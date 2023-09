Temenos apporte des capacités de paiements innovantes à IBM Cloud afin d'aider les banques à se transformer en s'axant sur la sécurité et la conformité

TORONTO, 21 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd'hui que Temenos Payments Hub était devenue la première solution de paiements dédiée pour offrir des capacités de paiements innovantes sur IBM Cloud for Financial Services ®, une plateforme spécifique au secteur conçue pour accélérer les transformations numériques des institutions financières en mettant la sécurité au premier plan. Temenos Payments Hub se trouvant désormais sur IBM Cloud for Financial Services, la solution est disponible sur l'ensemble de l'infrastructure cloud hybride d'IBM, s'exécutant sur Red Hat OpenShift avec IBM Power ainsi que LinuxONE.



Les experts en paiements de Temenos seront disponibles pour une rencontre au stand D30 lors du séminaire Sibos se déroulant à Toronto du 18 au 21 septembre.

Temenos Payments Hub est conçue en guise de tremplin pour permettre aux banques de tirer avantage des nouvelles initiatives de paiement comme le FedNow Instant Payments Service aux États-Unis et SEPA Instant en Europe, et leur donner la possibilité d'offrir des services bancaires numériques sécurisés aux clients. Avec Temenos Payments Hub, les banques peuvent progressivement moderniser leurs capacités de paiements et leur intégration aux nouveaux rails et systèmes de paiements.

Cette collaboration avec IBM cimente le riche historique de Temenos, qui aide depuis longtemps ses clients à se transformer avec le cloud, mettant à disposition la solution de paiements de Temenos sur le cloud public et offrant aux clients la certitude que la plateforme de Temenos peut les aider à satisfaire leurs strictes exigences réglementaires. Avec Temenos Payments Hub sur IBM Cloud for Financial Services, les banques peuvent combiner l'expertise d'IBM dans l'offre d'une infrastructure cloud sécurisée avec les solutions de paiements innovantes de Temenos.

IBM Cloud for Financial Services vise à aider à réduire les risques sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement en satisfaisant les obligations de résilience, de performance, de sécurité et de conformité réglementaire pour les institutions financières. L' IBM Cloud ® Framework for Financial Services est un cadre de contrôles de conformité rationalisés et de sécurité défini par le secteur conçu en collaboration avec l'IBM Financial Services Cloud Council, un groupe de plus de 140 membres réunissant des responsables des systèmes informatiques, des technologies, de la gestion des risques et de la sécurité informatique de plus de 80 institutions financières pour contribuer à réduire le risque systémique dans l'ensemble du secteur des services financiers. Seuls les ISV et les fournisseurs de SaaS dont il a été confirmé qu'ils s'alignent sur le Framework sont éligibles à la réalisation d'offres sur IBM Cloud for Financial Services.

L'alignement de Temenos Payments Hub sur l'IBM Framework a été validé, et en exécutant Temenos Payments Hub sur IBM Cloud for Financial Services, la solution vise à permettre aux clients de rester agiles et au premier plan de l'innovation. Cela peut les aider à offrir des services de paiement rapides, fiables et transparents aux consommateurs, sans avoir à construire et maintenir des contrôles de conformité et de sécurité personnalisés eux-mêmes. Cela peut aussi aider les banques à rapidement tirer avantage de nouvelles innovations comme les paiements instantanés, tout en fournissant également une plateforme sécurisée pour moderniser progressivement leurs capacités de paiement sur une seule base de codes à travers la plateforme bancaire composable de Temenos.

Ross Mallace, VPE et responsable mondial de l'écosystème de partenaires et SaaS de Temenos, a déclaré : « Après plusieurs victoires récentes pour le traitement SEPA Instant en Europe, et notre certification pour le programme FedNow aux États-Unis, ainsi qu'une victoire avec un leader mondial des paiements, Temenos observe des opportunités de croissance prodigieuses dans le secteur des paiements. Avec Temenos Payments Hub, les banques peuvent rapidement mettre en œuvre des services de paiements instantanés comme FedNow et ensuite procéder à la modernisation progressive de leurs capacités de paiements. Nous continuons d'investir dans notre base de codes uniques pour les paiements et les opérations bancaires de base, ce qui aide les banques à accélérer leur délai de rentabilité. »

En répondant aux exigences de l'IBM Cloud Framework for Financial Services, Temenos devient la première solution de paiements sur IBM Cloud for Financial Services, renforçant davantage l'engagement de Temenos à aider les clients dans leur transformation des paiements, tout en la rendant aussi davantage accessible au grand nombre d'institutions financières travaillant déjà avec IBM.

Prakash Pattni, directeur général de la transformation numérique des services financiers pour IBM Cloud, a commenté : « Temenos Payments Hub étant désormais disponible sur IBM Cloud for Financial Services, nous poursuivons notre collaboration de longue date avec Temenos pour aider les institutions financières du monde entier à déployer une technologie bancaire de nouvelle génération, améliorer l'expérience client et réduire les dépenses. L'écosystème des paiements se trouve à un point d'inflexion pour la transformation et nous sommes persuadés que cette collaboration peut être un catalyseur de changement, aidant les entreprises dans leur parcours de modernisation des paiements. De par leur collaboration, IBM et Temenos sont déterminées à permettre aux banques de bénéficier de paiements instantanés dans un environnement cloud hybride tout en les aidant à surmonter les défis en matière de sécurité, de gouvernance et de conformité. »

Outre Temenos Payments Hub, la plateforme ouverte de Temenos, s'exécutant sur Red Hat OpenShift, est disponible sur IBM Power, LinuxONE et IBM Cloud for Financial Services afin de permettre aux banques de profiter des avantages du cloud hybride. Temenos travaille activement avec IBM Infrastructure et IBM Consulting afin de soutenir la modernisation des opérations bancaires de base dans un cloud hybride géré. La combinaison de la plateforme ouverte de Temenos et de l'infrastructure cloud hybride d'IBM vise à aider à accélérer la transformation numérique des banques en fournissant une innovation, une efficacité opérationnelle et une sécurité accrues. Cela vise aussi à permettre la modernisation des piles technologiques et la coexistence avec les plateformes cloud hybrides.

Temenos Payments couvre l'ensemble du cycle de vie des paiements, de la prise des commandes à la compensation et au règlement. Elle associe une fonctionnalité approfondie de bout en bout à la technologie de paiements la plus avancée, étant native dans le cloud, agnostique du cloud, basée sur l'IA explicable et fondée en premier lieu pour les API. Temenos Payments peut évoluer à très grande échelle pour gérer tous les systèmes et types de paiement, aidant les banques à gagner en efficacité et à réduire leurs dépenses. Temenos s'est récemment classée numéro 1 des systèmes de paiement les plus vendus dans le classement mondial Sales League Table d'IBS pour la cinquième année consécutive.

À propos de Temenos

Temenos (SIX : TEMN) est la plus grande plateforme ouverte au monde pour les services bancaires composables, créant des opportunités pour plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde chaque jour. Nous servons 3 000 banques, des plus importantes aux challengers en passant par les banques communautaires dans plus de 150 pays, en les aidant à créer de nouveaux services bancaires et des expériences client de pointe. La plateforme ouverte de Temenos aide nos clients les plus performants à obtenir un retour sur capitaux propres trois fois plus important que la moyenne de l'industrie et des ratios coût-revenu représentant la moitié de la moyenne sectorielle.