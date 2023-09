Cegedim : résultats semestriels 2023

COMMUNIQUE DE PRESSE

Information financière semestrielle au 30 juin 2023

IFRS – Information réglementée – Auditée

Cegedim : Croissance du Chiffre d’affaires et du résultat au premier semestre 2023

Chiffre d’affaires de 301,0 millions d’euros en croissance organique de 12,1%

millions d’euros en croissance organique de 12,1% Résultat opérationnel courant (1) en hausse de 57% à 10 , 7 millions d’euros

en hausse de 57% à millions d’euros EBITDA de 48,8 millions d’euros en hausse de 17,2%

Boulogne-Billancourt, France, le 20 septembre 2023 après bourse

Cegedim enregistre, au premier semestre 2023, un chiffre d’affaires consolidé de 301,0 millions d’euros, en progression de 12,5% en données publiées par rapport à l’an dernier, et un résultat opérationnel de 9,3 millions d’euros, en hausse de 6,8 millions d’euros.

S1 2023 S1 2022 Variation En M€ En % En M€ En % En M€ En % Chiffre d’affaires 301,0 100,00% 267,6 100,00% 33,4 12,5% EBITDA (1) 48,8 16,2% 41,7 15,6% 7,1 17,2% Dotation aux amortissements -38,1 -12,7% -34,8 -13,0% -3,3 -9,4% Résultat opérationnel courant (1) 10,7 3,6% 6,8 2,5% 3,9 57,0% Autres produits et charges opérationnels non courants (1) -1,4 -0,5% -4,4 -1,6% 3,0 68,5% Résultat opérationnel 9,3 3,1% 2,5 0,9% 6,8 272,6% Résultat financier -5,6 -1,9% -4,4 -1,7% -1,2 -25,7% Total impôts -12,4 -4,1% -3,5 -1,3% -8,9 -255,2% Quote-part du Résultat des sociétés mises en équivalence -0,5 -0,2% -0,7 -0,2% 0,2 21,5% Résultat net consolidé -9,2 -3,1% -6,1 -2,3% -3,1 -50,1% Participations ne donnant pas contrôle -0,4 -0,1% -1,3 -0,5% 0,9 66,3% Part du groupe -8,8 -2,9% -4,9 -1,8% -3,9 -80,4% Résultat courant par action (2) en euros -0,6 - -0,4 - Résultat par action en euros -0,6 - -0,4 -

Chiffre d’affaires consolidé : en progression de 33,4 millions d’euros, soit +12,5 %, pour s’établir à 301,0 millions d’euros au premier semestre 2023 contre 267,6 millions d’euros sur la même période en 2022. L’effet favorable de périmètre de 1,7 million d’euros, soit 0,7 %, est lié à la consolidation dans les comptes de Cegedim des sociétés Kobus Tech, MesDocteurs, Laponi, Sedia et Clinityx. L’impact des devises est négatif de 0,7 million d'euros soit 0,3%.

En données organiques(2), le chiffre d’affaires est en progression de 12,1 % sur la période.

Résultat opérationnel courant(1) : en hausse de 3,9 millions d’euros pour s’établir à 10,7 millions d’euros au premier semestre 2023 contre 6,8 millions d’euros en 2022. Il représente 3,6% du chiffre d’affaires en 2023 contre 2,5 % en 2022. Cette progression résulte principalement de l’amélioration des résultats de Cegedim Santé et des activités exercées au Royaume-Uni (tant vis-à-vis des professionnels de santé que des assureurs) ainsi que de la bonne performance des activités en ressources humaines, data et marketing.

Autres produits et charges opérationnels non courants(1) : se traduisent par une charge de 1,4 million d’euros au premier semestre 2023 contre une charge de 4,4 millions d’euros au premier semestre 2022. Ils se composent de coûts de réorganisation.

-------------

(1) Indicateur alternatif de performance. Cf. page 110 à 111 du Document d’Enregistrement Universel 2022.

(2) A périmètre et taux de change constants.

Dotations aux amortissements : en hausse de 3,3 millions d’euros, dont 1,4 million du fait de l’augmentation des amortissements de la R&D par rapport à 2022.

EBITDA(1) : la hausse de 7,2 millions d’euros entre le premier semestre 2023 et le premier semestre 2022 résulte de la croissance du chiffre d’affaires et de la maîtrise des charges de personnels.

Résultat financier : s’établit à -5,6 millions d’euros contre -4,4 millions d’euros au premier semestre 2022. Ces charges sont majoritairement liées au coût de l’endettement en progression de 1,5 million d’euros sur la période.

Impôt : le total d’impôt a augmenté de 8,9 millions d’euros sur le premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022, notamment du fait d’une charge d’impôts différés de 9,5 millions d’euros comptabilisée sur la période. Cette écriture, sans incidence de trésorerie, vise à corriger la valeur des actifs d’impôts différés figurant au bilan. La société a en effet pris acte d’une évolution récente de la jurisprudence fiscale, parue en juillet 2023, qui la conduit à évaluer de manière plus prudente le gain futur latent encore réalisable au titre du reliquat de déficits dont elle dispose (voir la partie faits marquants de la période ci-après).

Analyse de l’évolu tion de l’activité par division :

en millions d'euros Total Logiciels & services Flux Data & Marketing BPO Corporate & autres Chiffres d'affaires 2022 267,6 145,6 45,2 50,0 25,4 1,3 2023 301,0 161,5 48,2 54,9 32,8 3,5 Var. 12,5% 10,9% 6,7% 9,9% 29,3% 160,9% Résultat Opérationnel courant 2022 6,8 -7,6 6,3 6,1 1,0 1,0 2023 10,7 -2,0 5,6 6,6 1,4 -0,9 Var. 57,0% 73,5% -10,8% 8,2% 34,4% -186,7% Marge opérationnelle courante (en % du CA) 2022 2,5% -5,2% 14,0% 12,1% 4,0% 74,5% 2023 3,6% -1,2% 11,7% 11,9% 4,2% -24,7%

Logiciels et services : le chiffre d’affaires du premier semestre 2023 enregistre une progression de 10,9%, tirée par les bonnes performances de Cegedim Santé (+25% sur le semestre, dont 4,3M€ liés au Ségur de la Santé), des activités internationales (+10%, grâce à de nouvelles signatures de pharmacies, au déploiement de nouveaux sites médecins en Ecosse et aux projets réalisés pour le Ministère de la Défense anglais) et des solutions RH (+10% sur le semestre).

Le Résultat opérationnel courant (ROC)(1) a clôturé le premier semestre 2023 sur une perte de 2,0 millions d’euros en réduction de 5,6 millions d’euros par rapport à la perte de 7,6 millions d’euros un an plus tôt. Cette amélioration provient, d’une part, de Cegedim Santé (ROC(1) en hausse de 4,9M€) en lien avec le niveau soutenu de l’activité et un bon contrôle des embauches, et, d’autre part, des activités internationales (ROC(1) en hausse de 2,8M€), du fait du rebond du chiffre d’affaires et d’une adaptation des coûts de structure. Le ROC(1) des autres sociétés de la Division se replie de 2,2 millions d’euros par rapport à 2022. La bonne performance des solutions RH se trouve masquée par des décalages de mise en production sur le segment Assurances et par le glissement sur le second semestre des effets du Ségur de la Santé sur le segment Pharmacies en France.





Logiciels et Services Premier Semestre Var.

2023 / 2022



en millions d'euros 2023 2022 Chiffre d’affaires 161,5 145,6 15,9 10,9% Cegedim Santé 39,8 31,8 8,0 25,1% Assurances, RH, Pharmacies et autres services 95,3 89,8 5,6 6,2% Activités internationales 26,3 24,0 2,4 9,8% Résultat opérationnel courant(1) -2,0 -7,6 5,6 73,5% Cegedim Santé -1,4 -6,3 4,9 77,7% Assurances, RH, Pharmacies et autres services 3,8 5,9 -2,2 -36,6% Activités internationales -4,4 -7,2 2,8 39,4%

-------------

(1) Indicateur alternatif de performance. Cf. page 110 à 111 du Document d’Enregistrement Universel 2022.

Flux : Le chiffre d’affaires progresse de 6,7 %, entrainé par Cegedim e-business (digitalisation des processus et des échanges de données), dont les activités en France et à l’international progressent respectivement de 6% et 18%. Dans le même temps, le Tiers payant réalise une croissance de 5,5%. La baisse du ROC (1) provient majoritairement du fait que le contrat tiers payant Allianz est, depuis le 1 er avril, facturé dans le cadre des prestations confiées en BPO.

: Le chiffre d’affaires progresse de 6,7 %, entrainé par Cegedim e-business (digitalisation des processus et des échanges de données), dont les activités en France et à l’international progressent respectivement de 6% et 18%. Dans le même temps, le Tiers payant réalise une croissance de 5,5%. La baisse du ROC provient majoritairement du fait que le contrat tiers payant Allianz est, depuis le 1 avril, facturé dans le cadre des prestations confiées en BPO. Data & Marketing : les métiers du marketing et de la data contribuent positivement à la hausse du chiffre d’affaires de la division par rapport à 2022, respectivement de 8,9% et 10,7%. La croissance du ROC (1) de la division a été de 8,2% par rapport à 2022, chaque métier contribuant à l’amélioration de rentabilité.

: les métiers du marketing et de la data contribuent positivement à la hausse du chiffre d’affaires de la division par rapport à 2022, respectivement de 8,9% et 10,7%. La croissance du ROC de la division a été de 8,2% par rapport à 2022, chaque métier contribuant à l’amélioration de rentabilité. BPO : le chiffre d’affaires de la gestion de prestations pour le compte des assureurs santé et prévoyance a bondi de plus de 40% sur le semestre, porté par le démarrage du contrat Allianz au 1 er avril 2023. Les activités de BPO en ressources humaines poursuivent également leur développement avec une croissance de chiffre d’affaires de 9,4% sur le premier semestre. Le ROC (1) de la Division est en légère croissance de 0,4 million d’euros sur la période. Les coûts engendrés par le démarrage du contrat Allianz masquent en partie les gains de productivité réalisés sur les autres activités, grâce notamment à l’automatisation des processus de gestion

le chiffre d’affaires de la gestion de prestations pour le compte des assureurs santé et prévoyance a bondi de plus de 40% sur le semestre, porté par le démarrage du contrat Allianz au 1 avril 2023. Les activités de BPO en ressources humaines poursuivent également leur développement avec une croissance de chiffre d’affaires de 9,4% sur le premier semestre. Le ROC de la Division est en légère croissance de 0,4 million d’euros sur la période. Les coûts engendrés par le démarrage du contrat Allianz masquent en partie les gains de productivité réalisés sur les autres activités, grâce notamment à l’automatisation des processus de gestion Corporate et autres : le ROC(1) du premier semestre 2023 affiche une perte de 0,9 million d’euros, en retrait de 1,9 million d’euros par rapport au premier semestre 2022. Cette baisse résulte, comme expliqué lors de la présentation des résultats 2022, d’une harmonisation des méthodes de refacturation des services centraux, notamment en matière de R&D et de système d’information, ainsi que d’une baisse du taux de marge des centres offshores.





---------

(1) Indicateur alternatif de performance. Cf. page 110 à 111 du Document d’Enregistrement Universel 2022.

Faits marquants de la période

A l’exception des faits indiqués ci-dessous, il n’y a eu, au cours du premier semestre 2023 et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Fiscalité

Le 21 février 2018, Cegedim S.A. a reçu de la Direction générale des finances publiques un avis de vérification de comptabilité pour les années 2015 et 2016. Ce contrôle s’est soldé par un avis de redressement portant sur l'utilisation de déficits fiscaux, contestés par l'administration. Le 21 octobre 2021, Cegedim S.A. a reçu de la Direction générale des finances publiques un avis de vérification de comptabilité pour les années 2019 et 2020, qui n'a pas donné lieu à d'autres redressements que ceux déjà contestés.

Cegedim S.A., en concertation avec ses avocats, estime que le redressement envisagé par l’administration est infondé au regard des dispositions fiscales applicables et de la jurisprudence, a mis en œuvre et continue de mettre en œuvre les différentes voies de contestation possibles.

Sur la période écoulée, Cegedim S.A. a poursuivi l’imputation des déficits fiscaux contestés sur ses résultats taxables, et a ainsi bénéficié d’une économie d’impôts dont le montant cumulé s’élève à 24,4 M€ au 30 juin 2023.

Par ailleurs, comme la procédure le permet, l’administration fiscale a adressé à Cegedim S.A. au premier semestre 2022 un avis de mise en recouvrement, qui a conduit la société à régler un total de 12,1 M€ d’impôts au titre des déficits utilisés jusqu’en 2020, et 0,4 million d’euros d’intérêts de retard. La contrepartie de ces versements n’a pas été comptabilisée en charges : elle est inscrite en créance fiscale au bilan, la restitution de ces sommes étant attendue à l’issue du contentieux en cas d'issue favorable.

Par conséquent, dans le cas où ce contentieux se solderait par une issue défavorable, Cegedim S.A. devrait comptabiliser dans ses résultats une charge d’impôts de 24,4 M€, mais n’aurait à décaisser en trésorerie que la quote-part d’impôts encore non acquittée, à savoir 12,3 M€.

De plus, en application des normes IFRS, Cegedim S.A. comptabilise dans ses comptes consolidés un actif d’impôts différés au titre du stock de déficits encore non utilisés, qui matérialise le gain futur d’impôts que la société pourrait encore réaliser. Il convient de préciser que les écritures comptables relatives aux impôts différés n’ont jamais d’incidence sur la trésorerie. Jusqu’au 31 décembre 2022, l’actif d’impôts différés était inchangé et s’élevait à 20 millions d’euros. Au 30 juin 2023, cet actif s’élève à 10,5 millions d’euros du fait d’un ajustement à la baisse de 9,5 millions d’euros comptabilisé en charges d’impôts différés dans les résultats consolidés. La société a en effet pris acte d’une évolution récente de la jurisprudence, parue en juillet 2023, qui la conduit à évaluer de manière plus prudente le gain futur latent encore réalisable au titre du reliquat de déficits contestés.

En cas d’issue défavorable, l’actif d’impôts différés existant au 30 juin 2023 devrait être comptabilisé en pertes dans les résultats consolidés pour sa totalité, à savoir 10,5 millions d’euros, sans décaissement de trésorerie.

Cegedim S.A., en accord avec ses avocats, considère qu’elle dispose toujours d’arguments solides pour obtenir l’annulation du redressement dont elle fait l’objet, à hauteur des positions comptables actuellement reflétées dans ses comptes. La société s’apprête donc à saisir le tribunal administratif de ce contentieux, qui est par conséquent susceptible de s’étendre encore sur plusieurs années. Elle reste confiante dans ses chances probables de succès et n’a passé aucune provision dans ses comptes.

Le risque maximal de devoir constater en charges les montants d’impôts cités plus haut devrait rester stable à l’avenir, à hauteur de 34,9 M€, mais sa décomposition évoluera : l’actif d’impôts différés de 10,5 M€ diminuera à concurrence des impôts réellement économisés qui viendront s’incrémenter aux 24,4 M€ déjà constatés.

Le risque maximal de décaissement de trésorerie, qui s’élève à 12,3 M€ au 30 juin 2023, continuera de progresser à hauteur des prochaines économies d’impôts effectivement réalisées, mais pourrait également diminuer si l’administration fiscale adresse à la société de nouvelles mises en recouvrement pendant le cours de la procédure.

Opérations et événements importants post 3 0 juin 202 3

A l’exception des faits indiqués ci-dessous, il n’y a eu postérieurement à la clôture et à la connaissance de la société, aucun événement ou changement de nature à modifier de façon significative la situation financière du Groupe.

Guerre en Ukraine

Le Groupe n’a ni activités en Russie, ni en Ukraine, et n’a pas d’actifs exposés dans ces pays.

Perspectives

Malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le Groupe est confiant dans sa capacité à poursuivre sa croissance. Sur la base des données actuellement disponibles, le Groupe anticipe une croissance organique(2) annuelle de son chiffre d’affaires 2023 d’au moins 10% par rapport à 2022.

Le Résultat opérationnel courant(1) s’orientera à la hausse, avec notamment les premiers retours sur les investissements réalisés sur Cegedim Santé et sur les activités à l’international.

Ces objectifs pourraient être remis en cause en cas d’une forte reprise de la pandémie de Covid-19, et / ou d’une aggravation significative des risques géopolitiques et macroéconomiques.

Le Groupe n’anticipe pas d’acquisition significative en 2023.

---------------

Le Comité d’Audit s’est réuni le 18 septembre 2023. Le Conseil d’Administration, présidé par Jean-Claude Labrune, s’est réuni le 19 septembre 2023 et a arrêté les comptes consolidés au 30 juin 2023, qui ont fait l’objet d’un examen limité par les commissaires aux comptes. Le Rapport Financier Semestriel sera disponible en français et en anglais dans quelques jours sur notre site web et sur l’application mobile de la communication financière Cegedim IR.

---------

(1) Indicateur alternatif de performance. Cf. page 110 à 111 du Document d’Enregistrement Universel 2022.

(2) A périmètre et taux de change constants.

Agenda financier 2023

Disclaimer

Le présent communiqué de presse est publié en français et en anglais. En cas de divergence entre ces versions, la version originale rédigée en français fait foi. Le présent communiqué de presse est susceptible de contenir des informations privilégiées et a été communiqué au diffuseur agréé de Cegedim le 20 septembre 2023 au plus tôt à 17h45 heure de Paris.

Les données figurant dans ce communiqué comprennent des indications sur les objectifs de performances financières à venir de Cegedim. Ces informations, de nature prospective, se fondent sur les opinions et hypothèses des dirigeants du Groupe à la date du présent communiqué et impliquent des risques et incertitudes. Pour plus d’informations sur les risques affectant Cegedim, le lecteur est prié de se reporter au Chapitre 7 « Gestion des risques », point 7.2 « Facteurs de risques » et au Chapitre 3 « Commentaires sur l’exercice » point 3.6 « Perspectives » du Document d’Enregistrement Universel 2022 déposé auprès de l’AMF le 12 avril 2023 sous le numéro D.23-0266.



A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 6 000 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 555 millions d’euros en 2022.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.





Annexes

Etats financiers consolidés au 3 0 juin 202 3

Actif au 30 juin 2023

En milliers d’euros 30/06/2023 31/12/2022 Goodwill 199 628 198 761 Frais de développement 31 628 3 081 Autres immobilisations incorporelles 165 997 185 004 Immobilisations Incorporelles 197 625 188 085 Terrains 544 544 Constructions 1 765 1 872 Autres immobilisations corporelles 43 946 39 467 Avances et Immobilisations en cours 88 205 133 Droits d'utilisation 348 88 988 Immobilisations corporelles 134 809 131 004 Titre de participation 0 1 Prêts 15 599 15 642 Autres immobilisations financières 6 310 5 053 Immobilisations financières hors titres des sociétés mises en équivalence 21 909 20 696 Titres des sociétés mises en équivalence 21 592 20 578 Etat – Impôt différé 20 910 30 385 Charges constatées d’avance : part à plus d'un an 0 0 Actif non courant 596 473 589 509 Marchandises 7 883 6 495 Avances, acomptes sur commandes 140 177 Créances client : part à moins d’un an 169 747 151 757 Autres créances : part à moins d’un an 60 325 50 497 Créances d'impôt courant 15 147 16 557 Equivalents de trésorerie 0 0 Trésorerie 27 879 55 553 Charges constatées d’avance ; part à moins d'un an 22 465 19 370 Actif courant 303 587 300 406 TOTAL Actif 900 060 889 915



Passif et capitaux propres au 30 juin 2023

En milliers d’euros 30/06/2023 31/12/2022 Capital social 13 337 13 337 Réserve Groupe 285 260 271 344 Ecart de conversion Groupe -11 613 -13 141 Résultat Groupe -8 793 13 624 Capitaux propres part du Groupe 278 191 285 164 Intérêts minoritaires 18 537 18 971 Capitaux propres 296 728 304 135 Dettes financières 186 794 188 913 Dettes de location 75 236 75 907 Impôt différés passifs 7 818 6 137 Engagement de retraite 27 765 25 397 Provisions 2 192 2 355 Passif non courant 299 805 298 709 Dettes financières 7 393 3 854 Dettes de location 16 121 15 916 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 51 585 55 709 Dettes d'impôt courant 264 247 Dettes fiscales et sociales 110 119 112 341 Provisions 1 419 2 172 Autres passifs 116 626 96 832 Passif courant 303 527 287 071 TOTAL Passif 900 060 889 915

Compte de résultat au 30 juin 2023

En milliers d’euros 30/06/2023 30/06/2022 Chiffre d’affaires 301 011 267 560 Achats consommés -14 739 -13 516 Charges externes -66 371 -58 223 Impôts et taxes -4 291 -4 704 Frais de personnel -163 623 -149 429 Perte de valeur sur créances clients et autres débiteurs et sur actifs de contrats -2 041 -432 Dotations et reprises aux provisions -1 830 -1 235 Autres produits et charges d’exploitation 108 296 Quote part des sociétés mises en équivalence inclus dans le Résultat Opérationnel 603 1 345 EBITDA (1) 48 827 41 661 Dotation aux amortissements autres que les droits d'utilisation -29 030 -26 471 Dotation aux amortissements des droits d'utilisation -9 097 -8 374 Résultat opérationnel courant (1) 10 700 6 816 Produits et charges non récurrents -1 385 -4 358 Autres produits et charges opérationnels non courants (1) -1 385 -4 358 Résultat opérationnel 9 315 2 459 Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 180 31 Coût de l’endettement financier brut -5 633 -4 175 Autres produits et charges financiers -136 -302 Résultat financier -5 589 -4 445 Impôts sur les bénéfices -1 841 -2 678 Impôts différées sur les bénéfices -10 588 -821 Total d’impôts -12 429 -3 499 Quote part des sociétés mises en équivalence -515 -656 Résultat net consolidé -9 219 -6 141 Part du groupe -8 793 -4 875 Participations ne donnant pas le contrôle -426 -1 265 Nombre moyen d'actions hors autocontrôle 13 658 348 13 683 647 Résultat courant par action (en euros) -0,6 -0,4 Résultat par action (en euros) -0,6 -0,4

(1) Indicateur alternatif de performance.

Tableau de flux de trésorerie au 30 juin 2023

En milliers d’euros 30/06/2023 30/06/2022 Résultat net consolidé -9 219 -6 141 Quote-part de résultat liée aux sociétés mises en équivalence -88 -689 Dotations aux amortissements et provisions 37 972 35 060 Plus ou moins-values de cession d'exploitation -798 1 261 Capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt 27 867 29 491 Coût de l’endettement financier net 5 589 4 445 Charges d’impôt 12 429 3 499 Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement financier net et impôt 45 885 37 436 Impôt versé -378 -15 917 Incidence de la variation du BFR -18 032 -18 529 Flux de trésorerie générés par l’activité après impôt versé et variation du besoin en fond de roulement 27 476 2 990 Acquisitions d’immobilisations incorporelles -29 550 -27 957 Acquisitions d’immobilisations corporelles -11 759 -8 083 Acquisitions d’immobilisations financières -36 -1 900 Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles 2 575 24 Cessions d’immobilisations financières 805 948 Variation des dépôts reçus et versés -156 97 Incidence des variations de périmètre -2 172 58 277 Dividendes reçus hors groupe 30 1 457 Flux nets de trésorerie liés aux opérations d’investissement -40 264 22 863 Augmentation de capital - - Dividendes versés aux minoritaires des sociétés intégrées - - Dividendes versés aux actionnaires de la société mère - -2 Remboursements d’emprunts -193 -13 Participations des salariés 129 266 Remboursements des obligations locatives -11 353 -9 840 Intérêts versés sur emprunts -117 -98 Autres produits financiers reçus 596 115 Autres charges financières versées -3 492 -1 296 Flux nets de trésorerie liés aux opérations de financement -14 430 -10 867 Variation de trésorerie hors effet devises -27 218 14 985 Incidence des variations de cours des devises -456 -123 Variation de trésorerie -27 674 14 862 Trésorerie nette d’ouverture 55 553 24 159 Trésorerie nette de clôture 27 879 39 021

Covenants Financiers

En milliers d’euros 30/06/2023 Critère Dette nette(1) Ebitda Ratio de levier 1,37 < 2,5





En milliers d’euros 30/06/2023 Critère Charges d’intérêts Ebitda Ratio de couverture d’intérêts 15,78 > 4,5

(1) hors dettes de participation des salariés, hors prêt FCB, hors dette IFRS16

Le Groupe respecte tous ses covenants au 30 juin 2023 et il n'y a pas de risque de défaut prévisible.

Pièce jointe