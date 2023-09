Urbanimmersive dévoile des jumeaux numériques 3D ultra-rapides et une application de numérisation de plans de plancher 2D

SAINT-HUBERT, Québec, 20 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive Inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF), un fournisseur leader de solutions de jumeaux numériques 3D en marketing immobilier, est heureux d'annoncer le lancement d'une nouvelle version de son application iOS et Android UiCapture. Cette nouvelle version offre des capacités de numérisation de propriétés ultra-rapides pour produire des jumeaux numériques 3D avec des plans de plancher 2D détaillés. Ce développement crucial promet d’établir une nouvelle référence en matière d’efficience et d’efficacité du marketing de la photographie immobilière en soutenant les jumeaux numériques 3D et l’adoption de plans de plancher.



La photographie immobilière est une activité à haut volume où chaque minute compte à la fois pour les photographes qui souhaitent réaliser autant de séances photo que possible avant le coucher du soleil et pour les agents qui veulent minimiser le temps passé sur place pour minimiser le dérangement de leurs clients. Dans cet environnement en évolution rapide, la nouvelle application UiCapture améliorée apparaît comme un phare de l'innovation, réduisant considérablement le temps associé à la capture du contenu visuel requis pour la création de jumeaux numériques 3D et de plans de plancher, un processus de numérisation qui prenait auparavant 20 à 30 minutes pour une propriété de 2 000 pieds carrés avec la version précédente de l'application UiCapture. En tirant parti d'une technique d'enregistrement vidéo de caméra à 360 degrés à la fine pointe, la nouvelle application UiCapture offre non seulement une numérisation ultra-rapide et une facilité d'utilisation, mais garantit également un plan d'étage 2D méticuleusement détaillé dans le cadre d'un jumeau numérique 3D immersif.

Étant donné que le temps que les photographes passent sur site constitue l'élément de coût le plus important de la création de jumeaux numériques 3D et de plans de plancher, la nouvelle version à numérisation ultra-rapide propulse Urbanimmersive à une position de leader en matière de compétitivité du marché, permettant à la Société d'offrir des prix compétitifs pour les jumeaux numériques et la création de plans 2D tout en conservant ses marges d’opérations pour ses secteurs d'activités des Services et SaaS. Cette amélioration profite non seulement aux agents travaillant directement avec les marques de services de photographie d'Urbanimmersive, mais aide également les photographes indépendants à tirer parti de l'innovation pour élargir leurs services de jumeau numérique 3D et de plans de plancher à leurs clients via notre plateforme SaaS.

De plus, l'introduction de la nouvelle application ultra-rapide UiCapture fait d'Urbanimmersive un acteur sérieux dans le secteur en pleine expansion de la création de plans de plancher 2D au sein du marketing immobilier ainsi que dans le secteur de l'inspection de propriétés, où la concurrence technologique est principalement motivée par la rapidité de la numérisation de la propriété et la précision des mesures de plans de plancher 2D. Alors que de nombreuses applications concurrentes offrent des capacités de numérisation rapide, elles ne produisent principalement que des plans de plancher en 2D. Atteindre une qualité constante dans les visites 3D immersives nécessite généralement un processus et un coût distincts et supplémentaires, alors que l'application UiCapture présente une solution complète, éliminant la nécessité d'un processus distinct pour générer des visites 3D.

Ghislain Lemire, PDG d'Urbanimmersive a commenté : « Dans l'avenir, Urbanimmersive prévoit que ce lancement révolutionnera non seulement le domaine du marketing des jumeaux numériques 3D immobiliers, mais favorisera également une acceptation et une utilisation plus larges de la technologie des jumeaux numériques 3D comme solution de premier ordre pour les visites 3D et de plans de plancher. De plus, l'approche d'enregistrement vidéo à 360 degrés utilisée par la nouvelle version ouvre de nouvelles possibilités de contenu visuel dans la visionneuse de visites 3D elle-même, ouvrant la voie à Urbanimmersive pour en tirer parti dans le cadre du lancement prévu d’un nouveau produit dans un avenir rapproché. Alors qu'Urbanimmersive continue d'être pionnier dans les développements dans ce domaine, les clients peuvent s'attendre à des fonctionnalités encore plus avancées qui rationalisent les processus et élèvent les présentations de propriétés à des sommets sans précédent.

Comprendre l'importance économique des plans de plancher dans le marché immobilier

Le marché immobilier, en particulier aux États-Unis, a connu des changements importants ces dernières années. En 2022, les États-Unis ont enregistré un total de 5,0 millions de transactions immobilières, soit une baisse par rapport aux 6,1 millions de transactions de 2021. En mai 2023, le nombre annuel de transactions de maisons unifamiliales et de copropriétés ou coopératives était enregistré à 4,3 millions. Ces chiffres soulignent le grand nombre d’annonces immobilières proposées chaque année à des acheteurs potentiels.

Dans un marché aussi concurrentiel, le besoin d’informations complètes sur la propriété devient primordial. Les plans de plancher, comme l'a souligné la National Association of Realtors (NAR), sont devenus un outil crucial pour les acheteurs, offrant une compréhension claire de la disposition des propriétés et aidant à une prise de décision éclairée. Avec des millions de transactions par année, le marché potentiel adressable pour les solutions innovantes de plans de plancher d'Urbanimmersive est considérable. En intégrant des plans de plancher détaillés en 2D avec des jumeaux numériques 3D, Urbanimmersive est en mesure de répondre aux préférences changeantes des acheteurs immobiliers d'aujourd'hui, en améliorant l'expérience d'achat et en offrant une transparence inégalée.

*Source : [Statista - Ventes de maisons existantes aux États-Unis 2005-2023] (https://www.statista.com/statistics/226144/us-existing-home-sales/)*

L'importance économique des inspections de propriétés et le rôle des plans de plancher

Le marché de l’inspection résidentielle a connu une croissance substantielle ces dernières années, soulignant son importance dans le marché immobilier. En 2021, le marché mondial des logiciels d’inspection résidentielle était évalué à 132,9 millions $US et en 2022, il est passé à 143,8 millions $US. Avec des projections indiquant que le marché atteindra 262,4 millions $US d'ici 2028, il devient évident que les inspections de propriétés jouent un rôle central dans les transactions immobilières.

De plus, une enquête de Porch a souligné que 88 % des acheteurs ont utilisé les services d'un inspecteur en bâtiment pour leur dernier achat de maison. Cela souligne l’importance de fournir des informations complètes sur la propriété, y compris des plans de plancher détaillés, pour faciliter ces inspections et offrir aux acheteurs potentiels une compréhension claire de la disposition des propriétés.

Alors que le marché mondial de l'inspection des maisons résidentielles devrait atteindre la somme stupéfiante de 100 milliards $US d'ici 2029, le marché potentiel adressable pour les solutions innovantes de plans de plancher d'Urbanimmersive est vaste. En intégrant des plans de plancher 2D détaillés avec des jumeaux numériques 3D, Urbanimmersive est stratégiquement positionné pour répondre aux besoins changeants du secteur de l'inspection résidentielle, en améliorant le processus d'inspection et en offrant une clarté et une transparence inégalées.

De plus, environ 70 % de toutes les propriétés vendues en Amérique du Nord font l’objet d’une inspection. Si l’on considère les 5,64 millions de propriétés existantes vendues aux États-Unis en 2023, cela se traduit par environ 3,9 millions de maisons qui auraient fait l’objet d’une inspection domiciliaire rien qu’aux États-Unis. Ce grand nombre souligne l'immense demande de plans de plancher détaillés et précis dans le processus d'inspection de la propriété, soulignant encore davantage l'importance des produits offerts par Urbanimmersive dans ce marché.

*Sources : [DigitalJournal] (https://www.digitaljournal.com/pr/news/prwirecenter/home-inspection-software-market-2023-growth-with-trends-and-scope-top-manufactures-are- etc-2031), [WebinarCare](https://webinarcare.com/best-home-inspection-software/home-inspection-statistics/), [Tendances en matière d'inspection domestique] (https://homeinspectiontrends.com/home-inspection

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l’équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com .

