ORAPI : RESULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2023

Communiqué de presse Lyon – Saint-Vulbas, le 21 septembre 2023 à 18h00

PREMIER SEMESTRE 2023

Résilience des performances opérationnelles

Recentrage sur les activités rentables

Feuille de route confirmée

En M€ S1 2019 à PC* S1 2021 à PC*



S1 2022



S1 2022 à PC*



S1 2023 Chiffre d’affaires 118,3 113,2 119,1 119,0 121,0 Marge brute 55,2 57,8 58,9 58,9 55,8 en % du CA 46,6% 50,8% 49,5% 49,5% 46,1% EBITDA** 7,9 10,6 9,4 9,4 8,0 en % du CA 6,6% 9,4% 7,9% 7,9% 6,6% Résultat Opérationnel Courant 1,5 5,2 3,8 3,8 1,5 Résultat Opérationnel 0,1 4,8 3,4 3,4 -4,8 Résultat Net (part du Groupe) - 2,1 2,3 2,2 2,2 -5,8

* Pour la comparabilité, compte de résultat retraité de la cession de la société Médilis en 2019, de la cession de la société PHEM en 2019 et 2021, de la cession de la société DACD en 2019, et de la cession de la Norvège en 2019, 2021 et 2022.

** EBITDA = Résultat opérationnel courant + dotations nettes de reprises aux amortissements, Provisions pour risques et charges, dépréciation de l’actif circulant.

Le Conseil de Surveillance d’Orapi réuni le 19 septembre 2023 sous la Présidence de M. Guy Chifflot, a approuvé les comptes du premier semestre 2023, arrêtés par le Directoire.

Poursuite de la croissance, en sortie de crise Covid

ORAPI réalise au cours du premier semestre 2023 un chiffre d’affaires de 121,0 M€, soit +1,9 M€ vs 2022. La nette accélération de la croissance au second trimestre 2023, à +4,7% (dont +7,6% sur le marché français) permet au groupe d’enregistrer une croissance de 1,6% sur 6 mois, après un début d’année quasi-stable.

Les conquêtes et la croissance de grands comptes en Hygiène (UGAP, La Croix Rouge, GSF et Leclerc notamment) et la diversification du Go to Market en Process ont constitué des relais de croissance efficaces pour compenser la baisse désormais actée de la demande de produits de désinfection (COVID).

Résilience des performances opérationnelles et recentrage sur les activités rentables

Malgré les mesures déterminantes du plan stratégique 2025 pour améliorer la rentabilité, les résultats semestriels 2023 affichent un retrait dans un contexte écomique général complexe qui rend nécessaire un pilotage industriel et financier accru.

A périmètre comparable, la marge brute à 46,1% du chiffre d’affaires diminue de 3,4 pts et 3,1 M€ par rapport à 2022. Cette baisse découle à la fois de la perte des volumes Covid rentables qui impactaient encore significativement le S1 2022 et d’un impact net de l’inflation encore légèrement négatif sur le semestre, en raison de hausses des coûts (matières premières, énergie, frais logistiques et de personnel) non intégralement compensées par les hausses de tarif passées en 2022.

Le ralentissement de l’inflation permet toutefois d’envisager un redressement progressif du niveau de marge brute au cours du deuxième semestre.

L’EBITDA montre un repli moindre, de 9,4 M€ (7,9%) au S1 2022 à 8,0 M€ (6,6%), grâce aux efforts réalisés par le groupe en matière de productivité et de maîtrise des coûts.

Afin d’améliorer sa rentabilité future, le groupe a décidé de restructurer ses activités dans ses filiales d’Europe du Nord devenues déficitaires. L’évolution des perspectives de cette zone géographique a conduit à enregistrer une perte de valeur non récurrente et sans effet sur la trésorerie, de 5,8 M€ sur l’UGT Europe du Nord. Le résultat opérationnel est mécaniquement impacté par cette charge et s’établit à -4,8 M€.

Bénéficiant d’un résultat financier contenu grâce à la forte réduction des charges financières liée au désendettement, le Résultat net (part du Groupe) s’établit à -5,8 M€, vs 2,2 M€ en 2022.

Les flux de trésorerie liés à l’activité s’élèvent à +4,5 M€, en légère croissance par rapport à +4,4 M€ au S1 2022.

La trésorerie intégre des investissements limités à 3,3 M€, après plusieurs années intenses.

Les flux de trésorerie liés aux opérations de financement restent faibles, à 0,2 M€.

Au 30 juin 2023, la trésorerie nette s’améliore de 1 M€ vs décembre 2022, à +10,1 M€.

Confirmation de la feuille de route

ORAPI poursuit la mise en œuvre de sa feuille de route en accélérant son recentrage et les leviers commerciaux, dont les premiers fruits sont aujourd’hui visibles, notamment grâce à la digitalisation accrue et avec le lancement d’une nouvelle offre produits innovante et écologique.

Pour l’exercice 2023, dans un contexte économique toujours complexe, ORAPI redouble d’efforts pour garantir la qualité de ses services, la satisfaction de ses clients et progressivement améliorer ses marges au cours du second semestre 2023.

Opération en cours

Comme indiqué dans le communiqué de presse du 4 août 2023, ORAPI et le Groupe Paredes poursuivent leur discussion. Paredes a réévalué son prix d’acquisition des actions ORAPI à 6,50€ par action, et Kartesia, détenteur de 1.979.466 actions de la Société représentant environ 29,8% du capital et 21,7% des droits de vote, a fait savoir au Groupe Paredes qu’elle accepte d’apporter ses actions ORAPI à l’Offre Publique qui suivra l’acquisition du bloc d’actions contrôlées par la Famille Chifflot (cet engagement d’apport étant révocable en cas d’offre publique concurrente).

ORAPI a déposé ce jour son Rapport Financier Semestriel 2023 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté et téléchargé sur l'espace Finances, du site internet de la société www.orapi.com.

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène

et de maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392

Code Reuters : ORPF.PA Code Bloomberg : ORAP.FP

ORAPI est éligible au PEA – PME

