WilsonHCG, HRO Today의 2023 베이커스 더즌 리스트 채용대행 서비스 부문 1위기업으로 선정

미국 플로리다주 탬파, Sept. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- WilsonHCG(윌슨HCG)가 HRO 투데이 매거진이 선정한 2023년 Baker's Dozen List(베이커스 더즌 리스트)의 채용대행 (RPO) 서비스 제공기업 부문에서 1위에 올랐다.

HRO 투데이의 베이커스 더즌 리스트는 RPO 업계에서 가장 오랜 역사를 자랑하는 고객 만족도 설문조사로 세계 최고수준의 RPO 서비스 제공기업들을 조명하기 위해 기획되었다. 또한 영향력이 높은 RPO 파트너십에 대한 투명성 제고 차원에서 선보이게 되었다. 서비스 제공기업들은 솔루션 범위와 서비스 품질, 거래 규모 등 다양한 요인들을 평가해 순위가 매겨진다.

WilsonHCG의 John Wilson(존 윌슨) CEO는 "베이커스 더즌 리스트에서 1위를 차지하게 되어 큰 영광"이라고 밝히며 "고객들의 피드백 평가만 반영해 이번의 선정작업이 진행되었기에 기업 입장에선 1위 선정은 매우 큰 의미를 지닌다. 우리 회사 직원들이 고객 관계에 최선을 다하며 헌신한다는 사실을 방증하고 있다. 팀원들에게 커다란 감사를 전하며 앞으로 이 같은 성공을 바탕으로 고객 파트너십에 더 많은 가치를 부여해 나가길 희망한다."고 소감을 밝혔다.

John CEO는 또 "우리 회사는 HRO 투데이 매거진의 베이커스 더즌 리스트 초기, 챌린저 브랜드로 이름을 올리게 되었다. 이후 채용 대행 및 인력 솔루션에 대한 혁신적인 접근 방식과 뛰어난 고객 서비스 제공에 주력해 왔다. 초기엔 도전자에서 출발했지만 이제 시장을 지배하는 리더 자리에 올라 이 같은 서비스 제공을 받는 고객들에게 성공이란 과연 어때야 하는지 이를 재정의하는 데 도움을 주고 있는 것이다."라고 강조했다.

HRO Today 매거진의 Elliot Clark CEO는 "WilsonHCG는 이 분야에서 가장 큰 규모의 성공적인 기업 중 하나로 성장하면서 서비스 지향점에 대해 지속적인 개선을 이루어 냈다. 베이커스 더즌 리스트 1위 기업으로 선정된 것에 대해 WilsonHCG를 비롯해 그 지도부 팀에게도 축하 인사를 전한다"고 말했다.

베이커스 더즌 리스트에 대한 추가 정보를 원하실 경우 HRO Today 미디어의 웹사이트를 방문하세요

윌슨HCG 소개

윌슨HCG(WilsonHCG)는 수상 경력을 보유한 종합 인재관리 솔루션 분야 글로벌 리더다. 윌슨HCG는 세계 유수의 브랜드들의 전략적 파트너로 포괄적 인재 관리 기능 구축을 지원한다. 65개 이상의 국가와 6개 대륙에 진출한 윌슨HCG는 채용 대행(RPO), 임원급 헤드헌팅, 임시직 인재 및 인재관리 컨설팅 등 조건에 따라 조정 가능한 풀서비스를 제공한다. TALENT. ™ 우리는 솔루션 그 이상을 추구한다.

TALENT.™ It’s more than a solution, it’s who we are.

(인재. 솔루션 이상의 그 무엇. 바로 우리가 그들입니다.)

www.wilsonhcg.com

언론연락처

kirsty.hewitt@wilsonhcg.com

+44 7889901517

813-418-4479