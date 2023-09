Mohawk evidenzia un anno di progressi nella nuova Relazione ambientale, sociale e di governance del 2022

CALHOUN, Ga., Sept. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) ha pubblicato oggi la sua Relazione ambientale, sociale e di governance (ESG) 2022, Connections That Create Value, che illustra i progressi dell’Azienda verso i suoi obiettivi di sostenibilità e presenta testimonianze dell’eccezionale lavoro svolto dalle migliaia di dipendenti di Mohawk in tutto il mondo.



Jeff Lorberbaum, Presidente e Amministratore Delegato, ha dichiarato: “La sostenibilità è una componente chiave della nostra strategia aziendale e un valore fondamentale per le migliaia di donne e uomini che producono, vendono e consegnano i nostri prodotti. In Mohawk, la sostenibilità non è un reparto isolato o una funzione separata: è integrata in tutto ciò che facciamo. La nostra filosofia è semplice: fare ciò che è bene è anche un bene per la nostra impresa”.

La relazione 2022 di Mohawk segna il 14° anno consecutivo in cui l’Azienda presenta pubblicamente le sue attività e i suoi obiettivi relativi alla sostenibilità. All’inizio di quest’anno, Mohawk ha promosso Malisa Maynard a nuovo responsabile della sostenibilità dell’Azienda. Maynard esegue le strategie ESG aziendali e collabora con i team di tutta l’azienda per identificare le opportunità di miglioramento e sperimentare nuove idee.

Maynard ha spiegato: “La relazione annuale ESG di Mohawk illustra le azioni che stiamo intraprendendo per migliorare la nostra attività e il modo in cui produciamo un impatto sul pianeta, sulle nostre comunità e sulle persone con cui le condividiamo. Continuando a concentrarci su un futuro sostenibile attraverso l’innovazione dei prodotti, la riduzione delle emissioni di carbonio e il recupero delle risorse idriche, abbiamo già superato in modo significativo i nostri obiettivi per il 2025 in tre importanti categorie ambientali: intensità delle emissioni di gas serra Scope 1 e 2, intensità dei rifiuti in discarica e intensità del prelievo di risorse idriche. Siamo entusiasti di questi progressi e continueremo ad alzare il livello delle nostre prestazioni”.

Con impianti di produzione all’avanguardia e team di talento in 19 Paesi, Mohawk offre un ampio portafoglio di prodotti residenziali e commerciali su misura per le preferenze locali, compresa un’ampia gamma di opzioni sostenibili in ogni categoria. Riconosciuta come il più grande produttore di pavimentazione al mondo, l’Azienda è leader nel mercato delle piastrelle in ceramica, della moquette, del laminato, delle piastrelle in vinile di lusso e del vinile in fogli. Le altre categorie di prodotti per l’edilizia di Mohawk includono piastrelle in ceramica per pareti, pietra naturale, quarzo e piani di lavoro in porcellana, nonché pannelli MDF/HDF, pannelli truciolari, pannelli decorativi e isolamento in poliuretano per il mercato europeo. Insieme, questi prodotti contribuiscono a migliorare l’efficienza energetica, a ridurre le emissioni di carbonio e a gestire meglio il ciclo di vita dei prodotti per le nuove costruzioni e i progetti di ristrutturazione.

La relazione ESG 2022 di Mohawk include molti traguardi, tra cui i seguenti:

Riduzione delle emissioni di gas serra : nel 2022, Mohawk ha superato il suo obiettivo di intensità delle emissioni di gas serra Scope 1 e Scope 2, con una riduzione del 35,3% rispetto al livello di riferimento del 2010. Mohawk è stata riconosciuta da USA Today come l’unica azienda di pavimenti tra gli “America’s Climate Leaders” nel 2023.





: nel 2022, Mohawk ha superato il suo obiettivo di intensità delle emissioni di gas serra Scope 1 e Scope 2, con una riduzione del 35,3% rispetto al livello di riferimento del 2010. Mohawk è stata riconosciuta da USA Today come l’unica azienda di pavimenti tra gli “America’s Climate Leaders” nel 2023. Aumento della trasparenza : nella sua nuova Relazione ESG, Mohawk presenta per la prima volta una descrizione delle emissioni Scope 3.





: nella sua nuova Relazione ESG, Mohawk presenta per la prima volta una descrizione delle emissioni Scope 3. Investimenti in energia verde : nel corso del 2022, l’Azienda ha messo in funzione due turbine eoliche aggiuntive in Belgio e ha installato più di 3.800 pannelli solari sui tetti di cinque strutture in Australia e Nuova Zelanda.





: nel corso del 2022, l’Azienda ha messo in funzione due turbine eoliche aggiuntive in Belgio e ha installato più di 3.800 pannelli solari sui tetti di cinque strutture in Australia e Nuova Zelanda. Progressi nella circolarità dei prodotti: nel 2022, Mohawk ha recuperato più di 18 milioni di tonnellate di prodotti a fine vita da riutilizzare, oltre a incorporare contenuti riciclati in migliaia di prodotti. Oltre il 60% dei rifiuti di produzione totali di Mohawk è stato recuperato, riciclato o riutilizzato nel 2022.





nel 2022, Mohawk ha recuperato più di 18 milioni di tonnellate di prodotti a fine vita da riutilizzare, oltre a incorporare contenuti riciclati in migliaia di prodotti. Oltre il 60% dei rifiuti di produzione totali di Mohawk è stato recuperato, riciclato o riutilizzato nel 2022. Miglioramento del recupero delle risorse idriche : l’intensità di prelievo idrico globale di Mohawk è migliorata del 47% rispetto al valore di riferimento del 2010, grazie a milioni di litri di acque reflue riutilizzate nei processi produttivi. Negli 11 stabilimenti di produzione di piastrelle di ceramica del Nord America, l’84% delle acque reflue utilizzate nei processi viene recuperato.





: l’intensità di prelievo idrico globale di Mohawk è migliorata del 47% rispetto al valore di riferimento del 2010, grazie a milioni di litri di acque reflue riutilizzate nei processi produttivi. Negli 11 stabilimenti di produzione di piastrelle di ceramica del Nord America, l’84% delle acque reflue utilizzate nei processi viene recuperato. Maggiore diversità sul posto di lavoro : Negli Stati Uniti, oltre il 55% dei nuovi assunti di Mohawk nel 2022 è rappresentato da neri, indigeni o persone di colore, portando la rappresentanza di questi gruppi al 45% della forza lavoro dell’Azienda negli Stati Uniti.





: Negli Stati Uniti, oltre il 55% dei nuovi assunti di Mohawk nel 2022 è rappresentato da neri, indigeni o persone di colore, portando la rappresentanza di questi gruppi al 45% della forza lavoro dell’Azienda negli Stati Uniti. Collaborazione con i dipendenti per migliorare la sicurezza : Nel 2022, gli stabilimenti Mohawk in Australia e in Italia hanno ottenuto la certificazione ISO 45001, il punto di riferimento globale per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro.





: Nel 2022, gli stabilimenti Mohawk in Australia e in Italia hanno ottenuto la certificazione ISO 45001, il punto di riferimento globale per la salute e la sicurezza sul posto di lavoro. Contributi significativi alla società: Mohawk ha ottenuto il Premio Susan G. Komen™ Promise 2023 per i due decenni di leadership dell’Azienda nella lotta contro il tumore al seno, che ha generato quasi 7 milioni di dollari per contribuire a trovare una cura.





Mohawk ha ottenuto il Premio Susan G. Komen™ Promise 2023 per i due decenni di leadership dell’Azienda nella lotta contro il tumore al seno, che ha generato quasi 7 milioni di dollari per contribuire a trovare una cura. Miglioramento della governance: nel 2022, Mohawk ha aumentato la diversità del suo Consiglio di amministrazione e ha implementato una Politica formale di selezione del Consiglio di amministrazione nel 2023. L’Azienda ha anche consolidato la sua informativa sulla privacy e le sue difese contro le minacce alla sicurezza informatica.



La Relazione ESG 2022 di Mohawk è redatta in riferimento agli Standard Universali della Global Reporting Initiative (GRI). Oltre agli standard della GRI, Mohawk utilizza il Sustainability Accounting Standards Board (SASB) e la Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) per fornire informazioni ESG. Dal 2017, Mohawk pubblica anche un questionario annuale sul cambiamento climatico con CDP Global, un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro che aiuta le società e le città a dichiarare il loro impatto ambientale. Mohawk sta attualmente lavorando al quadro della Direttiva UE sul Reporting di Sostenibilità Aziendale e sarà soggetta alla Tassonomia UE, alla quale farà riferimento in futuro. Mohawk partecipa anche allo S&P Global Corporate Sustainability Assessment, una valutazione annuale delle pratiche di sostenibilità delle aziende e una componente dell’indice S&P 500 ESG.

Per visualizzare la relazione 2022 di Mohawk, visitare qui.

Una breve presentazione della filosofia di Mohawk sulla sostenibilità è disponibile qui.

Mohawk Industries è il principale produttore globale di prodotti per la pavimentazione che valorizzano gli spazi residenziali e commerciali in tutto il mondo. L’innovazione di Mohawk, leader del settore, ha generato prodotti e tecnologie che differenziano i suoi marchi sul mercato e soddisfano tutti i requisiti di ristrutturazione e di nuova costruzione. Negli ultimi trent’anni, Mohawk ha trasformato la sua attività da produttore americano di moquette nella più grande azienda di pavimenti al mondo, con attività in cinque continenti. I processi di produzione e distribuzione verticalmente integrati di Mohawk offrono vantaggi competitivi nella produzione di moquette, tappeti, piastrelle di ceramica, pavimenti in laminato, legno, pietra e vinile, nonché pannelli truciolari, pannelli melaminici, pannelli decorativi in laminato ad alta pressione e prodotti isolanti. I marchi di Mohawk sono tra i più conosciuti del settore e comprendono American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Leoline, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin e Vitromex. Per maggiori informazioni, visitare il sito mohawkind.com.

