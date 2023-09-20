Mohawk 在 2022 年度全新环境、社会和治理报告中突显了这一年的进展

佐治亚州，卡尔霍恩, Sept. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) 于今日发布了其 2022 年环境、社会和治理 (ESG) 报告，题为《创造价值的连接》，该报告详细介绍了公司在可持续发展目标方面取得的进展，并以分享故事的方式展现了 Mohawk 成千上万名全球员工所完成的杰出工作。



Mohawk 公司董事长兼首席执行官 Jeff Lorberbaum 表示：“可持续性是我们业务战略的关键组成部分，也是成千上万名负责制造、销售和交付我们产品的男女员工的核心价值观。在 Mohawk 内部，可持续性不是一个独立的部门或分开的职能，而需要融入到我们所做的一切事物中。我们的理念很简单，即做正确的事也能对我们的业务有益。”

Mohawk 的 2022 年度报告标志着公司连续第 14 年公开展示其与可持续发展相关的活动和目标。今年年初，Mohawk 提拔 Malisa Maynard 担任公司新的首席可持续发展官。Maynard 负责执行企业 ESG 战略，并与业务相关团队合作，寻找改进的机会并实践新的构想。

Maynard 表示：“Mohawk 的年度 ESG 报告概述了我们为改善我们的业务，提升我们对地球、社区以及与之共享的人们的影响所采取的行动。由于我们始终关注于通过产品创新、碳减排和水体修复等行动打造可持续未来，我们已经在三大重要环境类别方面远远超过了我们的 2025 年目标，包括范围一和范围二温室气体排放强度、垃圾填埋强度以及取水强度。由于这一进展，我们备受鼓舞，将继续提高我们的绩效标准。”

Mohawk 拥有顶尖的制造设施和来自 19 个国家的人才团队，提供住宅和商业可用，且可根据当地偏好定制的广泛型产品组合，包括每个类别中的各种可持续性选择。作为全球最大的地板制造商，公司在瓷砖、地毯、层压板、豪华乙烯基地板和卷材乙烯基地板等领域处于市场领导者地位。Mohawk 的其他建筑产品类别还包括陶瓷墙砖、天然石质、石英和瓷砖台面，以及面向欧洲市场的中/高密度纤维板 (MDF/HDF)、刨花板、装饰面板和聚氨酯绝缘产品。这些产品共同为提高能源效率，减少碳排放，并更好地管理新建工程和改建项目的产品生命周期助力。

Mohawk 的 2022 年 ESG 报告中涵盖了许多成就，其中包括以下亮点：

降低温室气体排放量 ：2022 年，Mohawk 成功实现了范围一和范围二温室气体排放强度的目标，与 2010 年基线水平相比减少了 35.3%。Mohawk 被《今日美国》(USA Today) 评为 2023 年美国气候领袖之一，是其中唯一一家地板公司。





：2022 年，Mohawk 成功实现了范围一和范围二温室气体排放强度的目标，与 2010 年基线水平相比减少了 35.3%。Mohawk 被《今日美国》(USA Today) 评为 2023 年美国气候领袖之一，是其中唯一一家地板公司。 提高透明度 ：在其新的 ESG 报告中，Mohawk 首次报告了范围三排放量的数据。





：在其新的 ESG 报告中，Mohawk 首次报告了范围三排放量的数据。 投资绿色能源 ：2022 年期间，公司在比利时上线了两台额外的风力涡轮机，并在澳大利亚和新西兰的五个设施上安装了超过 3,800 块屋顶太阳能电池板。





：2022 年期间，公司在比利时上线了两台额外的风力涡轮机，并在澳大利亚和新西兰的五个设施上安装了超过 3,800 块屋顶太阳能电池板。 加强产品的可循环性： 2022 年，Mohawk 回收了 4,000 万磅的报废产品，以重新加工利用，还在成千上万的产品中加入了回收材料。2022 年，Mohawk 总制造废弃物中，有 60% 以上被回收、再生或再利用。





2022 年，Mohawk 回收了 4,000 万磅的报废产品，以重新加工利用，还在成千上万的产品中加入了回收材料。2022 年，Mohawk 总制造废弃物中，有 60% 以上被回收、再生或再利用。 改善水利修复 ：Mohawk 的全球取水强度与 2010 年的基线水平相比提高了 47%，这表明数百万加仑的废水被再次用于制造过程。位于北美的 11 家瓷砖制造工厂中，有 84% 的工艺废水进行了回收。





：Mohawk 的全球取水强度与 2010 年的基线水平相比提高了 47%，这表明数百万加仑的废水被再次用于制造过程。位于北美的 11 家瓷砖制造工厂中，有 84% 的工艺废水进行了回收。 增加工作场所多样性 ：在美国，Mohawk 在 2022 年新招聘的员工中，超过 55% 为黑人、土著人或有色人种，如此一来，这些群体在公司的美国工作人员中的比例提升到 45%。





：在美国，Mohawk 在 2022 年新招聘的员工中，超过 55% 为黑人、土著人或有色人种，如此一来，这些群体在公司的美国工作人员中的比例提升到 45%。 与员工合作提高安全性 ：2022 年，Mohawk 在澳大利亚和意大利的设施获得了 ISO 45001 认证，此认证为工作场所健康与安全的全球基准。





：2022 年，Mohawk 在澳大利亚和意大利的设施获得了 ISO 45001 认证，此认证为工作场所健康与安全的全球基准。 以有意义的方式回馈社会： Mohawk 因在对抗乳腺癌方面的领导地位已持续二十年，并筹集了近 700 万美元用以帮助寻找治愈方法，因此获得了 2023 年 Susan G. Komen™ 承诺奖。





Mohawk 因在对抗乳腺癌方面的领导地位已持续二十年，并筹集了近 700 万美元用以帮助寻找治愈方法，因此获得了 2023 年 Susan G. Komen™ 承诺奖。 提升治理能力：2022 年，Mohawk 增加了董事会的多元化，并于 2023 年实施了正式的董事会遴选政策。公司还加强了隐私政策并增强了对网络安全威胁的防御。



Mohawk 的 2022 年 ESG 报告是根据全球报告倡议 (GRI) 的通用标准编制而成。除了 GRI，Mohawk 还使用可持续发展会计标准委员会 (SASB) 和气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 来指导 ESG 披露。自 2017 年以来，Mohawk 还与国际非营利组织 CDP Global 合作，发布了年度气候变化调查问卷，该组织为公司和城市披露其环境影响提供帮助。目前，Mohawk 正在制定欧盟公司可持续性报告指令框架，同时将受欧盟分类法的约束，并将会在未来进行报告。Mohawk 还参与了标普全球企业可持续性发展评估，这是对公司可持续性实践的年度评估，也是标普 500 ESG 指数的组成部分。

请访问此处，查看 Mohawk 的 2022 年 ESG 报告。

通过此处可观看关于 Mohawk 可持续发展理念的简短视频概述。

关于 Mohawk Industries

Mohawk Industries 是全球领先的地板制造商，其产品旨在改善全球的住宅和商用空间。Mohawk 行业领先的创新活动所带来的产品和技术，使其品牌在市场上脱颖而出，并满足所有改建和新建工程的要求。在过去的三十年里，Mohawk 已经从美国地毯制造商转型为全球最大的地板公司，业务遍布五大洲。Mohawk 垂直一体化的制造和分销流程在地毯、地毡、瓷砖、层压板、木质、石质和乙烯基地板以及刨花板、三聚氰胺板、高压层压装饰面板和绝缘产品的生产中提供了竞争优势。Mohawk 的品牌在该行业中备受认可，其中包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Elizabeth、Feltex、Godfrey Hirst、Grupo Daltile、IVC Commercial、IVC Home、Karastan、Leoline、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Mohawk Home、Pergo、Quick-Step、Unilin 和 Vitromex。更多信息请访问 mohawkind.com。

联系方式：Robert Webb – robert_webb@mohawkind.com