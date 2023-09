AKWEL : RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DE 30,2 M€ AU PREMIER SEMESTRE 2023

Jeudi 21 septembre 2023

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT DE 30,2 M€

AU PREMIER SEMESTRE 2023

Hausse de 2,1 points de la marge opérationnelle courante

Résultat net de 19,2 M€

Benoit COUTIER nommé Directeur Financier





AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, annonce ses résultats semestriels 2023, arrêtés par le Directoire le 18 septembre 2023. Les rapports d’audit sont en cours d’émission.

Données consolidées - En M€ 30.06.2023 30.06.2022 Var. en % Chiffre d’affaires 533,2 491,0 +8,6 % Excédent brut d’exploitation 49,0 42,3 +15,8 % Résultat opérationnel courant 30,2 17,7 +70,6 % Marge opérationnelle courante 5,7 % 3,6 % +2,1 pts Résultat opérationnel 30,0 17,2 +74,4 % Résultat financier (2,5) (10,0) +77,0 % Résultat net (pdg) 19,2 1,9 - Marge nette 3,6 % 0,4 % +3,2 pts

NIVEAU D’ACTIVITÉ QUI SE RAPPROCHE DES PERFORMANCES PRÉ-CRISE

AKWEL a enregistré au premier semestre 2023 un chiffre d’affaires consolidé de 545,8 M€, en progression de

+11,8 % en publié et de +16,2 % à périmètre et taux de change constants. La croissance d’activité est notamment significative dans la zone Europe et Afrique, avec +17,5 %. L’application de la norme IAS29 a conduit à un retraitement du chiffre d’affaires semestriel publié le 27 juillet dernier, d’un montant de -12,6 M€, suite à la poursuite de la dévaluation de la livre turque. Ce retraitement est sans impact sur les performances communiquées à périmètre et taux de change constants.

AMÉLIORATION DE LA RENTABILITÉ

La poursuite de la croissance des volumes d’activité conjuguée à une meilleure maîtrise des coûts et des prix de vente permettent de renouer avec un niveau de rentabilité plus significatif. Les tensions sur les coûts restent toutefois importantes, notamment sur la masse salariale, même si les prix de l’énergie et du transport sont aujourd’hui plus contenus.

Dans ce contexte, l’excédent brut d’exploitation enregistre une progression de +15,8 % à 49,0 M€, et le résultat opérationnel courant s’affiche en hausse de +70,6 % à 30,2 M€, soit une marge opérationnelle courante de 5,7 % du chiffre d’affaires. Avec un résultat financier de -2,5 M€ et une charge d’impôts représentant 8,5 M€, le résultat net part du Groupe atteint 19,2 M€ au semestre, soit une marge nette de 3,6 % en hausse de plus de 3 points.

L’enveloppe d’investissements se monte ce semestre à 22,9 M€ contre 12,7 M€ au premier semestre 2022, et la variation de BFR atteint 32,1 M€ pour financer la hausse d’activité. Après décaissement du dividende et remboursement d’emprunts pour 7,2 M€, la trésorerie nette du Groupe, incluant les dettes sur obligations locatives, ressort à 91,5 M€ au 30 juin 2023 contre 113,7 M€ au 31 décembre 2022.

PERSPECTIVES SUR L’EXERCICE 2023

Lors de sa dernière publication, AKWEL a confirmé anticiper une croissance de son chiffre d’affaires de l’ordre de

+10 % pour l’année 2023, grâce aux perspectives favorables de la filière automobile et poids lourd au niveau mondial, les grèves potentielles étant toutefois susceptibles de créer une incertitude nouvelle sur le marché nord-américain. Les performances enregistrées au premier semestre et une meilleure maîtrise des coûts et des prix de vente, permettent de prévoir une progression de la rentabilité d’exploitation sur la totalité de l’exercice.

NOMINATION DE BENOIT COUTIER AU POSTE DE DIRECTEUR FINANCIER

Le Groupe annonce la nomination de Benoit COUTIER au poste de Directeur Financier à compter du 1er octobre 2023. Ingénieur plasturgiste en génie des procédés de transformation et titulaire d’un Mastère spécialisé de l’ESSEC en Stratégie et Ingénierie des Affaires Internationales, Benoit COUTIER exerce au sein de l’entreprise familiale depuis 2003. Il a occupé successivement les postes de Contrôleur de Gestion (2003-2004), Responsable des analyses de croissance externe (2005-2009), avant de diriger la filiale brésilienne (2010-2015) puis d’occuper les fonctions de Directeur Juridique depuis 2015. Il est par ailleurs membre du Directoire depuis 2013.





Prochain communiqué : chiffre d’affaires du troisième trimestre 2023, le 09 novembre 2023, après bourse.



Groupe familial indépendant, coté sur Euronext Paris, AKWEL est un équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques. Le Groupe s’appuie pour cela sur un savoir-faire industriel et technologique de premier plan dans l’application et la transformation des matériaux (plastique, caoutchouc, métal) et l’intégration mécatronique.



Présent dans 21 pays répartis sur cinq continents, AKWEL emploie 9 500 collaborateurs dans le monde.







Euronext Paris – Compartiment B – ISIN : FR0000053027 – Reuters : AKW.PA – Bloomberg : AKW:FP





Contact s



AKWEL

Grégory Voisin – Directeur Financier – Tél. : +33 4 50 56 99 25

EKNO – Relations Presse

Jean-Marc Atlan – jean-marc.atlan@ekno.fr – Tél. : +33 6 07 37 20 44

CALYPTUS – Relations Investisseurs

Mathieu Calleux – akwel@calyptus.net – Tél. : +33 1 53 65 68 68

Pièce jointe