'ouvrir. »

Le couvercle EEASY Lid est jusqu'à 50 % plus facile à ouvrir que les couvercles traditionnels, ce qui facilite la vie de ceux qui ont du mal ou ne peuvent tout simplement pas ouvrir un bocal scellé sous vide.

CCT produit le couvercle à dévisser EEASY Lid de 63 mm dans son centre technologique de pointe de 1 500 m² au siège de la société à Dayton, dans l'Ohio. CCT a la capacité de produire environ 800 couvercles à dévisser en aluminium EEASY Lid par minute, soit plus de 250 millions par an.

CCT est actuellement en pourparlers avec de grands supermarchés, marques et fabricants du monde entier en vue d'étendre la disponibilité de l'EEASY Lid à davantage de commerces au plus vite cette année.

Le stand de Pont Emballage à Alina Bordeaux est le 88.

Pour plus d'informations sur l'EEASY Lid, veuillez consulter le site eeasylid.com .

Cliquez ici pour télécharger des photos de l'EEASY Lid.

Des EEASY Lids et des produits de démonstration sont disponibles sur demande.

À propos de Consumer Convenience Technologies

Consumer Convenience Technologies (CCT) est le fabricant de l'EEASY™ Lid, la première grande innovation en matière de couvercle de bocal en plus de 75 ans. La technologie brevetée à conception logicielle de la société rend l'ouverture d'un bocal scellé sous vide bien plus facile, consistant à appuyer simplement sur un bouton. L'EEASY Lid ouvre le marché aux 49 % des personnes qui n'ont pas la capacité physique nécessaire ou qui ont du mal à ouvrir des bocaux scellés sous vide. L'EEASY Lid est le premier couvercle de bocal à dévisser en aluminium au monde – plus viable et durable que les couvercles en acier traditionnels. CCT fait équipe avec l'entreprise allemande Trade Consult – un cabinet de vente et marketing axé sur l'industrie et les fabricants alimentaires – afin de coordonner l'exécution globale de l'EEASY Lid sur le marché européen. L'EEASY Lid est fabriqué dans le centre technologique de pointe de près de 1 500 m² de la société à son siège, situé à Dayton, dans l'Ohio.