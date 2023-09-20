Mohawk 在 2022 年度全新环境、社会和治理报告中突显了这一年的进展

佐治亚州，卡尔霍恩, Sept. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) 于今日发布了其 2022 年环境、社会和治理 (ESG) 报告，题为《创造价值的连接》，该报告详细介绍了公司在可持续发展目标方面取得的进展，并以分享故事的方式展现了 Mohawk 成千上万名全球员工所完成的杰出工作。
Mohawk 公司董事长兼首席执行官 Jeff Lorberbaum 表示：“可持续性是我们业务战略的关键组成部分，也是成千上万名负责制造、销售和交付我们产品的男女员工的核心价值观。在 Mohawk 内部，可持续性不是一个独立的部门或分开的职能，而需要融入到我们所做的一切事物中。我们的理念很简单，即做正确的事也能对我们的业务有益。”
Mohawk 的 2022 年度报告标志着公司连续第 14 年公开展示其与可持续发展相关的活动和目标。今年年初，Mohawk 提拔 Malisa Maynard 担任公司新的首席可持续发展官。Maynard 负责执行企业 ESG 战略，并与业务相关团队合作，寻找改进的机会并实践新的构想。
Maynard 表示：“Mohawk 的年度 ESG 报告概述了我们为改善我们的业务，提升我们对地球、社区以及与之共享的人们的影响所采取的行动。由于我们始终关注于通过产品创新、碳减排和水体修复等行动打造可持续未来，我们已经在三大重要环境类别方面远远超过了我们的 2025 年目标，包括范围一和范围二温室气体排放强度、垃圾填埋强度以及取水强度。由于这一进展，我们备受鼓舞，将继续提高我们的绩效标准。”
Mohawk 拥有顶尖的制造设施和来自 19 个国家的人才团队，提供住宅和商业可用，且可根据当地偏好定制的广泛型产品组合，包括每个类别中的各种可持续性选择。作为全球最大的地板制造商，公司在瓷砖、地毯、层压板、豪华乙烯基地板和卷材乙烯基地板等领域处于市场领导者地位。Mohawk 的其他建筑产品类别还包括陶瓷墙砖、天然石质、石英和瓷砖台面，以及面向欧洲市场的中/高密度纤维板 (MDF/HDF)、刨花板、装饰面板和聚氨酯绝缘产品。这些产品共同为提高能源效率，减少碳排放，并更好地管理新建工程和改建项目的产品生命周期助力。
Mohawk 的 2022 年 ESG 报告中涵盖了许多成就，其中包括以下亮点：
- 降低温室气体排放量：2022 年，Mohawk 成功实现了范围一和范围二温室气体排放强度的目标，与 2010 年基线水平相比减少了 35.3%。Mohawk 被《今日美国》(USA Today) 评为 2023 年美国气候领袖之一，是其中唯一一家地板公司。
- 提高透明度：在其新的 ESG 报告中，Mohawk 首次报告了范围三排放量的数据。
- 投资绿色能源：2022 年期间，公司在比利时上线了两台额外的风力涡轮机，并在澳大利亚和新西兰的五个设施上安装了超过 3,800 块屋顶太阳能电池板。
- 加强产品的可循环性：2022 年，Mohawk 回收了 4,000 万磅的报废产品，以重新加工利用，还在成千上万的产品中加入了回收材料。2022 年，Mohawk 总制造废弃物中，有 60% 以上被回收、再生或再利用。
- 改善水利修复：Mohawk 的全球取水强度与 2010 年的基线水平相比提高了 47%，这表明数百万加仑的废水被再次用于制造过程。位于北美的 11 家瓷砖制造工厂中，有 84% 的工艺废水进行了回收。
- 增加工作场所多样性：在美国，Mohawk 在 2022 年新招聘的员工中，超过 55% 为黑人、土著人或有色人种，如此一来，这些群体在公司的美国工作人员中的比例提升到 45%。
- 与员工合作提高安全性：2022 年，Mohawk 在澳大利亚和意大利的设施获得了 ISO 45001 认证，此认证为工作场所健康与安全的全球基准。
- 以有意义的方式回馈社会：Mohawk 因在对抗乳腺癌方面的领导地位已持续二十年，并筹集了近 700 万美元用以帮助寻找治愈方法，因此获得了 2023 年 Susan G. Komen™ 承诺奖。
- 提升治理能力：2022 年，Mohawk 增加了董事会的多元化，并于 2023 年实施了正式的董事会遴选政策。公司还加强了隐私政策并增强了对网络安全威胁的防御。
Mohawk 的 2022 年 ESG 报告是根据全球报告倡议 (GRI) 的通用标准编制而成。除了 GRI，Mohawk 还使用可持续发展会计标准委员会 (SASB) 和气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 来指导 ESG 披露。自 2017 年以来，Mohawk 还与国际非营利组织 CDP Global 合作，发布了年度气候变化调查问卷，该组织为公司和城市披露其环境影响提供帮助。目前，Mohawk 正在制定欧盟公司可持续性报告指令框架，同时将受欧盟分类法的约束，并将会在未来进行报告。Mohawk 还参与了标普全球企业可持续性发展评估，这是对公司可持续性实践的年度评估，也是标普 500 ESG 指数的组成部分。
请访问此处，查看 Mohawk 的 2022 年 ESG 报告。
通过此处可观看关于 Mohawk 可持续发展理念的简短视频概述。
关于 Mohawk Industries
Mohawk Industries 是全球领先的地板制造商，其产品旨在改善全球的住宅和商用空间。Mohawk 行业领先的创新活动所带来的产品和技术，使其品牌在市场上脱颖而出，并满足所有改建和新建工程的要求。在过去的三十年里，Mohawk 已经从美国地毯制造商转型为全球最大的地板公司，业务遍布五大洲。Mohawk 垂直一体化的制造和分销流程在地毯、地毡、瓷砖、层压板、木质、石质和乙烯基地板以及刨花板、三聚氰胺板、高压层压装饰面板和绝缘产品的生产中提供了竞争优势。Mohawk 的品牌在该行业中备受认可，其中包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Elizabeth、Feltex、Godfrey Hirst、Grupo Daltile、IVC Commercial、IVC Home、Karastan、Leoline、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Mohawk Home、Pergo、Quick-Step、Unilin 和 Vitromex。更多信息请访问 mohawkind.com。
联系方式：Robert Webb – robert_webb@mohawkind.com