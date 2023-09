ダック･クリーク･テクノロジーズ (Duck Creek Technologies)、「2023 ダック･クリーク･テクノロジーズ パートナーオブ･ザ･イヤー」受賞企業を発表

ボストン発, Sept. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 対物保険・対人保険 (P&C)、損害保険の未来を定義するインテリジェントソリューションプロバイダーであるダック・クリーク・テクノロジーズは、2023年9月20~21日にフロリダ州オーランドで開催された年次パートナーサミット'23で、第1回「2023ダック・クリーク・テクノロジーズ・パートナー・オブ・ザ・イヤー」賞の受賞企業を発表した。ダック・クリークの2023年パートナー・オブ・ザ・イヤーを受賞したのは、システムインテグレーターパートナーのアクセンチュア、アグネ、コフォージ、ソリューションパートナーのコパート、レクシスネクシスリスクソリューションズ、スマートコミュニケーションズ、クオディエント、コンサルティングパートナーのペンギン・テックである。



SaaS (サービス型ソフトウェア) のリーダーであるダック・クリーク・テクノロジーズは、イベント期間中に、世界中のソリューションパートナー、システムインテグレーター、コンサルティングパートナーの素晴らしい功績を称えるために時間を割り当てた。ダック・クリーク・テクノロジーズのパートナー・オブ・ザ・イヤー賞は、パートナーシップの力を認め、保険エコシステム全体にわたる共同での重要な功績を称えるために創設された。ダック・クリークのパートナーとして最高レベルの卓越性を達成し、保険の未来を再構築しながら事業を発展させるビジョンを持っている8社の受賞企業に、彫り細工の施されたガラス製の賞が手渡された。

アクセンチュアは、共同での市場開拓活動、世界中の顧客へのダック・クリーク・ソリューションの提供、一貫した納期遵守基準の超過達成において優れているとして、システムインテグレーター・パートナー・オブ・ザ・イヤーを受賞した。同社は、ダック・クリークのソリューションの導入完了件数が最も多く、グローバルな顧客アップセルに大きな影響力を持つパートナーとしてその地位を維持している。

アグネは、ダック・クリークの営業チームとの連携による差別化と新規取引先の獲得、および顧客のダック・クリーク・オンデマンド (Duck Creek OnDemand: DCOD) への移行を成功させるアクセラレータの開発で、アメリカ大陸地域バリュークリエーション・パートナー・オブ・ザ・イヤー (Americas Value Creation Partner of the Year) を受賞した。

コフォージは、パッケージ化されたサービスを顧客に提供し、ダック・クリークの価値実現までの時間を短縮したことが評価され、インターナショナル・バリュークリエーション・パートナー・オブ・ザ・イヤー (International Value Creation Partner of the Year) を受賞した。コフォージは、アクセラレータとベストプラクティスを活用して、パッケージ化されたダック・クリーク・オンデマンド・ソリューションを記録的な速さで展開することに成功した。

コパートは、ダック・クリークとのインテグレーションにより、オペレーショナル・エフィシェンシー・パートナー・オブ・ザ・イヤー (Operational Efficiency Solution Partner of the Year) を受賞した。相互顧客の業務効率が向上し、保険に関するインテリジェントな意思決定と契約者のニーズへの迅速な対応に役立っている。コパートはダック・クリークにとって、自動車保険会社トップ10市場における重要な市場パートナーであり、ダック・クリークの自動車保険金請求戦略の中核となる業界トップクラスの自動車サルベージサービスを提供している。ダック・クリークとの強健なインテグレーションは、業務効率と顧客体験を同時に向上させる実証的な例である。

レクシスネクシス・リスク・ソリューションズは、ダック・クリークとのインテグレーションにより、相互の顧客の市場投入スピードに大きな影響を与えたとして、スピード・ツー・マーケット・パートナー・オブ・ザ・イヤーに選ばれた。レクシスネクシス・リスク・ソリューションズは14年前からダック・クリークのパートナーとなっている。同社は、業界をリードするソリューションに10種類のインテグレーション機能を提供している。同社のインテグレーションは他社よりも一貫して採用されており、その結果、相互の顧客は実装時間を短縮し、コストを削減することができる。

クオディエントは、保険契約者の体験をよりパーソナライズするための魅力的なソリューションインテグレーションを提供したことで、パーソナライズしたエクスペリエンス・ソリューション・パートナー・オブ・ザ・イヤー (Personalized Experiences Solution Partner of the Year) に選ばれた。クオディエントは顧客コミュニケーション管理のリーダーであり、ダック・クリークの保険契約・請求 (Duck Creek Policy and Claims) とのインテグレーションを提供している。クオディエントは2023年にダック・クリークと緊密に連携し、これらのインテグレーションに関連したさまざまな共同マーケティング活動を行い、その結果、両社に複数の新規販売機会をもたらした。

スマート・コミュニケーションズは、ダック・クリークの事業にグローバルに大きく貢献したとして、インターナショナル・ソリューション・パートナー・オブ・ザ・イヤー (International Solution Partner of the Year) に選ばれた。スマート・コミュニケーションズは、顧客コミュニケーションマネジメントのグローバルリーダーとして知られている。2023年、同社のチームはダック・クリークのチームと幅広く協力し、主要なデモンストレーションのインテグレーションを共同で開発し、APAC地域で弊社初の年次カスタマーサミットを後援した。

ペンギン・テックは、ダック・クリークのエコシステムの価値に大きく貢献したとして、コンサルティングパートナー・オブ・ザ・イヤー (Consulting Partner of the Year) に選ばれた。ペンギン・テックのチームは、合計40年以上にわたるダック・クリークとの取引経験を持ち、ソリューションパートナーのために多くのインテグレーションを開発することで、ダック・クリークのエコシステムの成長を加速させてきた。市場リーダーとのこれらのインテグレーションは、説得力のある販売デモンストレーションを生み出し、ダック・クリークの価値提案を拡大した。

ダック・クリーク・テクノロジーズのCEOであるマイク・ジャコフスキー (Mike Jackowski) は、次のように述べている。「アクセンチュア、アグネ、コフォージ、コパート、レクシスネクシス、クオディエント、スマート・コミュニケーションズ、ペンギン・テックといった主要企業との貴重なパートナーシップの構築や、協力的な取り組みができることに、大きな喜びを感じています。これらの企業と共に、卓越したサービスと組み合わせたトップクラスのクラウドベースのソリューションを提供し続けることで、保険業界におけるイノベーションの展望を再構築しています。パートナーサミット'23で、数百人にのぼるエコシステムメンバーからなる参加者の方々を前に、これらの功績を称え、パートナーの業績を祝うことができることを光栄に思います。」

受賞したダック・クリークのパートナー企業の詳細については、https://www.duckcreek.com/partner/および以下のパートナーのウェブサイトを参照されたい。

システムインテグレーター賞の受賞企業

アクセンチュア

アグネ

コフォージ

ソリューションパートナー賞の受賞企業:

コパート

レクシスネクシス・リスク・ソリューションズ

クアディエント

スマート・コミュニケーションズ

コンサルティングパートナー賞の受賞企業:

ペンギン・テック

ダック・クリーク・テクノロジーズについて

ダック・クリーク・テクノロジーズは、損害保険業界および一般保険業界の未来を定義するインテリジェントソリューションのプロバイダーである。弊社は最新の保険システムを構築するためのプラットフォームであり、保険業界がクラウドのパワーを最大限に活用し、俊敏でインテリジェントな常勝のオペレーションを実行することを可能にする。ダック・クリークの中核を成すのは信頼性、目的、透明性であり、個人や企業が最も必要とするときに、必要な場所で、必要な方法で保険が提供されるべきだと考えている。市場をリードする弊社のソリューションは、スタンドアロンでもフルスイートでも利用可能であり、すべてダック・クリーク・オンデマンド (Duck Creek OnDemand) から入手可能である。詳しくは、www.duckcreek.comを参照されたい。最新情報については、LinkedInおよびTwitterのソーシャルチャネルでダック・クリークをフォローされたい。

