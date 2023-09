La Société des ponts fédéraux Limitée ouvre les inscriptions pour son assemblée publique annuelle de 2023

POINT EDWARD, Ontario, 20 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’assemblée publique annuelle de 2023 de La Société des ponts fédéraux Limitée (La SPFL) se tiendra à la fois en mode virtuel et en personne le jeudi 19 octobre 2023, de 13 h à 14 h 30.



La SPFL invite le public et les médias à assister à cette rencontre, qui mettra de l’avant les activités de l’an dernier et les initiatives actuelles de la Société. Parmi les sujets importants, une attention sera portée à la gouvernance et aux opérations, ainsi qu’aux projets de développement touchant le pont international de Sault Ste. Marie, le pont Blue Water, le pont des Mille-Îles et le pont international de la voie maritime.

La présentation sera suivie d’une séance de questions et réponses.

Événement :

Date :

Heure :

Lieu : L’assemblée publique annuelle de 2023 de La SPFL.

Le jeudi 19 octobre 2023

13 h (HNE)

1555 boulevard Venetian, 4e étage Point Edward (Ontario) Canada N7T 0A9

Les représentants des médias et les membres du public sont invités à s’inscrire en envoyant un courriel à communications@pontsfederaux.ca d’ici midi le 12 octobre 2023.



Information complémentaire :

Alexandre Gauthier

Spécialiste principal des communications

La Société des ponts fédéraux Limitée

communications@pontfederaux.ca

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ DES PONTS FÉDÉRAUX LIMITÉE

La SPFL possède, gère et exploite des ponts internationaux et des structures connexes à Sault Ste. Marie, Point Edward, Lansdowne (Mille-Îles) et Cornwall en Ontario. Le mandat de La SPFL consiste à gérer la Société de la façon la plus rigoureuse possible de sorte que ses ponts internationaux et les structures connexes soient sécuritaires et efficaces pour les usagers.

La page de La SPFL sur X (Twitter)

La page de La SPFL sur Facebook

La page de La SPFL LinkedIn