El Houston Dynamo Football Club y Verizon se asocian para Fan Appreciation Week

Verizon será el patrocinador principal del HDFC Fan Appreciation Week (Semana de agradecimiento a los fans), una semana especial de actividades para agradecer a los fans su apoyo durante todo el año, que incluirá un concierto después del partido del Houston Dash el 8 de octubre con Vanilla Ice, Tone Loc y Rob Base en el Shell Energy Stadium.

La asociación también incluirá una fiesta previa al partido para celebrar el Mes de la Herencia Hispana antes del partido del Houston Dynamo el 30 de septiembre y experiencias exclusivas para los ganadores del sorteo en el Shell Energy Stadium durante el Fan Appreciation Weekend (Fin de semana de agradecimiento a los fans).

HOUSTON, Sept. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- El Houston Dynamo Football Club (HDFC) anunció hoy que Verizon será socio oficial tanto del Houston Dynamo FC como del Houston Dash. Ambas organizaciones colaborarán para mejorar la experiencia de los fans en el Shell Energy Stadium y Verizon será el patrocinador principal de la Fan Appreciation Week, que comienza el 30 de septiembre.

“El anuncio de hoy ejemplifica el impulso que rodea a la organización a medida que entramos en esta etapa clave del año. Estamos encantados de trabajar con Verizon en oportunidades y eventos emocionantes para todos los fans y los invitamos a unirse a nosotros para un concierto inolvidable el 8 de octubre”, dijo Jessica O’Neill, directora de operaciones del HDFC. “También estamos entusiasmados de que esta asociación crezca aún más en el 2024”.

El Fan Appreciation Week comienza con una fiesta previa al partido en el Shell Energy Stadium para celebrar el Mes de la Herencia Hispana antes del Texas Derby el 30 de septiembre. Los festejos previos al partido incluirán una cervecería al aire libre, música en vivo y la final del torneo Own Your Block Cascarita Tournament de este año. El Dynamo busca asegurarse un lugar en la postemporada contra su rival del estado y ganar la serie de la temporada regular después de ganar un punto en el primer encuentro de la temporada contra el FC Dallas.

En los festejos, se incluye Dash Bash, un concierto con temática de los 90, para cerrar la temporada regular de la NWSL 2023 en el Shell Energy Stadium cuando el Dash reciba al Angel City FC el domingo 8 de octubre. En el lineup repleto de estrellas, se incluye a Vanilla Ice, un artista galardonado que ha vendido 10 millones de álbumes y que alcanzó el número 1 en las listas de Billboard con el sencillo “Ice Ice Baby”. El concierto incluye una presentación de Rob Base, quien obtuvo disco de platino tras el lanzamiento de su álbum debut “It Takes Two”. Tone Loc, rapero ganador de los American Music Awards y nominado a los Grammy, también subirá al escenario con su inconfundible voz el 8 de octubre para interpretar éxitos como “Wild Thing” y “Funky Cold Medina”. Información adicional y los boletos para el partido están disponibles en HoustonDash.com.

“Verizon está encantado de asociarse con el Houston Dynamo Football Club para presentar lo que seguramente será una inolvidable Fan Appreciation Week llena de diversión. Y también poder apoyar, durante y después, de un gran final de la temporada regular”, dijo Michelle R. Miller, presidenta de mercado de Verizon, región llanura costera. “Como primera ciudad en contar con servicio de internet residencial Verizon 5G Home Internet desde hace casi cinco años, H-town es un lugar muy especial para Verizon. Esta asociación con el HDFC, uno de los clubes deportivos más queridos de la ciudad, nos permite seguir conectando a las personas con las experiencias más significativas para ellos”.

La asociación incluye el patrocinio de la camiseta de entrenamiento del Dynamo y Dash durante el resto de la temporada. Verizon también será el patrocinador principal de dos sorteos que brindarán a los fanáticos experiencias exclusivas en el Shell Energy Stadium como parte de Fan Appreciation Week en octubre.

El Dynamo cerrará una racha de dos partidos en casa el miércoles cuando reciba al Vancouver Whitecaps FC en el Shell Energy Stadium. El partido del miércoles es el segundo de una serie de cinco partidos a lo largo de 15 días para cerrar el mes, que incluye la final de la Lamar Hunt U.S. Open Cup el 27 de septiembre en Florida. Los Dash regresan a la liga el 1 de octubre cuando viajan a Nueva Jersey para enfrentarse al NJ/NY Gotham FC.

ACERCA DEL HOUSTON DYNAMO FOOTBALL CLUB

El Houston Dynamo Football Club es una organización multifacética que incluye el Houston Dynamo, el Houston Dash, la Houston Dynamo Academy, los afiliados del club y los seguidores del club. El Dynamo es un equipo de la liga Major League Soccer que ha ganado dos campeonatos de la copa MLS Cup, una copa Lamar Hunt U.S. Open Cup y cuatro campeonatos Conference Championship en sus primeras 17 temporadas y se ha clasificado para representar a los Estados Unidos en competencias internacionales siete veces.El Dynamo ha avanzado a la serie del campeonato Conference Championship siete veces en 17 años, la mayor cantidad de cualquier equipo de la liga Major League Soccer desde 2006; y las cuatro apariciones del club en la final de la copa MLS Cup empatan la mayor cantidad en la liga durante ese tiempo. El Houston Dash se unió al Houston Dynamo Football Club el 12 de diciembre de 2013 como el primer equipo de expansión de la liga National Women’s Soccer League. La NWSL es la liga de fútbol profesional femenino de primera división de América del Norte y cuenta con muchas de las mejores jugadoras de los Estados Unidos y Canadá, así como talentos de todo el mundo. El Dash comenzó a jugar en abril de 2014 para el inicio de la segunda temporada de la liga. El Dash obtuvo su primer trofeo de liga, la copa NWSL Challenge Cup 2020, el 26 de julio de 2020. Los equipos entrenan en el Houston Sports Park (HSP), el principal centro de entrenamiento del sudeste de Texas, y juegan en el Shell Energy Stadium en el centro de Houston. Para obtener más información, inicie sesión en www.HoustonDynamoFC.com o llame al (713) 276-7500.

