RIBER : Résultats du premier semestre 2023

Résultats du premier semestre 2023

C roissance du chiffre d’affaires semestriel (+32 %) portée par le dynamisme des activités systèmes (+192 %)

Progression de la marge brute (+ 1,1 M€ ) et amélioration du résultat opérationnel

Solidité du c arnet de commandes : 30, 5 M€ au 30 juin 2023

Modifications de la gouvernance

Bezons, le 21 septembre 2023 – 8h00 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semiconducteurs, annonce ses résultats du premier semestre 2023.

(en M€) S1 2023 S1 2022 Variation Chiffre d'affaires



CA Systèmes



12,2



8,5



9,2



2,9



+32 % +192 % CA Services et accessoires 3,6 6,3 -42 % Marge brute



en % CA 3,9



32,3 % 2,8



30,9 % +39 %



Résultat opérationnel



en % CA (1,1)



(9,3 %) (2,1)



(23,1 %) +46 %



Résultat net



en % CA (1,2)



(10,2 %) (1,6)



(17,0 %) +21 %





Faits marquants du semestre

Au premier semestre 2023, malgré un contexte macroéconomique incertain, les ventes de systèmes MBE ont fortement progressé, traduisant le renforcement des positions commerciales de RIBER, notamment dans le secteur des systèmes pour la production. L’activité de services et accessoires a diminué en raison du tassement de la demande des marchés asiatiques.

Chiffre d’affaires

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires du premier semestre 2023 s’établit à 12,2 millions d’euros, en croissance de +32 % par rapport au premier semestre 2022. Le chiffre d’affaires des systèmes progresse de +192 % à 8,5 millions d’euros, tandis que le chiffre d’affaires des services et accessoires est en baisse de - 42 % à 3,6 millions d’euros.

Résultats

La société rappelle que les résultats du semestre ne sont pas extrapolables à l’ensemble de l’exercice du fait d’une saisonnalité plus faible du chiffre d’affaires au premier semestre.

La marge brute du semestre s’établit à 3,9 millions d’euros, soit 32,3 % du chiffre d’affaires.

Les charges d’exploitation progressent légèrement du fait du maintien d’un effort de R&D soutenu (1,9 million d’euros ; +7 %), les charges commerciales et administratives étant globalement stables.

Le résultat opérationnel s’améliore de +1,0 million d’euros et ressort à (1,1) million d’euros.

Le résultat net s’établit à (1,2) million d’euros, contre (1,6) million d’euros au premier semestre 2022 qui intégrait un résultat financier positif de 0,6 million d’euros.

Trésorerie et bilan

La trésorerie à fin juin 2023 est positive de 8,3 millions d’euros, en augmentation de +2,3 millions d’euros par rapport au 31 décembre 2022.

Après pris en compte du résultat du semestre, les capitaux propres au 30 juin 2023 s’établissent à 17,5 millions d’euros, contre 18,8 millions d’euros au 31 décembre 2022.

Carnet de commandes au 30 juin 2023

Le carnet de commandes au 30 juin 2023 s’élevait à 30,5 millions d’euros, stable par rapport à celui au 30 juin 2022. Les commandes de systèmes (23,7 millions d’euros ; + 3 %) comprennent 9 machines, dont 4 de production, et les commandes de services et accessoires (6,7 millions d’euros) sont en retrait de - 11 %.

Il est précisé que ce carnet n’intègre pas la commande annoncée en août 2023 pour 1 système de production.

Perspectives

Les perspectives 2023 restent inchangées, la société a pour objectif de réaliser un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 40 millions d’euros compte tenu des machines qui restent à livrer d’ici la fin de l’exercice.

Dans un marché des semi-conducteurs porteur, la prise de nouvelles commandes systèmes devrait rester solide sur la fin de l’exercice.

Modifications de la gouvernance

Lors du Conseil de surveillance réuni le 19 septembre 2023, Monsieur Christian Dupont a présenté sa démission du Directoire de la Société avec effet immédiat. En conséquence, en application des dispositions des statuts de la Société, Madame Annie Geoffroy, après avoir démissionné de son mandat de Présidente du Conseil de surveillance, a été désignée Présidente du Directoire.

Son expérience de direction générale de sociétés industrielles, ainsi que sa profonde connaissance de RIBER et de sa stratégie, sont de solides atouts pour optimiser le fonctionnement de l’entreprise, indispensable à l’atteinte des objectifs de court terme et au développement à plus long terme des leviers de création de valeur. Elle permettra également de préparer l’avenir de la Société en identifiant des candidats pour renforcer l’effectif du Directoire.

Suite à cette nomination, le Directoire de la Société est constitué de trois membres, en la personne de Madame Annie Geoffroy et de Messieurs Michel Picault et Emmanuel Routier.

En parallèle, le Conseil de Surveillance a désigné Madame Sylviane Troadec en tant que Présidente du Conseil de Surveillance de la Société. Son expérience des enjeux industriels et son expertise RSE contribueront à renforcer la stratégie de développement durable de la Société.

Le Conseil de Surveillance a également confirmé le mandat de Monsieur Nicolas Grandjean en tant que Vice-Président, et revu la composition de ses comités. Le comité d'audit est désormais composé de Messieurs Pierre-Yves Kielwasser, Jean-Christophe Eloy et Didier Cornardeau qui en assure la présidence. Le comité des nominations et des rémunérations et le comité RSE sont inchangés.

Biographies des nouvelles Présidentes

Présidente du Directoire : Madame Annie Geoffroy (ESCP Europe et DESS Contrôle de Gestion), 70 ans, a fait carrière principalement dans l’industrie en tant que Directeur Général (Groupe et Finance), notamment chez SIA Homefashion, Paprec Recyclage et ALCOR (CDC).





: Madame Annie Geoffroy (ESCP Europe et DESS Contrôle de Gestion), 70 ans, a fait carrière principalement dans l’industrie en tant que Directeur Général (Groupe et Finance), notamment chez SIA Homefashion, Paprec Recyclage et ALCOR (CDC). Présidente du Conseil de Surveillance : Madame Sylviane Troadec (UPEC, Master AES et 3ème Cycle RH), 58 ans, dispose de plus de 35 ans d’expérience en RH, systèmes de management et direction de business unit dans des petites, moyennes et grandes entreprises (Institut National de l’hygiène et du Nettoyage Industriel, Veolia, Cegetel, Paprec) dans différents secteurs d’activité.





Agenda : chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023, le 30 octobre 2023 avant Bourse

Les comptes semestriels consolidés résumés n’ont fait l’objet ni d’un audit ni d’un examen limité de la part des commissaires aux comptes. Ils ont été arrêtés le 19 septembre 2023 par le Directoire et le Conseil de Surveillance. Le rapport financier semestriel est disponible sur le site Internet de la société dans sa version en français (www.riber.com).

