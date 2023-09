WilsonHCG menamakan penyedia RPO global sebagai No. 1 dalam Senarai Baker’s Dozen RPO 2023 HRO Today

TAMPA, Fla., Sept. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- WilsonHCG telah diiktiraf sebagai pembekal No. 1 bagi Penyumberan Luar Proses Pengambilan (RPO) dalam Senarai Baker’s Dozen 2023 HRO Today



Tinjauan kepuasan pelanggan paling lama dalam industri RPO, Senarai Baker’s Dozen oleh HRO Today’s direka untuk menyerlahkan penyedia RPO terbaik dunia dan memberikan ketelusan kepada perkongsian RPO yang paling memberikan kesan. Penyedia dinilai berdasarkan pelbagai faktor termasuk keluasan penyelesaian, kualiti perkhidmatan dan saiz tawaran.

"Adalah satu penghormatan untuk berada di kedudukan No. 1 dalam Senarai Baker’s Dozen,” kata John Wilson , Ketua Pegawai Eksekutif di WilsonHCG. “Pengiktirafan ini amat bermakna kepada kami sebagai sebuah perniagaan kerana ia semata-mata didorong oleh maklum balas pelanggan. Ia sesungguhnya bukti komitmen dan perhatian yang diberikan oleh kakitangan kami dalam hubungan pelanggan kami. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pasukan dan tidak sabar untuk membina kejayaan ini di ketika kami terus menambah nilai kepada perkongsian pelanggan kami."

“Sejak penempatan pertama WilsonHCG di HRO Today oleh Baker’s Dozen sebagai jenama pencabar, ia telah menumpukan terhadap perkhidmatan pelanggan yang hebat dan pendekatan inovatif kepada penyelesaian penyumberan luar proses pengambilan dan tenaga kerja. Ia telah beralih dari zaman awalnya sebagai pencabar kepada peneraju yang besar dan mendominasi pasaran yang membantu mentakrifkan semula kejayaan yang sepatutnya bagi pelanggan tawaran perkhidmatan ini. Hebatnya, orientasi perkhidmatan WilsonHCG terus bertambah baik kerana ia telah berkembang menjadi salah sebuah syarikat terbesar dan paling berjaya dalam ruang dan kami mengucapkan tahniah kepadanya dan pasukan kepimpinannya atas kedudukan sebagai penyedia terbaik di HRO Today RPO Baker's Dozen,” kata Elliot. Clark, Ketua Pegawai Eksekutif HRO Today.

Lawati tapak web HRO Today di sini untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang Senarai Baker’s Dozen.

