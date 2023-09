Theratechnologies fera une présentation à la conférence Cantor Fitzgerald Global Healthcare 2023

MONTRÉAL, 20 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (« Theratechnologies » ou la « Société ») (TSX : TH) (NASDAQ : THTX), une société biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements innovateurs, a annoncé aujourd’hui que M. Paul Lévesque, président et chef de la direction, participera à un panel à la conférence Cantor Fitzgerald Global Healthcare 2023, qui se tient du 26 au 28 septembre, à New York.



Détails de la présentation

Date : mercredi 27 septembre 2023 Heure : 8h00 - 8h30 (heure de l’Est) (« Track 2 ») Lieu : Intercontinental Barclay New York Hotel

M. Lévesque et M. Philippe Dubuc, vice-président principal et chef de la direction financière, seront également disponibles pour des rencontres individuelles avec des investisseurs.



À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur la mise au point et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com, sur SEDAR au www.sedarplus.ca et sur EDGAR au www.sec.gov. Suivez Theratechnologies sur Linkedin et Twitter.

Personnes-ressources :

Demandes des investisseurs :

Philippe Dubuc

Vice-président principal et chef de la direction financière

pdubuc@theratech.com

438 315-6608