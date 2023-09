GUERBET: Résultats semestriels 2023

Résultats semestriels 2023







Accélération de l’activité

Chiffre d’affaires semestriel : 378,6 M€, en hausse de 2,8% à TCC 1

Forte accélération de l’activité au 2ème trimestre, à +6,7% à TCC

Rentabilité en ligne avec les attentes

EBITDA du 1 er semestre : 45,9 M€, contre 50,5 M€ un an plus tôt

La marge d'EBITDA retraité2 ressort à 12,7% du chiffre d'affaires

Maintien des objectifs 2023

Chiffre d’affaires : croissance attendue supérieure à 5% à périmètre comparable et TCC

Marge d’EBITDA retraité2 attendue autour de 11%, avant un retour en 2024 à un niveau supérieur à celui connu en 2021 (14,4%)

Villepinte, le 20 septembre 2023 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie ses comptes consolidés au titre du premier semestre 2023. Le chiffre d’affaires au 30 juin s’élève à 378,6 M€, en progression de 2% par rapport à la même période en 2022. Hors effet devises défavorable (-2,9 M€), le chiffre d’affaires ressort en hausse de 2,8% à TCC1. Comme anticipé, cette évolution a été marquée par une nette accélération de l’activité au 2ème trimestre (+6,7% à TCC) après son léger repli au 1er trimestre (-1,3%).







1 A taux de change constant (TCC) : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

2 Hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes.





Une activité très soutenue en Asie et Europe ; bonne dynamique en Imagerie Diagnostique

Sur la zone EMEA, l’activité a progressé sur les six premiers mois de l’exercice de 7,8% à taux de change courant et à TCC, à la suite de la hausse soutenue des volumes et d’effets prix positifs, en accélération depuis le début de l’année.

En Asie, la forte hausse du chiffre d’affaires au premier semestre (+16,6% à TCC) résulte d’une vive accélération au deuxième trimestre (+30,1%). Cette performance a été tirée par la Chine, où la mise en place d’une distribution en direct, il y a tout juste un an, porte ses fruits.

La baisse des ventes en zone Amériques (-15,3% à TCC), reflète en partie l’optimisation du portefeuille clients et les arbitrages de production liés au lancement d’EluciremTM. Sur le site de Raleigh (Caroline du Nord) la situation se normalise, la production au 30 juin 2023 est supérieure à celle du premier semestre 2021, soit avant la baisse des cadences liée aux difficultés de recrutement.

Par activité, le chiffre d’affaires en Imagerie Diagnostique progresse de 3,3% à TCC. À noter que le pôle Rayons X intègre désormais le chiffre d’affaires de la société Intrasense (2,2 M€ au premier semestre 2023), consolidée depuis le 11 janvier 2023.

Sur le pôle IRM , la croissance de 3,2% à TCC a été marquée par une accélération au 2 ème trimestre (+5,6%) ;

La progression du pôle Rayons X sur le premier semestre (+3,4% à TCC) reflète une hausse toujours très soutenue des ventes de Xenetix® et une baisse des volumes d'Optiray®, résultant de hausses de prix et des arbitrages de portefeuille clients et de production sur le site de Raleigh.

En Imagerie Interventionnelle, les ventes à TCC sont en retrait de -1,1% au 1er semestre 2023 en raison d’un effet de base sur la zone Asie ; sur le seul 2ème trimestre, l’activité progresse (+1,4%).

En millions d’euros

Comptes consolidés (normes IFRS) S1 2022

Publié S1 2023

Publié Chiffre d’affaires 371,1 378,6 EBITDA* 50,5 45,9 % du chiffre d’affaires 13,6% 12,1% Résultat opérationnel 16,9 10,3 % du chiffre d’affaires 4,6% 2,7% Résultat net 3,3 1,3 % du chiffre d’affaires 0,9% 0,4% Endettement net 251,5 342,3

* EBITDA = Résultat opérationnel + dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions.

N.B. : Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en cours d’émission.

Résilience de la marge d’EBITDA dans un contexte inflationniste

Comme indiqué lors de la publication des résultats annuels, la rentabilité opérationnelle de Guerbet sur 2023 est exposée à un environnement de hausse des coûts plus marquée que l’exercice passé. Sur le premier semestre de l’année, cet environnement s’est notamment matérialisé par une progression significative des charges de personnel, en lien avec l’inflation salariale mais également avec les indemnités versées dans le cadre du départ de collaborateurs à la suite de l’optimisation du schéma opérationnel. Les augmentations de prix de vente initiées depuis quelques mois, ainsi que la poursuite des efforts sur la structure de coûts ont en partie compensé les tensions inflationnistes, limitant le tassement de la marge d’EBITDA, qui s’établit à 12,1%, contre 13,6% au premier semestre 2022. La marge d’EBITDA retraité, calculé hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes, ressort à 12,7% contre 13,9% un an plus tôt.

Au 30 juin 2023, le résultat opérationnel du Groupe ressort à 10,3 M€, contre 16,9 M€ un an plus tôt.

Le résultat net s’établit à 1,3 M€ sur la période. La charge d’impôt ressort à 2,2 M€ contre 11,2 M€ au premier semestre 2022, période qui avait été marquée par la comptabilisation d’éléments notifiés par l’administration fiscale (pour 4,5 M€) et d’un complément de charge au titre d’IFRIC 23 (4,4 M€). Les frais financiers ont augmenté à 3,8 M€ (contre 1,2 M€ un an plus tôt).

A fin juin 2023, les capitaux propres s’établissent à 370 M€, contre 380 M€ fin 2022. Sur la même période, la dette nette du Groupe est passée de 270 M€ au 31 décembre 2022 à 342 M€ à fin juin 2023. Cette évolution est en lien avec une augmentation du BFR alimentée par la hausse des stocks, en raison des prix des approvisionnements (iode) ainsi que de la constitution de stocks d’EluciremTM.

Pour rappel, Guerbet a finalisé, fin juillet dernier, un refinancement de sa dette adossé à un nouveau contrat de crédit sur cinq ans, remplaçant celui qui arrivait à échéance en mars 2024. Le montant de ce contrat s’élève à 350 M€, dont une facilité crédit revolving de 100 M€ non-tirée. Par ailleurs, afin de soutenir son développement et de diversifier ses sources de financement, Guerbet a annoncé la signature de contrats pour l’émission d’obligations EuroPP pour un montant de 50 M€ et l’émission d’obligations Relance pour un montant de 50 M€ sur une période de six ans et demi et huit ans respectivement.

Poursuite de l’accélération des ventes au second semestre et rebond des marges en 2024

Les équipes de Guerbet sont mobilisées autour des grandes priorités stratégiques qui doivent permettre au Groupe de dynamiser sa croissance dans la durée, et notamment :

La montée en puissance commerciale d’Elucirem TM . Lancée en mars 2023 aux Etats-Unis, cette innovation de rupture en IRM y a enregistré des premières ventes conformes aux anticipations du Groupe. En Europe, l’autorisation de mise sur le marché est toujours attendue au second semestre 2023 ; pour précision, elle s’opérera en deux temps : le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) devrait rendre mi-octobre son avis, qui devra ensuite être validé par la commission européenne, autour de mi-décembre.

. Lancée en mars 2023 aux Etats-Unis, cette innovation de rupture en IRM y a enregistré des premières ventes conformes aux anticipations du Groupe. En Europe, l’autorisation de mise sur le marché est toujours attendue au second semestre 2023 ; pour précision, elle s’opérera en deux temps : le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) devrait rendre mi-octobre son avis, qui devra ensuite être validé par la commission européenne, autour de mi-décembre. L’accélération de la feuille de route en Intelligence Artificielle. L’accord de licence non-exclusif signé en juin dernier avec la société Intrasense, dont le Groupe détient désormais 56,5% du capital, va permettre la mise sur le marché prochaine des algorithmes développés par Guerbet, via la plateforme Myrian®. Pour rappel, Guerbet a construit son portefeuille IA autour de la détection des lésions hépatiques et osseuses, et des cancers du pancréas et de la prostate. Sur cette dernière pathologie, l’algorithme du Groupe vient de remporter le challenge « PI-CAI » organisé par un large consortium international (cf. communiqué de presse du 17 juillet 2023).

En termes de perspectives financières, Guerbet demeure confiant pour le second semestre de l’exercice 2023 et au-delà. Le marché des produits de contraste reste porté par une croissance structurelle des volumes accompagnée d’effets prix positifs. L’activité dans les mois à venir va par ailleurs bénéficier de la montée en puissance progressive d’EluciremTM, et d’une croissance soutenue des ventes de Lipiodol®. Comme indiqué précédemment, la croissance de Guerbet au second semestre 2023 sera ainsi plus soutenue qu’au premier. Au niveau de la rentabilité, les tensions inflationnistes (iode notamment) continueront à se faire sentir au second semestre 2023.

Dans ce contexte, Guerbet confirme anticiper pour 2023 une croissance supérieure à 5% de son chiffre d’affaires à périmètre comparable et TCC. Le taux de marge d’EBITDA / CA retraité est attendu autour de 11%, avant un retour en 2024 à un niveau supérieur à celui connu en 2021 (14,4%).

