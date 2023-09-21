AKWEL: 2023年上半年主营业务利润3020万欧元

2023年9月21日星期四
2023年上半年主营业务利润3020万欧元
AKWEL (FR0000053027, AKW)，汽车和重型货运车行业的设备-系统供应商，公布其2023年上半年业绩。
|账目合并数据（单位：百万欧元）
|2023年6月30日
|2022年6月30日
|变化
|营业额
|533.2
|491.0
|+8.6 %
|经营总盈余
|49.0
|42.3
|+15.8 %
|主营业务利润
|30.2
|17.7
|+70.6 %
|主营业务利润率
|5.7%
|3.6 %
|+2.1 %
|营业利润
|30.0
|17.2
|+74.4 %
|财务利润
|(2.5)
|(10.0)
|+77.0%
|净利润（集团）
|19.2
|1.9
|-
|净利润率
|3.6 %
|0.4 %
|+3.2 %
业务量的持续增长，加上对成本和销售价格的精准控制，助推盈利能力迅速回升。然而，仍然存在较大的成本压力，特别是在员工薪资方面。
营业盈余总额增长了+15.8%，达到4,900万欧元，主营业务利润增长了+70.6%，为3,020万欧元。财务利润为-250万欧元，税费为850万欧元，集团上半年净利润达到1920万欧元。
投资总额为2290万欧元，营运资金需求变化达到3210万欧元，为业务增长提供了资金。截至2023年6月30日，集团的净现金（含租赁债务）为9150万欧元。
上半年的良好业绩，以及对成本和销售价格的精准控制，使得全年的营业利润有望增长。
集团宣布自2023年10月1日起任命 BenoitCoutier 为财务总监。Benoit COUTIER 是一位转变工艺工程专业注塑工程师，拥有埃塞克高等商学院国际商业战略与工程专业硕士学位，自2003年以来一直在家族企业工作。他先后担任财务总管（2003-2004年）、外部增长分析主管（2005-2009年）、巴西分部经理（2010-2015年），自2015年起担任法务总监。自2013年起，他列席董事会。
|AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体、机械管理和电动汽车结构部件方面的专家。集团在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。
AKWEL的业务涉足五大洲的21个国家，在全球拥有9,500名员工。
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