The Coretec Group kündigt Podiumsdiskussion über die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien mit Rednern von Navitas Systems und EnPower Greentech, Inc. an

ANN ARBOR, Michigan, Sept. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Coretec Group (OTCQB: CRTG), ein Entwickler von aktiven Siliziumanoden-Materialien für Lithium-Ionen-Batterien und Cyclohexasilan (CHS) für Elektrofahrzeuge, Cleantech und aufstrebende Technologieanwendungen, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen eine virtuelle Podiumsdiskussion über die Zukunft und die Herausforderungen der Batterieinnovation veranstalten wird. Zu den Rednern gehören andere Branchenvertreter, Navitas Systems und EnPower Greentech, Inc. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 27. September, um 11:00 Uhr EST statt. Die Podiumsdiskussion wird unabhängig produziert und von The Coretec Group über Zoom moderiert.

Die Veranstaltung trägt den Titel „Lithium-Ion Battery Technologies: From Innovation to Adoption - A profile of 3 Michigan-based companies pushing the frontiers of batteries.“ (Lithium-Ionen-Batterietechnologien: Von der Innovation zur Übernahme – Ein Profil von 3 Unternehmen aus Michigan, die die Grenzen der Batterien verschieben). Zu Beginn des Programms wird Dr. Ramez Elgammal, Chief Technical Officer von The Coretec Group, einen Überblick über die neuesten Updates und Entwicklungen des Endurion -Batterieprogramms von Coretec geben. Im Anschluss an seinen Vortrag findet eine Diskussion über Batterieinnovationen und Marktchancen statt, an der die folgenden Branchenexperten teilnehmen werden:

The Coretec Group (OTCQB: CRTG), der Gastgeber des Panels und Entwickler von Siliziumanoden für Lithium-Ionen-Batterien, wird durch seinen Vice President of Partnerships & Development, Dr. Michelle Tokarz , vertreten sein;

, vertreten sein; Navitas Systems, ein Hersteller von kleinen und großen Batterien, vertreten durch seinen Director of Development, Chris Silkowski , und

, und EnPower Greentech, Inc., ein führender Anbieter von Batterien und Energielösungen der nächsten Generation, vertreten durch seinen Chief Engineer for Cell Commercial and Production, Dr. Henry Mao.

Gemeinsam werden die Experten ihre einzigartigen Erkenntnisse mit dem virtuellen Publikum teilen. Ihr Gespräch wird eine breite Palette relevanter Themen umfassen, darunter die größten Herausforderungen, mit denen die Innovation von Lithium-Ionen-Batterien konfrontiert ist, wo das Potenzial für große Durchbrüche bei der Batterieleistung liegt und wie die Zukunft von Lithium-Ionen-Batterien aussehen wird.

„Jeder dieser Diskussionsteilnehmer ist ein Experte für einzigartige Ansätze in der Batterieentwicklung und strebt das gleiche Ziel an: eine Batterie mit höherer Kapazität“, so Matt Kappers, CEO von The Coretec Group. „Die Kategorie der Batterien steht heute nicht mehr nur an einem Wendepunkt, sondern an der Schwelle zur kommerziellen Massenanwendung, die zu einer völlig neuen Energiewirtschaft führen wird. Diese Diskussion wird wertvolle Einblicke in aktuelle und zukünftige Batterieinnovationen und ihre Rolle in der gesamten Energiewertschöpfungskette bieten. Wir sind gespannt auf die Ideen der anderen.“

Die kostenlose, einstündige Online-Podiumsdiskussion findet am Mittwoch, 27. September, um 11:00 Uhr EST statt. Interessierte, die an dem virtuellen Panel teilnehmen möchten, können sich hier anmelden .

Über The Coretec Group

The Coretec Group, Inc. ist ein in Ann Arbor, Michigan, ansässiger Entwickler von technischem Silizium und nutzt sein Fachwissen zur Entwicklung von Siliziumanoden für Lithium-Ionen-Batterien, die sich schneller aufladen und länger halten. Dieses Programm heißt Endurion. Silizium kann theoretisch eine bis zu zehnmal mehr Lithiumionen aufnehmen als herkömmliches Graphit. Endurion nutzt einen proprietären Nanopartikel-Ansatz, um Silizium in die Anode der Batterie einzuladen. Eine bescheidene Erhöhung des Siliziumgehalts wird den Markt für Elektrofahrzeuge und andere Energiespeicheranwendungen revolutionieren.

Darüber hinaus nutzt Coretec sein technisches Silizium auch zur Entwicklung eines Portfolios von energieorientierten Produkten, einschließlich Festkörperbeleuchtung (LEDs), Halbleitern, volumetrischen 3D-Displays und druckbarer Elektronik. Im Falle einer Kommerzialisierung könnten die bahnbrechende Arbeiten von The Coretec Group die Märkte für Elektrofahrzeuge und Energiespeicherung verändern und das Unternehmen als Pionier in diesen wachstumsstarken Branchen positionieren.

Weitere Informationen finden Sie unter thecoretecgroup.com .

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen von The Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf die Betriebsergebnisse des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten enthalten, von denen einige außerhalb unserer Kontrolle liegen. Diese Risiken und Ungewissheiten werden in unseren Unterlagen, die wir bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission eingereicht haben, ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, Korrekturen an den zukunftsgerichteten Aussagen bekannt zu geben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar.

Ansprechpartner des Unternehmens:

The Coretec Group, Inc.

Lindsay McCarthy

info@thecoretecgroup.com

+1 (866) 916-0833

