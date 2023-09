Les Nations Unies et JCDecaux lancent une campagne mondiale sur la sécurité routière afin de lutter contre la première cause de mortalité des jeunes de 5 à 29 ans

Paris, le 20 septembre 2023 – L'Envoyé Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la Sécurité Routière, M. Jean Todt, et Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, ont lancé aujourd'hui une nouvelle campagne mondiale des Nations Unies pour la Sécurité Routière afin de lutter contre les accidents de la route, qui sont la première cause de mortalité dans le monde pour les jeunes de 5 à 29 ans.

Les accidents de la route tuent 1,35 million de personnes chaque année et en blessent plus de 50 millions, souvent à vie. Les pays en développement comptent 93 % des victimes. Les usagers de la route les plus vulnérables (piétons, cyclistes et motocyclistes) et les plus pauvres sont touchés de manière disproportionnée dans le monde entier.

Au cours des deux prochaines années, la campagne apparaîtra sur des mobiliers d'affichage et dans des lieux publics dans 80 pays grâce à un partenariat mondial avec JCDecaux. Affichée dans environ 1 000 villes, la campagne sera traduite en 30 langues.

Contribuer à la Semaine Européenne de la Mobilité

La campagne a été lancée aujourd'hui à Bruxelles pendant la Semaine Européenne de la Mobilité (16-22 septembre), avec la participation d’Adina Vălean, Commissaire Européenne aux Transports. À cette occasion, la campagne est exposée dans les rues de Bruxelles et à l’aéroport de Bruxelles, ainsi que dans les rues de Liège, d’Anvers et de Lierre.

L’Envoyé Spécial Jean Todt a déclaré : « La sécurité routière n'est pas suffisamment prise en compte dans l'agenda politique de la plupart des pays. Alors que nous connaissons les remèdes aux accidents de la route, l'action est à la traîne. Avec cette campagne, en collaboration avec les célébrités qui nous rejoignent et nos partenaires JCDecaux et Saatchi & Saatchi, nous essayons d'inverser la tendance et de mobiliser la volonté politique nécessaire pour accroître les actions et le financement afin de sauver des millions de vies, conformément aux objectifs de la Décennie d'Action pour la Sécurité Routière ».

Lors de la conférence de presse de lancement, la Commissaire Européenne aux Transports, Adina Vãlean, a déclaré : « Cette année, au cours de la Semaine Européenne de la Mobilité, quelques 3 000 villes de 50 pays encourageront leurs citoyens à essayer des modes de déplacement plus durables. La marche et le vélo sont deux de ces options. Mais la durabilité doit aller de pair avec la sécurité et, malheureusement, les usagers vulnérables de la route sont encore surreprésentés dans les statistiques des accidents mortels : dans l'Union Européenne, les piétons représentent environ 18 % des accidents mortels et les cyclistes 9 %. Je me réjouis de cette campagne mondiale qui vise à inverser la tendance, à nous aider à apprendre les uns des autres, à sensibiliser à la sécurité de tous les usagers de la route et, en fin de compte, à sauver des vies ».

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous sommes particulièrement fiers et heureux de nous associer aux Nations Unies et à Jean Todt, Envoyé Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour la sécurité routière, pour le lancement de cette campagne internationale au profit de la sécurité pour toutes et tous, quelles que soient les pratiques de mobilité : piétons, cyclistes, motards, automobilistes, nouveaux déplacements doux ou partagés… Nous sommes tous concernés par cette cause et nous avons la capacité d’en réduire fortement les terribles conséquences pour tant de familles à travers le monde. Notre média utile et durable mettra ainsi sa puissance et sa popularité pour sensibiliser le plus grand nombre aux règles de sécurité qu’il faut impérativement respecter et à la vigilance dont il faut faire preuve à chaque instant pour un nouveau partage de l’espace public, sûr pour chacun et apaisé pour tous. »

#MakeaSafetyStatement

Sous la devise #MakeaSafetyStatement, la campagne rassemble des célébrités pour encourager les usagers de la route à adopter des règles simples et efficaces pour s’y mouvoir en toute sécurité.

Les premières célébrités y participant sont :

Naomi Campbell, top model

Ousmane Dembélé, footballeur

Patrick Dempsey, acteur

Novak Djokovic, légende du tennis

Didier Drogba, légende du football

Michael Fassbender, acteur

Julie Gayet, actrice

Charles Leclerc, pilote de F1

Marc Márquez, pilote de moto

Kylie Minogue, chanteuse

Youssou N'Dour, chanteur

Mick Schumacher, pilote de F1

Michelle Yeoh, actrice oscarisée et Ambassadrice de Bonne Volonté du PNUD





Elles s’engagent à :

boucler la ceinture de sécurité

conduire lentement

mettre un casque

ne pas consulter ou envoyer de SMS au volant

ne pas conduire sous influence

ne pas conduire fatigué(e)

et appellent leurs fans, followers et le public à adopter les mêmes bonnes habitudes.

Note aux rédactions

À propos des principales causes d’accident de la route

Vitesse

Le risque de décès pour les piétons heurtés par l’avant d'une voiture augmente rapidement lorsque la vitesse du véhicule augmente (4,5 fois entre 50 km/h et 65 km/h).

En Europe, environ 30 % des décès sur la route (19 800 en 2021) sont dus à une vitesse excessive ou inadaptée.

Conduite sous influence

La conduite sous l'influence de l'alcool et de toute substance psychoactive ou drogue augmente le risque d'accident.

Une étude réalisée en 2022 par les autorités américaines (NHTSA) a révélé que plus de la moitié des personnes blessées ou tuées dans des accidents de la route avaient une ou plusieurs drogues, ou de l'alcool, dans le sang.

Distraction au volant

À propos de l'Envoyé Spécial

Le Secrétaire Général de l'ONU, Ban Ki-moon, a nommé en 2015 Jean Todt comme son Envoyé Spécial pour la Sécurité Routière. Il a été reconfirmé dans ce poste par António Guterres, en 2017 et en 2021. En 2018, avec 14 entités des Nations Unies, l'Envoyé Spécial a lancé le Fonds des Nations Unies pour la Sécurité Routière (UNRSF). L'Envoyé Spécial contribue, entre autres, à mobiliser un engagement politique soutenu pour faire de la sécurité routière une priorité ; à défendre et à faire connaître les instruments juridiques de l'ONU sur la sécurité routière ; à partager les bonnes pratiques établies dans ce domaine ; à s'efforcer de générer un financement adéquat par le biais de partenariats stratégiques entre les secteurs public, privé et non gouvernemental. Brochure de l'Envoyé Spécial et compte Twitter.

À propos de la CEE-ONU

La CEE-ONU est la gardienne des instruments juridiques de sécurité routière des Nations Unies, applicables dans le monde entier, qui offrent aux pays une base pour légiférer afin d'accroître la sécurité des routes, des véhicules et de la circulation.



Elle accueille le seul forum intergouvernemental permanent des Nations Unies sur la sécurité routière (Groupe de Travail sur la Sécurité Routière) et le Forum Mondial de l'Harmonisation des Règlements concernant les Véhicules. La CEE-ONU héberge également les secrétariats de l'Envoyé Spécial pour la Sécurité Routière et du Fonds des Nations Unies pour la Sécurité Routière.

À propos de JCDecaux

JCDecaux, entreprise familiale française créée en 1964 et n°1 mondial de la communication extérieure, se mobilise au quotidien pour améliorer durablement la qualité de vie en ville en proposant des mobiliers urbains et des services durables, innovants, utiles aux citoyens et financés par la communication des entreprises. Présent dans plus de 80 pays, JCDecaux est aujourd’hui le seul acteur mondial à exercer exclusivement le métier de la communication extérieure et à en développer toutes les activités : mobilier urbain, publicité dans les transports et affichage grand format. Depuis près de 60 ans, les produits et services proposés aux villes par JCDecaux sont considérés comme la référence en matière de qualité, d’esthétique et de fonctionnalité. Média utile et durable, au contact de plus de 850 millions de personnes quotidiennement et fidèle à sa mission d’améliorer la qualité de vie pour l’ensemble des citoyens, JCDecaux pratique et promeut la communication extérieure responsable et place plus que jamais l’exigence sociale et la qualité environnementale au cœur de ses solutions et de ses métiers. Depuis 2023, JCDecaux est partenaire officiel du « Fonds Conjoint des Nations Unies pour les ODD », soutenant les Objectifs de Développement Durable à travers le Groupe.

Pour plus d’information : jcdecaux.com .

Retrouvez-nous sur Twitter , LinkedIn , Facebook , Instagram et YouTube .

