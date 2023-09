FIEBM - Résultats définitifs de l'OPRA - Annonce d'un projet d'OPR-RO - Suspension du cours des actions de FIEBM

September 21, 2023 12:31 ET | Source: Financière et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée Financière et Immobilière de l'Etang de Berre et de la Méditerranée

CARRY LE ROUET, FRANCE