Les membres du recours collectif des élèves externes peuvent demander une prolongation jusqu’au 4 janvier 2024

Les personnes qui ont fréquenté les pensionnats indiens fédéraux en tant qu’élèves externes bénéficient d’une prolongation de quatre mois pour présenter une demande d’indemnisation.



par Waddell Phillips, avocat du groupe dans le cadre du recours collectif des élèves externes des pensionnats indiens fédéraux

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 21 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les personnes qui ont fréquenté un pensionnat indien fédéral pendant la journée, mais sans y passer la nuit (« élèves externes »), ont quatre mois supplémentaires pour présenter une demande d’indemnisation individuelle de 10 000 $. En demandant une prolongation, les membres admissibles du recours collectif ont désormais jusqu’au 4 janvier 2024 pour présenter leur demande d’indemnisation accompagnée d’un formulaire de demande de prolongation.

« La prolongation offre une dernière occasion aux membres du recours collectif qui ont manqué la date limite de présenter une demande d’indemnisation », affirme John Phillips, KC, associé, Waddell Phillips, qui agit à titre d’avocat du recours collectif chargé du règlement. « Nous encourageons les personnes n’ayant pas présenté de demande à le faire le plus tôt possible, car aucune autre prolongation ne sera possible après le 4 janvier 2024 », ajoute-t-il.

Pour bénéficier d’une prolongation, les demandeurs doivent remplir un formulaire de demande de prolongation et indiquer le motif pour lequel ils n’ont pas été en mesure de présenter une demande avant la date limite du 4 octobre 2023. Cette demande doit être présentée avec le formulaire de demande d’indemnisation au plus tard le 4 janvier 2024, à 23 h 59, heure normale du Pacifique.

« Des ressources et du soutien sont et seront offerts jusqu’au 4 janvier 2024 pour aider les membres du recours collectif à se retrouver dans le processus de présentation des demandes d’indemnisation », déclare M. Phillips. « Nous encourageons ceux qui n’ont pas encore présenté leur demande à communiquer avec l’avocat du recours collectif s’ils ont besoin d’aide », ajoute-t-il.

Pour être admissibles à une indemnisation, les personnes doivent avoir fréquenté un pensionnat indien fédéral aux dates indiquées à l’Annexe E. Les familles des élèves externes admissibles qui sont décédés le 30 mai 2005 ou après cette date peuvent présenter une demande d’indemnisation successorale.

La meilleure façon de présenter une demande d’indemnisation est en ligne, et les demandes admissibles seront traitées le plus rapidement possible par l’administrateur.

Ressources disponibles pour les membres du recours collectif

L’avocat du recours collectif se tient à votre disposition pour répondre aux questions concernant le règlement au 1-888-222-6845 ou à l’adresse suivante dayscholars@waddellphillips.ca.

L’administrateur peut répondre aux questions relatives aux formulaires de demande d’indemnisation au 1-887-877-5786 ou à l’adresse suivante dayscholarsclaims@deloitte.ca.

Des services de counseling en santé mentale, du soutien au mieux-être et du soutien en cas de crise sont offerts aux membres du recours collectif 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par le biais de la Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être. Vous pouvez contacter la Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être au 1-855-242-3310 ou par la plateforme de clavardage sur espoirpourlemieuxetre.ca. Les services de counseling sont disponibles en anglais, en français, en cri, en ojibwé et en inuktitut, sur demande.

Contact presse :

Titilayo Ajibose

tajibose@argylepr.com