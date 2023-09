Blue Diamond Resorts erweitert All-Inclusive-Angebot mit neuer Transferfunktion

MIAMI, Sept. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts definiert die All-Inclusive-Branche neu, indem es seine Inklusivleistungen übertrifft und jetzt kostenlose Hin- und Rücktransfers vom Flughafen zum Hotel anbietet, die nahtlos in den Buchungsprozess integriert sind. Diese bahnbrechende Neuerung, die von NexusTours unterstützt wird, garantiert eine stressfreie Reise für Gäste, die sich dafür entscheiden, ab dem 18. September 2023 direkt über die speziellen Marken-Websites der Hotelmanagementgesellschaft zu buchen.



„Wir sind bestrebt, unseren Gästen immer mehr maßgeschneiderte Erlebnisse zu bieten, und die Einbeziehung von Transfers in unser All-Inclusive-Paket ist nur einer der vielen Vorteile, die Reisende genießen können“, so Alejandro Rodriguez del Peon, Direktor für Marketing und PR bei Blue Diamond Resorts. „Sich in einem fremden Land zurechtzufinden, kann entmutigend sein, aber diese neue Ergänzung unseres Angebots ist ein weiterer Schritt zur Neudefinition des Konzepts „All-Inclusive“. Unser ständiges Ziel ist es, das Erlebnis für unsere Gäste zu verbessern, sowohl jetzt als auch in Zukunft“, fügte er hinzu.

Ab heute haben Reisende, die einen Aufenthalt von etwa drei bis vier Nächten buchen, die bemerkenswerte Möglichkeit, einen erstklassigen Sammeltransferservice völlig kostenlos in Anspruch zu nehmen. Es ist so einfach wie ein paar simple Klicks während des Buchungsvorgangs und bietet einen Mehrwert für den Aufenthalt der Gäste. Auch Urlauber mit kürzerer Aufenthaltsdauer können diesen Service zu einem zusätzlichen Vorzugspreis nutzen.

Diese bemerkenswerte Ergänzung wird in ausgewählten Blue Diamond Resorts All-Inclusive-Anlagen verfügbar sein, wenn sie direkt über deren Websites gebucht werden. Zu diesen Anlagen gehören renommierte Marken wie Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts, Planet Hollywood Beach Resorts, Mystique by Royalton, Grand Lido Resorts und Starfish Resorts. Diese neue Funktion steht Gästen zur Verfügung, die in Mexiko, der Dominikanischen Republik, Jamaika, Costa Rica, Grenada, Antigua und St. Lucia über www.royaltonresorts.com oder www.planethollywoodhotels.com buchen.

Reisende sind herzlich eingeladen, die Blue Diamond Resorts-Kollektion luxuriöser All-Inclusive-Anlagen zu erkunden und sich von einem unvergleichlichen Service und persönlichen Erlebnissen verwöhnen zu lassen. Für weitere Informationen oder um Ihren nächsten Urlaub zu buchen, besuchen Sie bitte Sie www.bluediamondresorts.com .

Über Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts verfügt über 60 Häuser mit mehr als 18.000 Zimmern in acht Ländern in den beliebtesten Urlaubszielen in der Karibik. Zu den neun führenden Hotelmarken gehören die preisgekrönten All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts , in denen jeder Gast wie ein Familienmitglied behandelt wird. Ganz gleich, ob die Gäste als Freunde, Eltern, Kinder, Paare oder Hochzeitsgesellschaft, im Rahmen von Firmen- oder Incentive-Reisen oder als Alleinreisende anreisen – in diesen Häusern mit individuellem Service und besonderen Annehmlichkeiten wie All-In Connectivity™, DreamBed™ und die Sports Event Guarantee™ gelten sie alle als eine Familie. Zur Stärkung wertvoller Beziehungen und Freundschaften bietet das Hideaway at Royalton ein Erlebnis nur für Erwachsene, mit exklusiver Gastronomie und erstklassiger Unterkunft, um die Zusammengehörigkeit der Gäste zu fördern. Party Your Way in den Royalton CHIC Resorts, einer pulsierenden und lebendigen All-Inclusive-Marke, die Unerwartetes bietet. Mystique by Royalton ermöglicht die Flucht aus dem Alltag. In verschiedenen Resorts im Boutique-Stil können die Gäste in die Umgebung eintauchen und unendliche Schönheit und hippe Vibes genießen. Auf Jamaica bietet das Grand Lido Negril Gästen über 21 Jahren einen einzigartigen All-inclusive-FKK-Urlaub an einem abgelegenen Strandabschnitt für ein Höchstmaß an Privatsphäre. Memories Resorts & Spa bietet Ihnen einen Urlaub ganz nach Ihren Wünschen – ob Sie einen Familienurlaub oder ein Wiedersehen mit Freunden planen oder ob Sie einfach nur mit Ihrer besseren Hälfte ausspannen möchten –, während Starfish Resorts ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis in einer atemberaubenden Umgebung mit reichhaltigem Kultur- und Naturerbe bietet. Planet Hollywood Hotels & Resorts lädt seine Gäste ein, Vacation Like A Star™ (Urlaub wie ein Star) zu machen, mit einem fesselnden, interaktiven Erlebnis sowie berühmten Elementen der Popkultur aus ikonischen Filmen, Musik und Sport, während Sie im Planet Hollywood Adult Scene den Paparazzi ausweichen, wo Ihr Urlaub nur für Erwachsene mit Glamour und Exklusivität im Mittelpunkt der Faszination und Aufmerksamkeit steht.