Colibri annonce la nomination de son nouveau CTO

Colibri, éditeur d'une solution Cloud de Sales & Operations Planning spécialisé dans la gestion des prévisions des ventes et la planification de la supply chain, complète son équipe de direction et annonce la nomination de Christophe BOURDON au poste de Directeur technique (CTO).

Dans le cadre de sa mission, il devra piloter l’équipe IT en charge de développer les solutions de Colibri, définir les orientations technologiques à venir et réaliser la roadmap produits sur les prochaines années. Christophe Bourdon occupera donc une place centrale dans l’équipe de direction, qui permettra à l’éditeur de conforter sa place de premier plan sur le marché et son plan de croissance en France et désormais à l’international. Pour mener à bien sa mission, il peut compter sur une très forte expertise dans le secteur de l’édition de logiciels dédiés au pilotage des opérations de Supply Chain.

Christophe BOURDON, CTO de Colibri « Je suis heureux de rejoindre Colibri qui a su proposer une solution Cloud de Sales & Operations Planning de nouvelle génération. Nous allons continuer d’innover pour offrir à nos clients toujours plus d’agilité et de confort de travail pour mener à bien leurs processus de gestion. Cloud, fonctionnalités de pointe, connaissance des enjeux métier et innovation continue sont des éléments fondamentaux qui expliquent le succès que rencontrent les solutions et l’offre de Colibri en France comme en Europe. »