Paris, le 21 septembre 2023, 17h45

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Eramet cède sa filiale norvégienne Eramet Titanium and Iron (« ETI ») à INEOS Enterprises pour une valeur de 245 M$

Suite à l’offre unilatérale reçue d’INEOS Enterprises le 25 juillet 2023 en vue du rachat de 100 % des actions d’Eramet Titanium & Iron (« ETI »), Eramet annonce avoir cédé ce jour sa filiale norvégienne pour une valeur de 245 M$. La transaction ainsi réalisée est définitive et n’est plus soumise à aucune condition, l’ensemble des autorisations règlementaires ayant été obtenues par INEOS Enterprises préalablement à l’acceptation par Eramet de l’offre reçue.

ETI est une usine norvégienne de transformation d’ilménite en laitier de dioxyde de titane à destination de l'industrie des pigments. Elle produit également de la fonte de haute pureté pour le marché européen de la fonderie.

Cette cession, avec effet immédiat, permet à Eramet de renforcer son bilan et contribuera au financement de ses projets dans les métaux nécessaires à la transition énergétique.

L’accord entre Eramet et INEOS Enterprises inclut également un contrat d’approvisionnement long terme en ilménite produit par Grande Côte Opérations, la filiale du Groupe qui opère la mine de sables minéralisés au Sénégal.

Calendrier

26.10.2023 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 2023

13.11.2023 : Premier Capital Markets Day d’Eramet – « A New ERA »

À PROPOS D’ERAMET

Eramet transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent.

Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le Groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs, les appareils de télécommunications plus efficaces.

Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

www. eramet .com

À PROPOS D’INEOS ENTERPRISES

INEOS Enterprises est un leader mondial dans la production de produits chimiques intermédiaires. Elle possède un portefeuille diversifié de produits chimiques essentiels aux chaînes de valeur chimiques servant une grande variété de marchés finaux, tels que les peintures, les revêtements, la construction, l'automobile, l'emballage et les dispositifs médicaux. Elle dessert ces secteurs grâce à une présence industrielle globale couvrant l’Amérique du Nord, Europe et la Chine, avec 25 usines réparties entre le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Suède, la Suisse, le Canada, l'Espagne, la Finlande, la Pologne et la Chine. INEOS Enterprises réalise un chiffre d'affaires de 2,7 milliards d'euros et emploie 3 100 personnes. Visitez INEOS Enterprises pour en savoir plus.

CONTACT INVESTISSEURS



Directrice des Relations Investisseurs



Sandrine Nourry-Dabi

T. +33 1 45 38 37 02

sandrine.nourrydabi@eramet.com











CONTACT PRESSE







Responsable Relations Presse



Fanny Mounier



fanny.mounier@eramet.com







Image 7



Marie Artzner

T. +33 1 53 70 74 31 | M. +33 6 75 74 31 73

martzner@image7.fr

