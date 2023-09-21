Duck Creek Technologies 公布 2023 年首屆 Duck Creek Technologies 年度合作夥伴獎得主

波士頓, Sept. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 定義財產及責任 (P&C) 保險和普通保險未來的智慧解決方案供應商 Duck Creek Technologies 今日公布該公司 2023 年首屆 Duck Creek Technologies 年度合作夥伴獎得主名單，獎項已於 2023 年 9 月 20 日至 21 日在佛羅里達州奧蘭多舉行的 2023 年度合作夥伴高峰會議期間頒發。Duck Creek 2023 年度合作夥伴獎得主包括系統集成商合作夥伴 Accenture、Aggne 和 Coforge；解決方案合作夥伴 Copart、LexisNexis Risk Solutions、Smart Communications 和 Quadient；以及顧問合作夥伴 Penguin Tech。



這間 SaaS（軟件即服務）的業界先行者在活動期間針對其全球解決方案合作夥伴、系統集成商和顧問合作夥伴所取得的傲人成就特別安排了表彰環節。Duck Creek Technologies 年度合作夥伴獎的設立是為了表彰合作夥伴的貢獻並紀念整個保險業界生態系統共同取得的重大成就。已為八位獲獎者頒發了玻璃雕像獎杯，以表彰他們作為 Duck Creek 合作夥伴所達到的最高卓越水平，以及在重塑未來保險業的同時推動業務發展的願景。

Accenture 因在產品的聯合上市活動、向全球客戶交付 Duck Creek 解決方案以及持續遵循超高交付標準方面的出色表現而獲得年度系統集成商合作夥伴稱號表彰。Arcenture 所完成的全線 Duck Creek 解決方案實施數量已達到最高水平，其本身也對全球客戶增銷保持具有重大影響力的地位。

Aggne 憑藉與 Duck Creek 銷售團隊的成功合作而被評為年度美洲價值創造合作夥伴，其幫助實現了差異化並贏得新業務以及開發銷售加速器，以確保將客戶成功遷移到 Duck Creek OnDemand (DCOD)。

Coforge 因向客戶交付出色的套餐式服務、利用 Duck Creek 更快地獲得價值而被評為年度國際價值創造合作夥伴。Coforge 利用銷售加速器並透過最佳做法，以破紀錄的時間快速成功部署了預先包裝的 Duck Creek OnDemand 解決方案。

Copart 憑藉其與 Duck Creek 的集成而被評為年度營運效率解決方案合作夥伴。它提高了針對我們共同客戶的營運效率，讓他們實現保險決策智慧化並快速滿足保單持有人的需求。Copart 一直是 Duck Creek 在十大汽車保險公司市場中重要的市場合作夥伴，提供業界領先的汽車報廢回收服務，這是 Duck Creek 汽車理賠策略的核心業務。它與 Duck Creek 的強強聯合是同步提高營運效率和改善客戶體驗的典範。

LexisNexis Risk Solutions 因其與 Duck Creek 的集成而被評為年度最佳產品快速上市解決方案合作夥伴，大大提高了我們共同客戶的產品上市速度。LexisNexis Risk Solutions 已經與 Duck Creek 合作了十四年。其業界領先的解決方案提供了十種預先建置的集成。與其他集成相比，它的集成被採用時更具一致性，從而為我們共同的客戶縮短了實施時間並節省了成本。

Quadient 因提供眾所矚目的解決方案集成為保單持有人帶來更好的個人化體驗而被評為年度個人化體驗解決方案合作夥伴。Quadient 是客戶通訊管理領域的業界領導者，其集成可在 Duck Creek 保單和理賠業務中使用。2023 年，Quadient 與 Duck Creek 密切合作，圍繞這些集成開展了各種聯合行銷活動，為雙方帶來了許多新的銷售機會。

Smart Communications 因對 Duck Creek 全球業務的重大貢獻而被評為年度國際解決方案合作夥伴。Smart Communications 是客戶通訊管理領域公認的全球領先企業。2023 年，他們的團隊脫穎而出，與 Duck Creek 團隊進行廣泛合作，共同開發了關鍵示範集成，並贊助了我們亞太地區的首屆年度客戶高峰會議。

Penguin Tech 因對 Duck Creek 生態系統貢獻了巨大的價值而被評為年度顧問合作夥伴。Penguin Tech 團隊與 Duck Creek 擁有 40 多年的合作經驗，並代表我們的解決方案合作夥伴開發出眾多集成，加速了 Duck Creek 生態系統的發展。這些與市場領先企業的集成創造出公認的銷售典範，並擴大了 Duck Creek 的價值主張。

「對於我們所建立的寶貴合作夥伴關係以及與 Accenture、Aggne、Coforge、Copart、LexisNexis、Quadient、Smart Communications 和 Penguin Tech 等傑出公司合作的能力，我們感到無比激動。我們將繼續提供基於雲端的頂層解決方案和卓越的服務，共同重塑保險業的創新格局。」Duck Creek Technologies 行政總裁 Mike Jackowski 說。「我們很榮幸能夠與數百名生態系統成員組成的觀眾一道，在我們的 2023 年合作夥伴高峰會議上表彰這些成就並對我們的合作夥伴所取得的成就表示祝賀。」

有關這些屢獲殊榮的 Duck Creek 合作夥伴，更多資訊請瀏覽https://www.duckcreek.com/partner/以及這些合作夥伴的網站：

系統集成商獎得主：

Accenture

Aggne

Coforge

解決方案合作夥伴獎得主：

Copart

LexisNexis Risk Solutions

Quadient

Smart Communications

顧問夥伴獎得主：

Penguin Tech

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一間定義財產及責任 (P&C) 保險和普通保險未來的智慧解決方案供應商。我們的平台是現代保險系統的基礎，使保險業能夠利用雲計算的力量，實現敏捷、智能且持續發展的營運。真誠、使命和透明是 Duck Creek 的核心價值，我們相信保險應該在個人和企業最需要的時候、地點和方式為他們提供支持。我們市場領先的解決方案可以單獨獲得或作為全套解決方案獲得，所有解決方案都可以透過 Duck Creek OnDemand 獲得。欲了解更多有關資訊，請瀏覽 www.duckcreek.com。請關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 Twitter。

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