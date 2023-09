Quadient enregistre une croissance solide et profitable

avec un EBIT courant en progression organique de 8,0 % au S1 2023

Points clés

Chiffre d’affaires du S1 2023 de 522 millions d’euros , en croissance organique ( 1 ) de 2,0 %

, en Les revenus liés aux souscriptions ont enregistré une croissance organique de 4,2 % et représentent 7 1 % du chiffre d’affaires total

ont enregistré une croissance organique de et représentent du chiffre d’affaires total P erformance vigoureuse en Amérique du Nord , les trois Solutions du Groupe contribuant à la croissance organique de 4,4 % enregistrée dans la région au S1 2023

, les trois Solutions du Groupe contribuant à la croissance organique de 4,4 % enregistrée dans la région au S1 2023 L’EBIT courant ( 2 ) a atteint 6 8 millions d’euros , en hausse organique ( 3 ) de 8,0 % , grâce à l’amélioration de la profitabilité des activités software et de consignes colis . La marge d’EBIT courant ( 2 ) s’élève à 13,0 %

a atteint en hausse organique de , grâce à l’amélioration de la profitabilité des activités software et de consignes colis La marge d’EBIT courant s’élève à 13,0 % Le résultat net part du Groupe s’élève à 3 6 millions d’euros , en hausse de 24,2 %

, en hausse de 24,2 % Endettement net à 746 millions d’euros au 31 juillet 2023. Levier financier s table à 1,8x 4 hors leasing

au 31 juillet 2023. hors leasing Perspectives pour l’exercice 2023 confirmées

Paris, le 20 septembre 2023,

Quadient S.A. (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce ce jour son chiffre d’affaires du deuxième trimestre et ses résultats semestriels 2023 (période close le 31 juillet 2023). Les comptes semestriels 2023 ont été approuvés par le Conseil d’administration lors d’une réunion le 19 septembre 2023.

Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient S.A., a déclaré : « 2023 constitue la dernière année de la seconde phase de notre plan stratégique « Back to Growth ». Ce plan avait pour ambition de capitaliser sur notre base existante de plus de 400 000 sociétés clientes et d’accroître auprès d’elles la vente de solutions additionnelles. Cet élargissement de notre offre produits s’est accompagné d’une attention constante portée au développement de notre modèle intégré de souscription B to B, ce qui nous permet de délivrer année après année une croissance de nos revenus récurrents plus élevée.

Notre stratégie actuelle visait également à générer un croissance profitable comme en témoigne notre objectif ambitieux d’atteindre une croissance organique « mid-single digit » de notre EBIT courant(2) sur la période de trois ans couverte par notre plan. A cet égard, la croissance organique de 8% réalisée au cours du premier semestre est clairement encourageante. Fait important, cette performance est liée à la forte amélioration de la profitabilité de notre activité software, la bascule de notre modèle vers des formules d’abonnement en mode SaaS touchant à sa fin.

Les résultats solides enregistrés au cours du premier semestre démontrent notre capacité à développer de façon pérenne et profitable notre plateforme intégrée. Nous sommes ainsi confiants dans la poursuite de notre trajectoire de croissance organique au cours du second semestre, à la fois au niveau du chiffre d’affaires et au niveau de l’EBIT courant(2), nous permettant de clôturer notre plan stratégique avec succès. »

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER SEMESTRE 2023

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe a atteint 522 millions d’euros au premier semestre 2023, ce qui représente une croissance organique de 2,0 % par rapport au premier semestre 2022. En données publiées, le chiffre d’affaires a légèrement décru de 0,3 %, intégrant un effet de change négatif de 7 millions d’euros et un effet de périmètre négatif de 5 millions d’euros. Les changements de périmètre sont relatifs à la cession des activités Graphiques dans les pays Nordiques et à celle de l’activité Shipping en France, toutes deux intervenues en juin 2022.

Chiffre d’affaires consolidé et EBIT courant(2) par solution

Chiffre d’affaires consolidé

En millions d’euros S1 2023 S1 2022 Variation Variation organique(1) Intelligent Communication Automation 120 108 +10,8 % +11,8 % Mail-Related Solutions(a) 358 367 (2,4) % (1,4) % Parcel Locker Solutions(a) 45 44 +2,2 % +5,5 % Autres solutions cédées en 2022 0 5 n/a n/a Total Groupe 522 524 (0,3) % +2,0 %

(a) Les chiffres d’affaires de Mail-Related Solutions et Parcel Locker Solutions 2022 ont été corrigés pour refléter le fait qu’ils incluent désormais les activités précédemment comptabilisées dans les Opérations Annexes





EBIT courant(b) et marge d’EBIT(b)

S1 2023

publié S1 2023

hors impact application règle IFRIC S1 2022

publié En million d’euros EBIT courant(c) Marge d’EBIT(c) EBIT courant(c) Marge d’EBIT(c) EBIT

courant Marge d’EBIT Intelligent Communication Automation (3) (2,9)% (3) (2,5)% (10) (9,7)% Mail-Related Solutions(a) 82 23,0% 84 23,4% 89 24,2% Parcel Locker Solutions(a) (11) (24,1)% (11) (23,7)% (13) (29,7)% Other solutions divested in 2022 - - - - (0) - Total Groupe 68 13,0% 70 13,5% 65 12,5%

(a) Les chiffres d’affaires de Mail-Related Solutions et Parcel Locker Solutions 2022 ont été corrigés pour refléter le fait qu’ils incluent désormais les activités précédemment comptabilisées dans les Opérations Annexes

(b) Hors charges liées aux acquisitions

(c) En 2023, l’EBIT courant (ou résultat opérationnel courant) hors charges liées aux acquisitions ainsi que la marge d’EBIT courant ont été affectés par l’application de la règle comptable IFRIC concernant les investissements dans les activités logicielles cloud qui représente un impact négatif de 2,3 millions d’euros. Il n’y a pas d’impact de l’application de la règle IFRIC au S1 2022.





Intelligent Communication Automation

Le chiffre d’affaires de l’activité Intelligent Communication Automation a atteint 120 millions d’euros au premier semestre 2023. Il a enregistré une croissance organique de 11,8 % et une hausse de 10,8 % en données publiées par rapport au premier semestre 2022. Les revenus liés aux souscriptions ont connu une forte croissance organique, à +20,5 %. Ils représentent 80 % du chiffre d’affaires de l’activité Intelligent Communication Automation du premier semestre 2023, une progression significative par rapport à la proportion de 74 % qui était la leur au premier semestre 2022. Illustrant la poursuite du développement de son offre en Europe, Quadient a enregistré une forte adoption de ses solutions cloud de gestion des comptes clients et fournisseurs, avec une accélération particulièrement marquée au Royaume-Uni au deuxième trimestre 2023 par rapport au deuxième trimestre 2022.

La proportion de clients abonnés en mode SaaS atteignait 81 % à la fin du premier semestre 2023 contre 78 % à la fin du premier semestre 2022. Alors que la transition vers un modèle d’abonnement SaaS se poursuit, le poids des ventes de licences de logiciels installés sur site a de nouveau baissé, représentant moins de 7 % du chiffre d’affaires de l’activité Intelligent Communication Automation au premier semestre 2023. Les revenus issus des services professionnels (14 % du chiffre d’affaires de l’activité Intelligent Communication Automation) ont également baissé, enregistrant un recul organique de 17,3 %. La baisse continue de ces revenus est due au changement de modèle économique – l’intégration de nouveaux clients en mode cloud générant moins de services – ainsi qu’à une évolution du mix clients vers plus d’entreprises de taille moyenne.

A la fin du premier semestre 2023, la base de revenus récurrents annuels, qui constitue un indicateur avancé des futurs revenus liés aux souscriptions, s’élevait à 197 millions d’euros, en hausse par rapport aux 187 millions d’euros atteints à la fin l’exercice 2022, ce qui représente une croissance organique annualisée5 de 16,1 % par rapport à la fin de l’exercice 2022. Le niveau des ventes de solutions d’automatisation de la gestion des comptes clients et fournisseurs auprès de clients existants (up-sell) a enregistré une croissance à deux chiffres au premier semestre 2023 par rapport au premier semestre 2022.

Pour ce qui concerne la nouvelle plateforme Quadient Hub, qui réunit l’automatisation des communications d’entreprise et celle de la gestion des cycles de paiement et d’encaissement sous une seule et même plateforme cloud, l’intégration des clients progresse à un rythme élevé avec environ 2 500 clients ayant déjà rejoint celle-ci depuis son lancement en avril 2023. Le Groupe reste concentré sur l’amélioration de l’offre de sa plateforme tant du point de vue de l’expérience client au travers de l’ajout de nouvelles applications que du point de vue du service proposé avec l’addition de nouvelles fonctionnalités. Quadient a, par exemple, récemment investi dans des fonctionnalités d'intelligence artificielle en s’appuyant sur les services de Microsoft Azure AI. L’intégration de l’intelligence artificielle générative au sein de la plateforme cloud de Quadient contribuera à la poursuite de la transformation de la façon dont les organisations échangent avec leurs clients. Quadient a par ailleurs lancé un module d’application fondé sur l’intelligence artificielle destiné à accélérer la collecte des créances clients. Pour continuer d’enrichir l’offre de sa plateforme cloud, Quadient a annoncé le 18 septembre l’acquisition de Daylight, une société qui était déjà partenaire. Daylight fournit une technologie de formulaires intelligents (i-forms), apportant davantage de flexibilité à la solution de communication client Inspire de Quadient. Avec l’intégration à part entière de Daylight au sein du Quadient Hub, la fonctionnalité de formulaires intelligents sera déployée à l’ensemble des solutions de la plateforme.

Au cours du deuxième trimestre 2023, les solutions SaaS de Quadient ont également reçu de nouvelles distinctions de la part de cabinets d’analyse indépendants. Ses solutions d’automatisation de la gestion des cycles de paiement et d’encaissement ont toutes deux été positionnées en tant que « Leader », l’une dans le rapport SPARK MatrixTM 2023 sur les applications de gestion des comptes clients et l’autre dans le rapport SPARK MatrixTM 2023 sur les applications de gestion des comptes fournisseurs.

Le résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions de l’activité Intelligent Communication Automation a atteint -3 millions d’euros au premier semestre 2023, soit un taux de marge opérationnelle2 rapporté au chiffre d’affaires de -2,9 %. Hors impact lié à l’application de la norme IFRIC au premier semestre 2023, le taux de marge aurait atteint -2,5 % ce qui représente une forte amélioration de 7,2 points par rapport au taux de -9,7 % enregistré au premier semestre 2022 (il n’y avait pas d’impact IFRIC au premier semestre 2022).

La solide amélioration du taux de marge opérationnelle(2) au premier semestre 2023 confirme le redressement de la profitabilité observé depuis le point d’inflexion du premier semestre 2022. Une plus grande efficacité dans la commercialisation des solutions est en effet à l’origine de la forte croissance du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions de l’activité Intelligent Communication Automation, malgré le maintien d’efforts soutenus en R&D et en développement produit. Cette amélioration devrait se poursuivre au second semestre 2023, portée par la profitabilité croissante de la base installée, la contribution de la hausse des revenus et un contrôle minutieux des coûts, tandis que l’impact négatif lié à l’évolution du modèle économique continue de s’atténuer.

Mail-Related Solutions

Le chiffre d’affaires de l’activité Mail-Related Solutions s’est élevé à 358 millions d’euros au premier semestre 2023, en repli organique de 1,4 % et en recul de 2,4 % en données publiées. Tandis que l’Amérique du Nord et le segment International ont enregistré de légères croissances par rapport au premier semestre 2022, les Principaux pays européens n’ont enregistré qu’un retrait limité grâce à une amélioration des performances au deuxième trimestre 2023 à la fois en France et au Royaume-Uni.

Les ventes d’équipement ont enregistré une baisse organique de 4,8 % au deuxième trimestre 2023, affectées par une base de comparaison élevée au deuxième trimestre 2022, en particulier en Amérique du Nord. La bonne performance réalisée au premier trimestre 2023 a cependant permis de limiter à -0,9 % la baisse organique des ventes d’équipement sur l’ensemble du premier semestre. Les investissements continus de Quadient dans le renouvellement de son offre produits soutient cette tendance positive comme en témoigne la pénétration croissante des nouvelles générations d’équipements innovants. Au cours du premier semestre 2023, Quadient a lancé avec succès aux Etats-Unis son nouveau modèle de système d’affranchissement i-X1, une machine dédiée aux petites entreprises et aux bureaux à domicile. Ce nouvel équipement connecté conjugue l’affranchissement de courrier et de colis. Il est essentiellement commercialisé en téléventes et par Internet. Tout comme le modèle i-X3, le modèle i-X1 répond à l’opportunité liée à la campagne de décertification actuellement menée par USPS, l’organisation postale américaine, destinée à décertifier tous les systèmes d’affranchissement qui ne seront pas compatibles avec le système Intelligent Mail Indicia (IMI) à la date du 31 décembre 2024. A la fin du premier semestre 2023, le taux de pénétration des nouvelles générations d’équipements a de nouveau progressé, atteignant 26,7 % de la base installée contre 19,9 % à la fin de l’exercice 2022.

Les revenus liés aux souscriptions, qui représentent 70 % du chiffre d’affaires de l’activité Mail-Related Solutions, ont également enregistré un repli organique limité de 1,5 % au cours du premier semestre 2023, grâce à la bonne performance enregistrée au deuxième trimestre. Celle-ci s’explique par la robustesse de la base installée ainsi que par la contribution positive des revenus liés à l’utilisation des équipements et par l’effet de l’indexation dont bénéficient les contrats pluriannuels.

Les forces commerciales de l’activité Mail-Related Solutions sont mobilisées pour continuer à développer la base installée tout en saisissant des opportunités de ventes croisées. Au cours du deuxième trimestre 2023, l’activité Mail-Related Solutions a enregistré de fortes commandes entraînant une augmentation du carnet de commandes à la fin du trimestre. L’activité a également remporté d’importants contrats au cours de la période. A titre d’exemple, Quadient a été sélectionné par la société de transport et de logistique NBT en Norvège pour lui fournir une ligne de production sur mesure afin qu’elle puisse gérer la hausse de ses volumes de colis. Le nouveau centre de tri intégré permet à NBT d’augmenter sa capacité de traitement de colis de 2 000 à 6 000 unités par heure. Cet équipement représente au total un investissement de plus de 3 millions d’euros.

Le résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions de l’activité Mail-Related Solutions a atteint 82 millions d’euros au premier semestre 2023, ce qui prend en compte un impact négatif lié à l’application de la nouvelle règle comptable IFRIC. Le taux de marge opérationnelle rapporté au chiffre d’affaires a atteint 23,0 %, soit 23,4 % hors impact de la règle IFRIC. La profitabilité de l’activité Mail-Related Solutions reste élevée et largement comprise dans la fourchette indicative de 22 à 24 % à moyen terme donnée par le Groupe, malgré des investissements dans les forces commerciales et une légère baisse de la marge brute.

Le résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions de l’activité Mail-Related Solutions devrait rester à un niveau solide sur l’ensemble de l’exercice 2023, soutenu par un contrôle serré des dépenses, par l’accent mis sur le taux d’équipements remanufacturés et par la pénétration croissante des nouvelles générations d’équipement de traitement du courrier.

Parcel Locker Solutions

Le chiffre d’affaires de l’activité Parcel Locker Solutions a atteint 45 millions d’euros au premier semestre 2023, en croissance organique de 5,5 % et en hausse de 2,2 % en données publiées par rapport au premier semestre 2022.

Les revenus liés aux souscriptions ont enregistré une croissance organique de 10,0 % au cours du premier semestre, une performance bien orientée grâce à la forte contribution de la base installée et au déploiement de contrats existants. Au cours du deuxième trimestre 2023, cette progression a été principalement tirée par la performance de la France et du Royaume-Uni qui ont enregistré une croissance à deux chiffres. Sur l’ensemble du premier semestre 2023, les revenus liés aux souscriptions ont représenté 61 % du chiffre d’affaires de l’activité Parcel Locker Solutions tandis que le taux d’utilisation des consignes est resté élevé, atteignant 57 %.

Les ventes d’équipement et de licences ont enregistré une légère baisse organique de 3,2 % au cours du premier semestre. Leur performance a souffert d’une base de comparaison élevée au deuxième trimestre 2022.

Au cours du deuxième trimestre 2023, des avancées significatives ont permis de sécuriser la future croissance de l’activité Parcel Locker Solutions :

Au Japon, Quadient et Yamato ont signé en juillet le renouvellement de leur co-entreprise Packcity Japan, maintenant leurs niveaux de détention respectifs inchangés (51 % Quadient / 49 % Yamato). De plus, Quadient a également conclu un nouveau contrat commercial avec Yamato fondé sur une rémunération par colis alors que le précédent contrat était basé sur un niveau de souscription fixe par consigne.

Au Royaume-Uni, le développement du réseau ouvert de consignes colis intelligentes a connu de nouvelles avancées, avec notamment la quasi-finalisation du processus d’intégration des différents transporteurs. Quadient est désormais prêt à accélérer le déploiement de ses consignes grâce à la sécurisation d’emplacements de premier choix. Au cours du deuxième trimestre, de nouveaux accords ont été conclus notamment avec Homebase, ainsi qu’avec d’autres sites de premier plan, donnant à Quadient accès à une base de plus de 8 000 emplacements.

En France, Quadient va convertir une partie de sa base installée de click and collect en un réseau hybride associant réseau ouvert et click and collect grâce à un accord avec Auchan sécurisant 400 emplacements de premier choix en France. Le Groupe a également signé un contrat avec une autre importante foncière de commerce pour installer des consignes. Ces gains vont permettre une accélération du déploiement du réseau ouvert de consignes colis sur le territoire français au cours du second semestre 2023.





Quadient continue par ailleurs à développer et commercialiser de nouvelles lignes de produits innovants. Au cours du deuxième trimestre 2023, de nouvelles consignes chargeables par l’arrière ont été conçues pour répondre aux besoins des campus universitaires américains équipés de configurations de grande taille et permettre d’éviter des goulets d’étranglement entre le chargement et la collecte des colis.

A la fin du premier semestre 2023, la base installée de consignes colis intelligentes de Quadient atteignait environ 18 900 unités dans le monde contre environ 18 000 unités à la fin de l’exercice 2022. Grâce aux contrats signés récemment, Quadient anticipe une intensification du rythme d’installation des nouvelles consignes, le nombre de nouvelles installations devant plus que doubler entre le premier et le second semestre 2023 à la faveur de la montée en puissance de la stratégie de réseaux ouverts. Le nombre d’installations devrait ainsi décoller au Royaume-Uni, le déploiement du réseau français devrait également s’accélérer et l’extension de la base installée japonaise devrait reprendre son cours.

Le résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions de l’activité Parcel Locker Solutions a atteint -11 millions d’euros au premier semestre 2023 contre -13 millions d’euros au premier semestre 2022. Le taux de marge opérationnelle rapporté au chiffre d’affaires s’établit à -24,1 %. Hors impact négatif lié à la règle IFRIC, il atteint -23,7 % contre -29,7 % au premier semestre 2022, soit une robuste amélioration de 6,0 points.

L’amélioration de la marge opérationnelle s’explique par la progression de la marge brute liée à un effet volume/mix positif ainsi qu’à des mesures de contrôle des coûts. La profitabilité devrait continuer à s’améliorer au cours du second semestre 2023 après une forte hausse déjà enregistrée tout au long du premier semestre. L’accélération du rythme de déploiement des consignes, la profitabilité croissante de la base installée et une gestion rigoureuse des dépenses devraient y contribuer.

Enfin, la profitabilité de la base installée continue à croître, passant de 12,5 % sur l’exercice 2022 à 13,7 % au S1 2023.

Chiffre d’affaires par zone géographique

En millions d’euros S1 2023 S1 2022 Variation Variation organique1 Amérique du Nord 295 287 +3,0% +4,4% Principaux pays européens(a) 178 179 (0,2)% (1,6)% International(b) 49 58 +16,8% +1,1% Total Groupe 522 524 (0,3)% +2,0% (a) Allemagne, Autriche, Benelux, France, Irlande, Italie, Royaume-Uni et Suisse.

(b) Le segment International regroupe les activités Intelligent Communication Automation, Mail-Related Solutions et Parcel Locker Solutions en-dehors de l’Amérique du Nord et des Principaux pays européens, ainsi que – au premier trimestre 2022 – les autres solutions cédées au Q2 2022 et précédemment enregistrées en Opérations Annexes.

Le chiffre d’affaires de l’Amérique du Nord (57 % du chiffre d’affaires du Groupe) s’est élevé à 295 millions d’euros, en croissance organique de 4,4 % et en hausse de 3,0 % en données publiées. Chacune des trois Solutions a enregistré une croissance organique positive au cours du premier semestre 2023. L’activité Intelligent Communication Automation a été le principal contributeur de cette performance avec une solide croissance organique à deux chiffres. La pénétration des solutions logicielles cloud a continué d’être fortement soutenue par le succès des ventes croisées auprès de la base de clients de Mail-Related Solutions. Les solutions d’automatisation des cycles de paiement et de recouvrement ont également bien performé dans cette zone géographique, contribuant à sa bonne performance. L’activité Mail-Related Solutions a bénéficié du succès des nouveaux produits récemment lancés répondant aux exigences de la campagne de décertification en cours menée par USPS. L’activité Parcel Locker Solutions a, quant à elle, enregistré une amélioration des installations dans le secteur résidentiel au deuxième trimestre.

Les Principaux pays européens (34 % du chiffre d’affaires du Groupe) ont réalisé un chiffre d’affaires de 178 millions d’euros, ce qui représente un repli organique de seulement 1,6 % et un retrait de 0,2 % en données publiées. Cette performance est due à :

La contribution de l’activité Intelligent Communication Automation qui a bénéficié d’une forte adoption des solutions cloud de la plateforme Quadient Hub dédiées à l’automatisation de la gestion des comptes clients et fournisseurs, avec une accélération de la croissance au deuxième trimestre 2023 ;

La contribution de l’activité Parcel Locker Solutions soutenue par la poursuite du déploiement de contrats existants ;

Et la résilience de l’activité Mail-Related Solutions.





Le segment International (9 % du chiffre d’affaires du Groupe) a atteint 49 millions d’euros, enregistrant une croissance organique de 1,1 %, malgré un ralentissement du déploiement de la base installée de consignes colis au Japon qui devrait cependant reprendre à la suite de la signature des nouveaux accords contractuels avec Yamato.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU DEUXIÈME TRIMESTRE 2023

Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 266 millions d’euros au deuxième trimestre 2023, en croissance organique de 1,8 % mais en retrait de 1,8 % en données publiées par rapport au deuxième trimestre 2022.

En millions d’euros T2 2023 T2 2022

Pro forma Variation Variation organique(1) Intelligent Communication Automation 61 55 +10,7% +13,1% Mail-Related Solutions(a) 181 190 (4,4)% (1,6)% Parcel Locker Solutions(a) 24 24 (2,1)% +2,9% Autres solutions cédées en 2022 0 2 n/a n/a Total Groupe 266 271 (1,8)% +1,8% (a) Les chiffres d’affaires de Mail-Related Solutions et Parcel Locker Solutions 2022 ont été corrigés pour refléter le fait qu’ils incluent désormais les activités précédemment comptabilisées dans les Opérations Annexes

Le chiffre d’affaires de l’activité Intelligent Communication Automation a atteint 61 millions d’euros au deuxième trimestre 2023, enregistrant une croissance organique de 13,1 %, portée par une performance positive dans l’ensemble des zones géographiques. Les revenus liés aux souscriptions ont enregistré une forte croissance organique à +20,4 %.

Le chiffre d’affaires de l’activité Mail-Related Solutions a continué de faire preuve d’une forte résilience, atteignant 181 millions d’euros au deuxième trimestre, ce qui représente un repli organique de 1,6 % avec une solide performance des revenus liés aux souscriptions. L’activité a en revanche pâti de ventes d’équipements plus faibles au deuxième trimestre 2023 par rapport à une base de comparaison élevée au deuxième trimestre 2022. A noter que la France et le Royaume-Uni ont enregistré une amélioration de leurs performances avec un repli organique limité tandis que le segment International a affiché une contribution positive.

Le chiffre d’affaires de l’activité Parcel Locker Solutions a atteint 24 millions d’euros au deuxième trimestre 2023. Il est en croissance organique de 2,9 % par rapport au deuxième trimestre 2022 grâce à la poursuite de la croissance organique des revenus liés aux souscriptions qui a notamment atteint un niveau à deux chiffres en France comme au Royaume-Uni, ce qui a partiellement compensé le recul des ventes d’équipements.

En millions d’euros T2 2023 T2 2022 Variation Variation organique 1 Amérique du Nord 150 152 (1,5)% +3,0% Principaux pays européens(a) 92 90 +2,3% +0,6% International(b) 25 29 (15,6)% (0,5)% Total Groupe 266 271 (1,8)% +1,8% (a) Allemagne, Autriche, Benelux, France, Irlande, Italie, Royaume-Uni et Suisse.

(b) Le segment International regroupe les activités Intelligent Communication Automation, Mail-Related Solutions et de Parcel Locker Solutions en-dehors de l’Amérique du Nord et des Principaux pays européens.

Le chiffre d’affaires de l’Amérique du Nord a enregistré une croissance organique de 3,0 % au deuxième trimestre, portée par une forte croissance à deux chiffres de l’activité Intelligent Communication Automation.

Le chiffre d’affaires des Principaux pays européens a affiché une croissance organique de 0,6 %, alimentée par une très bonne performance de l’activité Parcel Locker Solutions, qui a notamment bénéficié du développement des récents contrats en France, tandis que le recul de l’activité Mail-Related Solutions a été contenu à un niveau très limité.

Le chiffre d’affaires du segment International a enregistré un léger déclin organique de 0,5 %, affecté par le ralentissement temporaire du déploiement du réseau de consignes colis au Japon, comme indiqué plus haut.

REVUE DES RÉSULTATS SEMESTRIELS 2023

Compte de résultat simplifié

En millions d’euros S1 2023 S1 2022 Variation Chiffre d’affaires 522 524 (0,3)% Marge brute 389 385 +1,2% En % du chiffre d’affaires 74,6% 73,5% EBITDA 112 111 0,5% Marge d’EBITDA 21,5% 21,3% Résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions (EBIT courant) 68 65 +4,3% Marge d’EBIT courant 13,0% 12,5% Résultat opérationnel courant 65 61 +6,8% Charges pour optimisation des structures et autres charges opérationnelles (6) (5) n,m, Résultat opérationnel 59 56 +6,0% Résultat financier (16) (14) n,m, Résultat net part du Groupe 36 29 +24,2% Résultat net par action 1,05 0,75 Résultat net dilué par action 1,05 0,75

Le taux de marge brute a progressé, passant de 73,5 % au premier semestre 2022 à 74,6 % au premier semestre 2023, une augmentation qui résulte principalement d’un effet volume/mix favorable tant pour l’activité Parcel Locker Solutions que pour l’activité Intelligent Communication Automation, tandis que la baisse de l’activité Mail-Related Solutions s’est avérée limitée.

Le résultat opérationnel courant (EBIT courant) hors charges liées aux acquisitions a atteint 68 millions d’euros au premier semestre 2023 contre 65 millions d’euros au premier semestre 2022, ce qui représente une hausse de 4,3 % en données publiées et de 8,0 % en organique(3). L’EBIT courant(2) inclut un impact négatif de 2,3 millions d’euros dû à l’application de la règle comptable IFRIC concernant les investissements dans les activités logicielles cloud. La marge opérationnelle courante hors charges liées aux acquisitions s’établit à 13,0 % du chiffre d’affaires au premier semestre 2023 contre 12,5 % au premier semestre 2022. Hors impact de l’application de la règle IFRIC, le taux de marge opérationnelle(2) aurait atteint 13,5 %. La profitabilité opérationnelle du Groupe a bénéficié d’une forte amélioration de la profitabilité des activités logicielles et consignes colis grâce à une augmentation de la marge brute et au contrôle des coûts. Elle a également profité de la baisse des frais de transport.

En l’absence d’opération significative de fusions et acquisitions au cours du premier semestre 2023, les charges liées aux acquisitions ont diminué, passant de 5 millions d’euros au premier semestre 2022 à 3 millions d’euros au premier semestre 2023. Le résultat opérationnel courant s’est ainsi établi à 65 millions d’euros au premier semestre 2023, incluant l’impact négatif de la nouvelle norme IFRIC, contre 61 millions d’euros au premier semestre 2022.

Les charges pour optimisation des structures et autres charges opérationnelles ont atteint 6 millions d’euros au premier semestre 2023, contre 5 millions d’euros au premier semestre 2022.

En conséquence, le résultat opérationnel a atteint 59 millions d’euros au premier semestre 2023 contre 56 millions d’euros au premier semestre 2022.

Résultat net part du Groupe

Le coût net de l’endettement financier a augmenté au premier semestre 2023, à 15 millions d’euros, contre 12 millions d’euros au premier semestre 2022. Cette augmentation est principalement liée à l’impact de la hausse des taux d’intérêt sur la part de la dette à taux variable (soit environ un tiers de la dette de Quadient). Les gains et pertes de change et autres éléments financiers ont représenté une charge de 1 million d’euros au premier semestre 2023 contre une charge de 2 millions d’euros au premier semestre 2022. Au total, le résultat financier net a représenté une charge de 16 millions d’euros au premier semestre 2023 contre une charge de 14 millions d’euros comptabilisée au premier semestre 2022.

La charge d’impôt a diminué, passant de 12 millions d’euros au premier semestre 2022 à 6 millions d’euros au premier semestre 2023, principalement du fait de la reconnaissance d’un produit d'impôt non-récurrent de 5 millions d’euros lié à un transfert interne de propriété intellectuelle. Le taux d’imposition ressort ainsi à 13,7 % au premier semestre 2023 contre 28,8 % au premier semestre 2022. Retraité du produit d’impôt non-récurrent, il aurait été comparable à celui du premier semestre de l’an dernier.

Le résultat net part du Groupe s’élève à 36 millions d’euros au premier semestre 2023 contre 29 millions d’euros au premier semestre 2022, en hausse de 24,2 %.

Le résultat net par action6 ressort à 1,05 euro au premier semestre 2023 contre 0,75 euro au premier semestre 2022.

Génération de trésorerie

L’EBITDA9F7 a atteint 112 millions d’euros au premier semestre 2023, en légère hausse par rapport au premier semestre 2022 faisant ressortir une marge d’EBITDA de 21,5 % au premier semestre 2023 contre 21,3 % au premier semestre 2022.

La variation du besoin en fonds de roulement a généré une sortie nette de trésorerie de 57 millions d’euros au premier semestre 2023 contre un flux net négatif de 53 millions d’euros au premier semestre 2022, reflétant la saisonnalité défavorable du besoin en fonds de roulement à la fin du premier semestre.

Les créances de leasing n’ont diminué que de 16 millions d’euros au premier semestre 2023 par rapport à une baisse de 18 millions d’euros enregistrée au premier semestre 2022, grâce à la résilience du portefeuille de leasing. Le portefeuille de leasing et autres services de financement atteint 575 millions à la fin du premier semestre 2023 contre 595 millions d’euros à la fin de l’exercice 2022, cette baisse reflétant à la fois la saisonnalité de l’activité et un effet de change défavorable. Sur une base organique, cela représente une baisse de 2,6% par rapport à la fin de l’exercice 2022. A la fin du premier semestre 2023, le taux de défaut du portefeuille de leasing se situait autour de 1,2 %, contre 1,6 % à la fin de l’exercice 2022.

Les intérêts financiers et impôts payés ont atteint 35 millions d’euros au premier semestre 2023, représentant une forte hausse par rapport aux 15 millions d’euros payés au premier semestre 2022. La différence s’explique par le remboursement, enregistré au premier semestre 2022, des mesures exceptionnelles de report en arrière de déficits fiscaux dont le Groupe avait bénéficié aux Etats-Unis en 2020 ainsi qu’au premier semestre 2023, de l’impact de la hausse des taux d’intérêts.

Les investissements en immobilisations corporelles et incorporelles se sont élevés à 46 millions d’euros au premier semestre 2023, contre 44 millions d’euros au premier semestre 2022. Les investissements de développement sont en légère baisse à 17 millions d’euros contre 19 millions d’euros au premier semestre 2022. Les investissements correspondant aux équipements placés en location ont crû, passant de 13 millions d’euros au premier semestre 2022 à 17 millions d’euros au premier semestre 2023, grâce au maintien d’un bon niveau de placement de matériels de courrier, ainsi qu’à un niveau plus élevé d’installations de consignes colis lié à la fois au déploiement des réseaux ouverts et à celui des contrats existants. Il est à noter que les investissements dans les équipements placés en location devraient croître au second semestre 2023. La baisse des investissements de maintenance à 6 millions d’euros, est principalement due à l’application de la nouvelle règle comptable IFRIC relative aux investissements dans les activités logicielles cloud. L’augmentation des investissements en contrats de location au sens de la norme IFRS 16 est liée, quant à elle, à de nouveaux baux de bureaux.

Au total, les flux de trésorerie après investissements ont baissé à -17 millions d’euros au premier semestre 2023 contre 13 millions d’euros au premier semestre 2022 qui avait bénéficié du remboursement des mesures exceptionnelles de report en arrière de déficits fiscaux aux Etats-Unis. Les flux de trésorerie après investissements devraient bénéficier au second semestre 2023 de la saisonnalité habituelle entre les deux semestres.

BILAN D’OUVERTURE 2023

Lors de la clôture des comptes du premier semestre 2023, le Groupe a identifié des irrégularités comptables et des pratiques non conformes aux procédures du Groupe imputables à l’équipe finance responsable des filiales italienne et suisse de Mail-Related Solutions. Celles-ci ont été détectées grâce aux mesures de réorganisation, et notamment de centralisation des fonctions support mises en place au premier semestre 2023, améliorant les contrôles en place, ce qui a permis au Groupe de réagir rapidement et efficacement à cette situation dès sa détection.

A ce stade, les mesures de vérification prises à la suite de la découverte de ces irrégularités comptables ont permis d’établir :

L'implication active d’au moins deux personnes au sein de l’équipe finance responsable des filiales italienne et suisse de Mail-Related Solutions ;

Le cantonnement vraisemblable de ces irrégularités comptables à ces seules filiales locales ;

Ainsi que l’absence d’impact significatif sur les comptes de résultat de l’exercice 2022 et du premier semestre 2023.





En revanche, les résultats des investigations initiées, menées à la fois en interne et avec l’appui d’experts externes reconnus, ont conduit le Groupe à enregistrer des régularisations comptables relatives à des exercices antérieurs. En conséquence, un montant total d’environ -29 millions d’euros a été comptabilisé dans les capitaux propres8 à l’ouverture du bilan de l’exercice 2023. Ce montant se décompose comme suit :

Ajustement des écarts constatés entre la comptabilité locale et les comptes consolidés pour un montant net de 8 millions d’euros ;

Provisions pour créances douteuses pour un montant de 14 millions d’euros en raison de l’application des règles comptables du Groupe ;

Annulation de l’ensemble des factures à émettre pour 7 millions d’euros.





Alors que les investigations se poursuivent, Quadient se réserve le droit d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre des auteurs de ces pratiques comptables irrégulières. Les investigations étant toujours en cours, le Groupe ne peut pas exclure des impacts financiers additionnels dans les comptes 2023.

LEVIER FINANCIER ET POSITION DE LIQUIDITÉ

La dette nette s’élève à 746 millions d’euros au 31 juillet 2023 contre 736 millions d’euros au 31 janvier 2023 après ajustement pour corrections comptables mentionnées ci-dessus. En juin 2023, le Groupe a renouvelé sa ligne de crédit revolving d’un montant de 300 millions d’euros avec une nouvelle maturité de 5 ans. Cette nouvelle ligne est la première mise en place par Quadient intégrant des critères de performance liés à la RSE, basés sur les objectifs du Groupe en matière de réduction de ses émissions de CO 2 . Par ailleurs, un Prêt Participatif Relance de 90 millions d’euros a également été signé en juin 2023. Le Groupe n’a pas d’échéance de dette significative avant 2025, date correspondant à la maturité d’un emprunt obligataire de 325 millions d’euros portant un coupon annuel de 2,25 %.

Le levier financier (ratio dette nette/EBITDA) est globalement resté stable à 3,1x(4) au 31 juillet 2023 contre 3,0x(4) au 31 janvier 2023. Hors leasing, le ratio de levier financier est également stable à 1,8x(4) au 31 juillet 2023 contre 1,8x(4) à la fin de l’exercice 2022 (31 janvier 2023). Le Groupe reste focalisé sur l'atteinte de son objectif de levier financier de 1,75x(4) hors leasing au 31 janvier 2024.

Au 31 juillet 2023, le Groupe disposait d’une solide position de liquidité d’un montant de 470 millions d’euros répartis entre 170 millions d’euros de trésorerie disponible et 300 millions d’euros de ligne de crédit non tirée arrivant à échéance en 2028.

Les fonds propres s’établissent à 1 067 millions d’euros au 31 juillet 2023 contre 1 052 millions d’euros(8) au 31 janvier 2023, montant ajusté des corrections comptables mentionnées plus haut. Le ratio d’endettement9 12F10 est stable à 69,9 % au 31 juillet 2023.

PERSPECTIVES

Guidance annuelle 2023 et objectifs financiers de la période 2021-2023 confirmés

La visibilité offerte par la nature récurrente de son modèle économique, la saisonnalité de son activité se traduisant par un second semestre traditionnellement plus fort que le premier, ainsi que les solides tendances enregistrées à date par l’activité permettent au Groupe de confirmer ses perspectives pour l’exercice 2023 et d’être confiant dans sa capacité à atteindre ses objectifs de croissance annualisée pour la période 2021-2023.

Perspectives de chiffre d’affaires

L’objectif d’un taux de croissance organique annuel moyen du chiffre d’affaires de 3 % minimum sur la période 2021-2023 est confirmé.

La croissance organique du chiffre d’affaires 2023 est attendue à environ 3 %.

Perspectives d’EBIT courant(2)

L’objectif d’un taux de croissance organique 10 11 annuel moyen du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions à un niveau au moins égal à « mid-single digit » sur la période 2021-2023 est également confirmé.

annuel moyen du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions à un niveau au moins égal à « mid-single digit » sur la période 2021-2023 est également confirmé. La croissance organique(3) du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions 2023 est attendue à environ 10 %.

FAITS MARQUANTS DU DEUXIEME TRIMESTRE 2023

Quadient fait son entrée dans le Gartner® Magic Quadrant™ pour les applications intégrées « Invoice-to-Cash »

Le 9 mai 2023, Quadient a annoncé avoir été reconnue pour la première fois par Gartner® dans le Magic Quadrant™ pour les applications intégrées « Invoice-to-Cash » pour sa solution Quadient Comptes Clients (AR) par YayPay. L'évaluation reposait sur des critères spécifiques analysant l'exhaustivité globale de la vision de l'entreprise et sa capacité d'exécution.

Quadient décroche le statut Platinum d'EcoVadis pour la deuxième fois, et se place dans le 1 % des entreprises les plus performantes

Le 11 mai 2023, Quadient a annoncé avoir obtenu le statut Platinum d'EcoVadis pour la deuxième année consécutive. EcoVadis est un fournisseur de référence en matière d'évaluation de la responsabilité sociétale des entreprises, et le statut Platinum est la plus haute distinction accordée à 1 % des entreprises les plus performantes évaluées par EcoVadis dans chaque secteur d'activité. EcoVadis évalue plus de 100 000 entreprises dans plus de 175 pays à travers 200 secteurs d'activité, en se basant sur 21 critères de développement durable répartis en quatre thèmes principaux : Environnement, Travail et Droits de l'Homme, Éthique et Approvisionnement Durable.

Quadient franchit le cap des 200 consignes colis installées dans les universités américaines

Le 1er juin 2023, Quadient a annoncé avoir franchi le cap des 200 consignes colis installées sur des campus aux États-Unis qui sont de plus en plus confrontés à un nombre croissant de colis à distribuer. Aidés par les consignes Parcel Pending de Quadient, le processus de livraison est simplifié, ce qui leur permet de gagner du temps et économiser des ressources tout en améliorant l'expérience globale des étudiants et du personnel.

L'assureur santé PacificSource choisit Quadient pour renforcer les communications avec ses adhérents

Le 8 juin 2023, Quadient a annoncé que l’assureur santé américain PacificSource Health Plans a adopté Quadient Inspire pour limiter les processus manuels et les ressources informatiques nécessaires au développement et à la mise à jour des renouvellements de contrats, des documents relatifs aux régimes des adhérents et autres communications associées. Avec Quadient Inspire, PacificSource prévoit de réduire ses coûts et de gagner en efficacité grâce à l'automatisation, accélérant ainsi la création et la gestion de milliers de blocs et de modèles de contenu, et renforçant les communications avec les adhérents.

Renouvellement de la ligne de crédit revolving par anticipation et avec une nouvelle maturité en 2028

Le 16 juin 2023, Quadient a annoncé avoir mis en place une nouvelle ligne de crédit revolving (RCF) d’un montant de 300 millions d’euros. Cette ligne de crédit revolving a été négociée auprès d’un syndicat de sept banques internationales. Cette ligne de crédit revolving de 300 millions d'euros porte sur une durée initiale de cinq ans et arrivera à échéance en juin 2028. Elle est assortie d'une clause accordéon de 100 millions d’euros, permettant à la ligne d’atteindre 400 millions d'euros, sous réserve de l'accord des banques. La nouvelle ligne de crédit remplace la RCF existante de 400 millions d'euros non tirée, qui devait arriver à échéance en juin 2024.

NBT Norvège choisit Quadient pour moderniser son centre de production de courrier et répondre efficacement à la hausse des volumes de colis

Le 20 juin 2023, Quadient a annoncé la signature d'un important contrat avec une grande société de transport et de logistique en Norvège, NBT, pour la mise en place d'une ligne de production de courrier ultramoderne et sur mesure, capable de gérer efficacement jusqu'à 6 000 colis par heure et représentant un investissement de plus de 3 millions d'euros au total.

Quadient signe un Prêt Participatif Relance de 90 millions d'euros, à des conditions attractives, contribuant au financement de la croissance de sa plateforme d'équipements connectés

Le 20 juin 2023, Quadient a annoncé avoir signé un Prêt Participatif Relance (PPR) d’un montant de 90 millions d’euros. Mis en œuvre avec BNP Paribas, ce Prêt Participatif Relance a une maturité de 8 ans et des conditions attractives. Il sera dédié au financement d'équipements connectés dans le cadre du modèle économique par abonnement de Quadient.

Quadient s’assure une place dans le Top 10 du palmarès des éditeurs de logiciels français Truffle 100

Le 28 juin 2023, Quadient a annoncé sa présence parmi les 10 premiers éditeurs de logiciels en France, d’après le palmarès Truffle 100 publié par Truffle Capital et teknowlogy group|CXP-PAC. Pour la septième année consécutive, Quadient se place dans le haut du classement établi sur la base des revenus liés aux ventes de logiciels soumis par les entreprises participantes.

Retrouvez l’intégralité du rapport Truffle 100 sur https://www.truffle100.fr/.

Quadient maintient sa place de Leader dans l’Aspire Leaderboard pour sa plateforme logicielle

Le 6 juillet 2023, Quadient a annoncé qu’elle s’est classée Leader dans plusieurs segments du Aspire Leaderboard™ récemment mis à jour, qui répertorie les meilleurs fournisseurs de logiciels de gestion des communications client (CCM) et de gestion de l'expérience client (CXM).

Quadient célèbre sa 1 000e consigne colis installée en France et accélère le déploiement de son réseau ouvert

Le 13 juillet 2023, Quadient a annoncé avoir dépassé la barre des 1 000 consignes colis automatiques en France. Ce succès est le fruit d’une collaboration étroite avec ses différents partenaires historiques, parmi lesquels l’opérateur de points relais Relais Colis et l’enseigne de sport Decathlon.

Quadient candidate au pilote de la DGFiP en vue d’être Plateforme de Dématérialisation Partenaire en 2024

Le 19 juillet 2023, Quadient a annoncé avoir déposé son dossier de candidature pour la phase pilote devant démarrer en janvier 2024, dans le cadre du processus d’immatriculation par l'administration fiscale en tant que « Plateforme de Dématérialisation Partenaire » (PDP). La phase pilote doit se faire avec des clients identifiés parmi les milliers d’entreprises françaises utilisatrices des solutions Quadient, pour préparer la mise en œuvre de la loi sur la dématérialisation des factures entrant en vigueur à l’été 2024.

Quadient : Bpifrance prend une participation d’environ 5 % au capital de Quadient pour l’accompagner dans sa stratégie de transformation et de développement

Le 27 juillet 2023, Bpifrance annonce détenir près de 5 % du capital et des droits de vote de Quadient. Cet investissement s’inscrit dans la stratégie de Bpifrance d’accompagner sur le long terme des sociétés françaises en transformation et positionnées sur des segments d’avenir à forte croissance. Avec cette entrée au capital de Quadient, Bpifrance affirme sa confiance dans la stratégie de développement de la Société sur des marchés porteurs.

Quadient et Yamato Transport dévoilent les nouvelles ambitions de leur joint-venture pour renforcer leur leadership au Japon dans les années à venir

Le 31 juillet 2023, Quadient a annoncé le renouvellement de sa coentreprise de consignes colis intelligentes au Japon avec Yamato Transport. Créée en 2016, la joint-venture Packcity Japan est renouvelée avec un actionnariat inchangé : 51 % détenus par Quadient et 49 % détenus par Yamato Transport.

ÉVÉNEMENTS POST-CLÔTURE

Quadient placé Leader pour l'automatisation des comptes clients et fournisseurs dans les rapports SPARK Matrix 2023

Le 7 août 2023, Quadient a été distingué en tant que leader dans deux nouveaux rapports concernant le marché des solutions logicielles d'automatisation comptable des comptes clients et fournisseurs. Édités par le cabinet de conseil Quadrant Knowledge Solutions, les deux rapports, respectivement SPARK MatrixTM Accounts Payable Automation 2023, dédié aux solutions d’automatisation des comptes fournisseurs et SPARK MatrixTM Accounts Receivable Applications 2023 pour les comptes clients, soulignent l’excellence technologique et l’impact déterminant des solutions logicielles de Quadient.

Quadient investit dans des fonctionnalités d'intelligence artificielle grâce aux services Microsoft Azure AI pour enrichir sa plateforme cloud

Le 24 août 2023, Quadient est fier d'annoncer l'intégration de sa plateforme Intelligent Communication Automation (ICA) avec Microsoft Azure AI, un portefeuille de services d'intelligence artificielle (IA) conçu pour les développeurs et les scientifiques des données, soutenu par un environnement sécurisé et des principes d'IA responsables. L'intégration de l'IA générative dans la plateforme cloud de Quadient contribuera davantage à transformer la façon dont les organisations s'engagent avec leurs clients.

Quadient s'associe à REPAY pour offrir des expériences de paiement exceptionnelles dans l'automatisation des comptes fournisseurs

Le 8 septembre 2023, Quadient annonce avoir conclu un partenariat technologique avec la société américaine Repay Holdings Corporation (NASDAQ : RPAY) (« REPAY »), un leader dans les solutions de paiement intégrées aux outils métier, basé à Atlanta. Ce partenariat permettra d'améliorer l'expérience de paiement des utilisateurs de la solution cloud d'automatisation des comptes fournisseurs (AP) de Quadient. REPAY facilite les paiements d’entreprises de nombreux secteurs d’activité en Amérique du Nord, notamment la distribution automobile, l'éducation, les services techniques, les administrations publiques et les municipalités, la santé, les médias, les syndics de copropriété ou encore l'hôtellerie.

Décarbonisation de la livraison : plus de 300 consignes colis Quadient s’ajoutent au réseau de points relais d’UPS France

Le 12 septembre 2023, UPS et Quadient annoncent leur partenariat stratégique donnant accès à UPS au réseau ouvert de consignes colis Quadient à travers la France. Cette collaboration permettra à UPS de compléter son réseau français de points relais, actuellement plus grand réseau d’Europe pour l’entreprise logistique, composé de plus de 6 150 UPS Access Points. Quadient, dont l'activité consignes colis compte déjà plus de 1 000 unités en France, continue de déployer son réseau ouvert aux différents acteurs de la logistique de colis.

Quadient enrichit sa solution cloud de communication client avec l’acquisition d’une technologie de formulaires intelligents

Le 18 septembre 2023, Quadient a annoncé le lancement de Quadient Inspire iForms, une nouvelle fonctionnalité de formulaires intelligents intégrée à sa solution de gestion de la communication client (CCM) Quadient Inspire, à la suite de l'acquisition de Daylight Automation(11).

Daylight Automation, anciennement FormHero, est une plateforme cloud low-code qui permet aux entreprises de créer et de déployer rapidement des solutions numériques personnalisées. Leur base de clients s'étend à des secteurs très orientés client, tels que la banque et l'assurance, et comprend trois grandes institutions financières au Canada. Les deux entreprises collaboraient étroitement depuis l'annonce de leur partenariat en 2022. Avec cette nouvelle capacité de formulaire intelligent, Quadient Inspire apporte de nouveaux bénéfices aux entreprises à la recherche de solutions cloud permettant de créer des expériences client attractives à grande échelle.

Pour en savoir plus sur les publications de Quadient, vous retrouverez tous les communiqués de presse sur le site investisseurs du Groupe à l’adresse suivante : https://invest.quadient.com/communique-de-presse.

AGENDA FINANCIER

2 9 nov embre 2023 : Publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023 (après clôture du marché réglementé d’Euronext Paris).





A propos de Quadient®

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur: https://invest.quadient.com/

ETATS FINANCIERS – RESULTATS ANNUELS 2022

Compte de résultat consolidé





En millions d’euros S1 2023

(exercice clos

le 31 juillet 2023) S1 2022

(exercice clos

le 31 juillet 2022) Chiffre d’affaires 522 524 Coûts des ventes (133) (139) Marge Brute 389 385 Frais de recherche et développement (31) (28) Frais commerciaux et de marketing (140) (146) Frais administratifs et généraux (91) (92) Frais de service et d’assistance (56) (53) Intéressement, paiement en actions (3) (1) Résultat opérationnel courant avant charges liées aux acquisitions 68 65 Charges liées aux acquisitions (3) (5) Résultat opérationnel courant 65 61 Résultat des cessions et autres charges opérationnelles (6) (5) Résultat opérationnel 59 56 Résultat financier 16 (14) Résultat avant impôt 43 42 Impôts sur les bénéfices (6) (12) Quote-part de résultat des SME 0 0 Résultat net 37 30 Intérêts minoritaires 1 1 Résultat net part du Groupe 36 29

Bilan consolidé simplifié

Actif

En millions d’euros 31 juillet 2023 31 janvier 2023

retraité Ecarts d’acquisition 1 073 1 080



Immobilisations incorporelles 124 125 Immobilisations corporelles 149 151 Autres actifs financiers non courants 80 80 Créances de leasing 575 595 Autres créances non courantes 5 5 Impôts différés actifs 33 16 Stocks 95 88 Créances 198 229 Autres actifs courants 103 91 Trésorerie et équivalent de trésorerie 170 158 Instruments financiers courants 3 3 TOTAL ACTIF 2 610 2 622





Passif

En millions d’euros 31 juillet 2023 31 janvier 2023

retraité Capitaux propres 1 067 1 052 Provisions pour risques et charges non courantes 13 13 Dettes financières non courantes 776 730 Dettes financières courantes 92 114 Obligations locatives 48 50 Autres dettes non courantes 1 3 Impôts différés passifs 132 136 Instruments financiers 6 6 Dettes d’exploitation 64 80 Produits constatés d’avance 185 203 Autres passifs courants 225 234



TOTAL PASSIF 2 610 2 622

Tableau de flux de trésorerie simplifié





En millions d’euros S1 2023

(exercice clos

le 31 juillet 2023) S1 2022

(exercice clos

le 31 juillet 2022) EBITDA 112 111 Autres éléments de la capacité d’auto-financement (7) (5) Capacité d’autofinancement avant coût de l’endettement et impôts 105 107 Evolution du besoin en fonds de roulement (57) (53) Variation nette des créances de leasing 16 18 Flux de trésorerie provenant de l’exploitation (64) 72 Intérêts financiers et impôts payés (35) (15) Flux de trésorerie nets provenant des activités opérationnelles 29 57 Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles (46) (44) Flux de trésorerie nets après investissements (17) 13 Incidence des variations de périmètre 0 2 Autres (0) 0 Flux de trésorerie nets après acquisitions et cessions (17) 15 Rachats d’actions 0 1 Dividendes versés 0 (2) Variation des dettes et autres 26 (401) Flux de trésorerie nets provenant des opérations de financement 26 (402) Incidence des taux de change sur la trésorerie 1 (14) Variation de trésorerie nette 10 (401)





(1) Le chiffre d’affaires du S1 2023 est comparé au chiffre d’affaires du S1 2022, à taux de change constants (impact de change défavorable de 7 M€) duquel est déduit le chiffre d’affaires des activités Graphiques dans les pays Nordiques et de l’activité Shipping en France pour un montant consolidé de (6) M€ sur la période.

(2) Résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions.

(3) La variation organique est calculée à taux de change constants, périmètre constant et en excluant l’impact IFRIC.

(4) Données prenant en compte le norme IFRS 16.

(5) Comparée à fin janvier 2023, la base de revenus récurrents annuels (ARR) à fin juillet 2023 a bénéficié d’un effet de change défavorable de 3,9 M€.

(6) Pour le S1 2023, le nombre moyen d’actions est de 33 981 073.

(7) EBITDA = résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements corporels et incorporels.

(8) Les capitaux propres du Groupe s’élevaient à 1 082 millions d’euros au 31 janvier 2023 avant ajustement pour les corrections mentionnées précédemment

(9) Dette nette / fonds propres

(10) Sur la base du résultat opérationnel courant hors charges liées aux acquisitions 2020 hors reprise du complément de prix de Parcel Pending, (i.e. 145 millions d’euros) avec un effet de périmètre constituant une base proforma de 140 millions d’euros. La variation organique est calculée à taux de change constants, périmètre constant et en excluant l’impact IFRIC.

(11) Du point de vue financier, cette acquisition n'est pas matérielle pour les résultats financiers de Quadient.

