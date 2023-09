Un programme phare de la Fondation Brain Canada octroie 2,8 millions $ pour la recherche sur le cerveau

MONTRÉAL, 21 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Financé par le Fonds canadien de recherche sur le cerveau et soutenu par un don important de la Fondation Azrieli, le programme Futurs leaders canadiens de la recherche sur le cerveau vise à accélérer les travaux novateurs qui révolutionneront notre compréhension du fonctionnement et des dysfonctionnements du système nerveux et de leur incidence sur la santé. Pour sa quatrième année, ce programme phare fournit du financement à sa plus importante cohorte de chercheurs de son histoire, soit 28 lauréats — une hausse de près de 30 % par rapport aux années précédentes. En quatre ans, le programme Futurs leaders canadiens de la recherche sur le cerveau a accordé des bourses à un total de 88 chercheurs prometteurs en début de carrière. Le programme est rendu possible grâce à une contribution substantielle de la Fondation Azrieli, avec l’appui cette année de la Erika Legacy Foundation, de la Fondation familiale Arrell, de la Segal Foundation et des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC).

Cette année, la Fondation Brain Canada a accordé des subventions de 100 000 $ à 28 chercheurs en début de carrière. Les projets vont des raisons expliquant pourquoi certaines personnes ressentent la douleur différemment à la compréhension de l’impact de la stimulation cérébrale profonde sur l’atténuation des symptômes de la maladie de Parkinson. Grâce au soutien de la Fondation Brain Canada, de ses donateurs et partenaires, ces chercheurs et chercheuses visionnaires ont l’occasion de contribuer de façon considérable à la recherche sur le cerveau partout au pays et dans le monde.

« Les scientifiques qui ont récemment terminé leur formation et qui viennent d’entamer leur carrière sont particulièrement bien placés pour mettre au point des initiatives de recherche révolutionnaires sur le cerveau, déclare la Dre Viviane Poupon, présidente-directrice générale de la Fondation Brain Canada. La Fondation Brain Canada est ravie de constater la croissance de son programme phare Futurs leaders, ce qui nous permet d’offrir un soutien accru à un nombre croissant de chercheurs à une étape charnière de leur carrière. »

En finançant des chercheurs en début de carrière à ce stade critique, la Fondation Brain Canada forme un bassin de chefs de file en neurosciences et une base d’excellence et d’innovation en matière de recherche au Canada.

« La Fondation Brain Canada est la principale fondation vouée à l’avancement des neurosciences au pays, explique Naomi Azrieli, présidente du conseil d’administration de la Fondation Brain Canada. Le programme Futurs leaders permet non seulement à la prochaine génération de leaders de bénéficier de mentorat, de ressources et de collaboration, mais il favorise également la création d’une communauté dynamique de penseurs avant-gardistes qui façonneront l’avenir des neurosciences. »

Le travail des Futurs leaders 2022 a le potentiel d’améliorer la vie des personnes les plus vulnérables au Canada et qui sont touchées chaque jour par des maladies, des troubles et des traumatismes cérébraux.

« J’espère qu’au cours des 20 prochaines années, mes travaux permettront de mieux comprendre les lésions cérébrales fœtales et néonatales sur le plan moléculaire, déclare le Dr Brian Kalish, médecin spécialiste des soins intensifs aux nouveau-nés au SickKids et lauréat d’une subvention Futurs leaders 2022. Mon rêve est de développer de nouvelles thérapies pour les traumatismes cranio-cérébraux chez les nouveau-nés, ce qui permettrait d’améliorer leur potentiel de développement neurologique à long terme. »

La recherche du Dr Kalish vise à explorer les traumatismes cranio-cérébraux chez les nouveau-nés et à développer de nouveaux traitements pour protéger leur cerveau et le réparer.

Futurs leaders canadiens de la recherche sur le cerveau 2022

Dans le cadre du volet 2022 du concours, la Fondation Brain Canada a reçu 123 lettres d’intention admissibles provenant de 40 établissements à travers le Canada et de différents domaines de la neuroscience — des approches fondamentale, translationnelle et clinique à l’application des connaissances. L’évaluation par les pairs a été effectuée par deux comités composés de 46 neuroscientifiques possédant une expertise dans un éventail d’approches de recherche et à différents stades de leur carrière. Soixante-quatre candidats ont été invités à présenter une demande de subvention complète et détaillée, et les 28 lauréats ont été sélectionnés à la suite d’une deuxième ronde d’évaluation par les pairs.

Lauréats d’une subvention Futurs leaders 2022 :

Bénédicte Amilhon, Ph. D., Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, Université de Montréal Marco Bonizzato, Ph. D., Polytechnique Montréal Michel-Pierre Coll, Ph. D., Université Laval Mahsa Dadar, Ph. D., Centre de recherche Douglas, Université McGill Yifei Jeff Dong, Ph. D., Université de la Saskatchewan Guillaume Dumas, Ph. D., Centre de recherche du CHU Sainte-Justine, Université de Montréal Henry A. Dunn, Ph. D., Université du Manitoba Paul A. Dutchak, Ph. D., Université Laval Giulia Fadda, Ph. D., Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa Aravind Ganesh, Ph. D., Université de Calgary Brett Hilton, Ph. D., Université de la Colombie-Britannique Wei-Hsiang Huang, Ph. D., Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill Maria Ioannou, Ph. D., Université de l’Alberta Jesse Jackson, Ph. D., Université de l’Alberta Brian Kalish, Ph. D., The Hospital for Sick Children, Université de Toronto Kohitij Kar, Ph. D., Université York Milad Lankarany, Ph. D., Réseau universitaire de la Santé, Université de Toronto Flavie Lavoie-Cardinal, Ph. D., Université Laval Lara Leijser, Ph. D., Université de Calgary Corina Nagy, Ph. D., Centre de recherche Douglas, Université McGill Sean Nestor, Ph. D., Institut de recherche Sunnybrook, Université de Toronto Matthew Perich, Ph. D., Université de Montréal Adria Quigley, Ph. D., Université Dalhousie Tijana Simic, Ph. D., Université de Toronto Eszter Szekely, Ph. D., Institut Lady Davis de recherches médicales, Hôpital général juif Jiannis Taxidis, Ph. D., The Hospital for Sick Children, Université de Toronto Maria Vera Ugalde, Ph. D., Université McGill Naomi Visanji, Ph. D., Réseau universitaire de la Santé, Université de Toronto

Pour en savoir plus sur la cohorte Futurs leaders canadiens de la recherche sur le cerveau de cette année, consultez notre répertoire des recherches financées.

Ce programme a été rendu possible grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une entente novatrice entre le gouvernement du Canada (par l’entremise de Santé Canada) et la Fondation Azrieli, avec l’appui de la Erika Legacy Foundation et de la Fondation familiale Arrell, la Fondation Segal et les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). À ce jour, Santé Canada a investi 200 millions de dollars par l’entremise du FCRC, somme qui a été égalée par la Fondation Brain Canada, ses donateurs et ses partenaires.

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Brielle Goulart

Fondation Brain Canada

brielle.goulart@braincanada.ca

450 915-2253

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/abc995d7-90bf-475e-a475-04efdcb116ae/fr