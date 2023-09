Mohawk belicht in het nieuwe rapport inzake Milieu, Maatschappij en Governance voor 2022 een jaar waarin vooruitgang centraal stond

CALHOUN, Ga., Sept. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) publiceerde vandaag het rapport inzake Milieu, Maatschappij en Governance (Environmental, Social and Governance - ESG) voor 2022, Connecties met meerwaarde, waarin de vorderingen van het bedrijf op het gebied van duurzaamheid worden uiteengezet en waarin verhalen worden gedeeld die het uitzonderlijke werk van de duizenden wereldwijde werknemers van Mohawk belichten.



"Duurzaamheid staat centraal in onze bedrijfsstrategie en is een kernwaarde voor de duizenden werknemers die onze producten produceren, verkopen en leveren," verklaarde voorzitter en Chief Executive Officer Jeff Lorberbaum. "Mohawk beschouwt duurzaamheid niet als een op zichzelf staande afdeling of gescheiden onderdeel, maar als een integraal onderdeel van alles wat we ondernemen. Onze bedrijfsvisie is duidelijk: het goede doen is ook goed voor ons bedrijf."

Het 2022-rapport van Mohawk vertegenwoordigt het 14e jaar op rij waarin het bedrijf zijn activiteiten en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid openbaar maakt. Begin dit jaar werd Malisa Maynard door Mohawk benoemd tot de nieuwe Chief Sustainability Officer van het bedrijf. Maynard draagt verantwoordelijkheid voor de praktische uitvoering van de ESG-strategie van het bedrijf in samenwerking met teams binnen het hele concern om mogelijke verbeteringen te identificeren en nieuwe ideeën uit te proberen.

"Het jaarlijkse ESG-rapport van Mohawk presenteert de ondernomen acties om onze bedrijfsvoering en onze impact op de planeet te verbeteren, en onze gemeenschappen en de mensen waarmee we deze delen, te versterken," aldus Maynard. "In ons streven naar een duurzame toekomst door middel van productinnovatie, CO2-reductie en watersanering, konden we onze doelstellingen voor 2025 op het vlak van drie belangrijke milieucategorieën al ruimschoots overtreffen: Scope 1 en 2 betreffende de uitstoot van broeikasgassen, de verhouding afval dat naar stortplaatsen gaat en de beperking van waterconsumptie. We zijn erg enthousiast over deze vooruitgang en we zullen de lat voor onze prestaties dan ook hoger blijven leggen."

De ultramoderne productiefaciliteiten van Mohawk en de talentvolle teams in 19 landen leveren een uitgebreid assortiment huishoudelijke en commerciële producten die zijn afgestemd op lokale voorkeuren, waaronder een groot aantal duurzame opties binnen elke categorie. Het bedrijf wordt gezien als de grootste fabrikant van vloerbedekking ter wereld en is marktleider in keramische tegels, tapijten, laminaat, luxe vinyltegels en -vloeren. Andere bouwgerelateerde productcategorieën van Mohawk omvatten keramische wandtegels, natuursteen, kwarts en porseleinen werkbladen, evenals MDF/HDF-platen, spaanplaten, decoratieve panelen en polyurethaanisolatie voor de Europese markt. Gezamenlijk dragen deze producten bij aan een betere energie-efficiëntie, een lagere CO2-uitstoot en het verbeterd beheer van de levenscyclus van producten voor nieuwbouw- en renovatieprojecten.

Het ESG-rapport van Mohawk voor 2022 omvat talrijke verwezenlijkingen, waaronder de volgende belangrijke mijlpalen:

De verlaging van CO2-uitstoot : In 2022 overtrof Mohawk zijn Scope 1- en Scope 2-emissiedoelstelling voor broeikasgassen, goed voor een reductie van 35,3% ten opzichte van de uitgangssituatie in 2010. Mohawk werd door USA Today aangeduid als het enige vloerbedekkingsbedrijf in de categorie America's Climate Leaders voor 2023.





Meer transparantie : In het nieuwe ESG-rapport vermeldt Mohawk voor het eerst de Scope 3-emissiedoelstellingen.





Investeringen in groene energie : In 2022 werden in België twee extra windturbines in gebruik genomen en werden meer dan 3800 zonnepanelen op de daken van vijf faciliteiten in Australië en Nieuw-Zeeland geïnstalleerd.





De bevordering van circulaire producten : In 2022 recupereerde Mohawk 18 miljoen kilo afgedankte producten voor hergebruik en werden de gerecycleerde materialen verwerkt in duizenden producten. Mohawk wist in 2022 meer dan 60% van zijn totale productieafval te recupereren, recycleren of hergebruiken.





Verbeterde watersanering : De wereldwijde wateronttrekking van Mohawk is met 47% afgenomen ten opzichte van 2010, dankzij miljoenen liters afvalwater die konden worden hergebruikt in de productieprocessen. In 11 Noord-Amerikaanse productiefaciliteiten voor keramische tegels werd maar liefst 84% van het afvalwater teruggewonnen.





Meer diversiteit op de werkvloer : In 2022 waren meer dan 55% van de nieuwe werknemers van Mohawk in de V.S. zwart, inheems of kleurling, waardoor de vertegenwoordiging van deze groepen opliep tot 45% van het Amerikaanse personeelsbestand.





De samenwerking met werknemers ter verbetering van de veiligheid : In 2022 kregen de Mohawk-faciliteiten in Australië en Italië het ISO 45001-certificaat, de wereldwijde standaard voor gezondheid en veiligheid op de werkplek.





Zinvol teruggeven: In 2023 kreeg Mohawk de Susan G. Komen™ Promise Award voor de toonaangevende rol die het bedrijf al twee decennia speelt in de strijd tegen borstkanker, wat inmiddels bijna 7 miljoen dollar heeft opgeleverd voor onderzoek naar een remedie.





In 2023 kreeg Mohawk de Susan G. Komen™ Promise Award voor de toonaangevende rol die het bedrijf al twee decennia speelt in de strijd tegen borstkanker, wat inmiddels bijna 7 miljoen dollar heeft opgeleverd voor onderzoek naar een remedie. Opgewaardeerd bestuur: In 2022 breidde Mohawk de diversiteit van de Raad van Bestuur uit en in 2023 werd een formeel wervingsbeleid voor de Raad geïmplementeerd. Het bedrijf heeft ook zijn privacybeleid en bescherming tegen beveiligingsdreigingen aangescherpt.



Het 2022 ESG-rapport van Mohawk werd opgesteld conform de universele normen van het Global Reporting Initiative (GRI). Naast GRI hanteert Mohawk de Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en de Taskforce on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) als leidraad voor de ESG-publicaties. Bovendien publiceert Mohawk sedert 2017 een jaarlijkse vragenlijst over klimaatverandering in samenwerking met CDP Global, een internationale non-profitorganisatie die bedrijven en steden begeleidt bij de publicatie van hun milieu-impact. Als onderdeel van de EU-richtlijn voor duurzaamheidsrapportage zal Mohawk de EU-taxonomie naleven en daar in de toekomst ook aan rapporteren. Mohawk participeert ook in de S&P Global Corporate Sustainability Assessment, een jaarlijkse evaluatie van de duurzaamheidspraktijken van bedrijven, als onderdeel van de S&P 500 ESG Index.

Bezoek deze link om het 2022 ESG-rapport van Mohawk te raadplegen.

Hier vindt u een beknopt video-overzicht van de duurzaamheidsvisie van Mohawk.

Over Mohawk Industries

Mohawk Industries is een wereldwijde en toonaangevende fabrikant van vloerbedekkingen die producten ontwikkelt om woningen en commerciële ruimten te verbeteren. De toonaangevende innovaties van Mohawk hebben producten en technologieën opgeleverd die hun merken onderscheiden op de markt en voldoen aan alle eisen op het gebied van nieuwbouw en verbouwingen. Mohawk is in de afgelopen tien jaar uitgegroeid van een Amerikaanse tapijtenfabrikant tot het grootste bedrijf ter wereld op het gebied van vloerbedekking, met vestigingen op vijf continenten. De verticaal geïntegreerde productie- en distributieprocessen van Mohawk bieden concurrentievoordelen bij de productie van tapijten, vloerkleden, keramische tegels, laminaat en vloeren in hout, steen en vinyl, evenals spaanplaten, gemelamineerde en decoratieve panelen in hogedruklaminaat en isolatiematerialen. De merknamen van Mohawk zijn toonaangevend in de sector en omvatten American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Elizabeth, Feltex, Godfrey Hirst, Grupo Daltile, IVC Commercial, IVC Home, Karastan, Leoline, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Mohawk Home, Pergo, Quick-Step, Unilin en Vitromex. Breng een bezoek aan mohawkind.com voor meer informatie.

