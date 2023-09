Métro Optic annonce le lancement de la nouvelle Route Expo

MONTRÉAL, 21 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métro Optic, l'un des plus grands fournisseurs de télécommunications indépendants du Canada, offrant des réseaux et des services à haute capacité en fibre optique, a lancé une nouvelle autoroute numérique - la Route Expo - pour desservir les utilisateurs de centres de données à grande échelle, les entreprises axées sur les données et les communautés locales qui passent à une connectivité haut débit.



La Route Expo relie la Rive-Sud de Montréal au réseau dense en fibre optique de Métro Optic sur l'île de Montréal. Elle permet l'accès à plus de 30 centres de données à grande échelle utilisant un anneau de fibre redondant et diversifié sur lequel Métro Optic propose des services de télécommunications à haute capacité. Cette route est conçue pour la communauté de grands utilisateurs de données à Montréal, qui croît rapidement et comprend des fournisseurs de nuage mondiaux, des opérateurs de télécommunications, des universités, ainsi que l'industrie numérique locale et les centres urbains.

De plus, cette autoroute de données donne aux clients un accès direct aux plus grands points d'accès numériques pour les services de nuage public, ainsi qu'aux principales routes longue distance vers le sud des États-Unis, vers l'est en direction des Maritimes et de l'Europe, et vers l'ouest en direction de Toronto, Vancouver et l'Asie.

« La croissance explosive de l'IA, des jeux et d'autres applications basées sur le nuage à Montréal créent une forte demande », a déclaré Michael Bucheit, directeur général de Métro Optic. « La nouvelle Route Expo de Métro Optic, un réseau numérique extrêmement fiable, de pointe et à haute capacité, jouera un rôle crucial dans le soutien de la capacité de Montréal à rester à la fine pointe du développement technologique.»

Cette nouvelle route offre la seule alternative géo-diversifiée aux réseaux de télécommunications existants, largement vieillissants et situés en dehors de l'île. Avec une longueur de plus de 200 km, elle propose une multitude de fibres noires à haute capacité, ainsi que des services allumés allant de 1 Gbit/s à 100 Gbit/s.

À propos de Métro Optic

Métro Optic est l'un des plus importants fournisseurs indépendants de services de télécommunications par fibre optique au Canada. Basée à Montréal, l'entreprise construit, possède et exploite des réseaux en fibre optique massivement évolutifs, offrant des solutions de fibres sombres et allumées aux entreprises de taille moyenne et grande, aux opérateurs de télécommunications, aux fournisseurs de services cloud, aux grossistes et aux exploitants de centres de données. Le réseau de Métro Optic offre des solutions de connectivité à haute capacité et diversifiée dans les principaux centres de données et nœuds d'interconnexion à Montréal, Toronto et Vancouver. Métro Optic est une filiale à part entière de Cologix Inc., l'un des principaux fournisseurs de centres de données hyperscale neutres vis-à-vis des transporteurs et du nuage, présent dans 11 marchés en Amérique du Nord. Cologix est la plateforme d'interconnexion pour les fournisseurs de services en nuage, les transporteurs et un riche écosystème de partenaires souhaitant déployer des applications au plus près de l'infrastructure au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, consultez www.metrooptic.com.

