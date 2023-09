Wandercraft bringt Atalante X, das erste selbststabilisierende Geh-Exoskelett der Welt, in Deutschland auf den Markt

Zwei Atalante X-Exoskelette sind an zwei wichtige Kliniken für Neurorehabilitation und akademische Exzellenzzentren geliefert worden

Die erste internationale randomisierte Wirksamkeitsstudie, die am Vivantes Klinikum Spandau in Berlin und an der Schön Klinik in Bad Aibling Harthausen bei München beginnt, zielt darauf ab, den Nutzen der Anwendung von Atalante X in der Frührehabilitation von Schlaganfallpatienten zu ermitteln

2 neue Wandercraft-Mitarbeiter zur Unterstützung der kommerziellen und klinischen Aktivitäten in Deutschland rekrutiert





NEW YORK, USA und PARIS, Frankreich 22. September, 2023 -- Wandercraft, der Entwickler des weltweit ersten selbststabilisierenden Exoskeletts, das es Menschen mit Gehbehinderungen ermöglichen soll, wieder aufzustehen und zu gehen, hat heute den offiziellen Start des kommerziellen Betriebs in Deutschland mit der Lieferung von zwei Atalante X-Exoskeletten an das Vivantes Klinikum Spandau in Berlin und die Schön Klinik Bad Aibling Harthausen in der Nähe von München, beides renommierte Kliniken für Neurorehabilitation und akademische Exzellenzzentren, bekanntgegeben.

Die beiden nach Deutschland gelieferten Exoskelette werden für die EarlyExo-Studie verwendet, die im September mit der Rekrutierung von insgesamt 66 Patienten an beiden Kliniken beginnen wird. Die Studie zielt darauf ab, die Wirksamkeit der Verwendung des Atalante X-Exoskeletts in der klinischen Routine-Rehabilitation bei Patienten mit schwerer Hemiparese (1-4 Monate nach Schlaganfall) im Vergleich zur Standard-Rehabilitation nachzuweisen. Die Studie wird voraussichtlich bis zu 2 Jahre dauern, wobei die letzte Patientenregistrierung für das 2. Quartal 2025 erwartet wird. Wandercraft hat 2 neue Mitarbeiter in Deutschland eingestellt, um den kommerziellen und klinischen Betrieb zu unterstützen.

Matthieu Masselin, CEO von Wandercraft, dazu: „Diese Markteinführung in einem der größten Märkte Europas stärkt die Position von Wandercraft als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der selbststabilisierenden, unterstützten Fortbewegung. Dies gibt uns die Möglichkeit, die Reichweite unserer unterstützenden Technologie auf größere Patientengruppen für die Behandlung und Rehabilitation auszuweiten.“

Die Markteinführung folgt auf eine Ausweitung der kommerziellen Aktivitäten in wichtigen Märkten in Europa, darunter Frankreich und Spanien, sowie in Amerika. Die USA sind ein weiterer wichtiger internationaler Zielmarkt für Wandercraft, und das Unternehmen hat in letzter Zeit bedeutende Fortschritte beim Aufbau enger Beziehungen zu renommierten neurologischen Rehabilitationszentren gemacht. Darüber hinaus hat Wandercraft vor kurzem bekannt gegeben, dass das Unternehmen einen Partnerschaftsvertrag mit der brasilianischen Gesundheitsbehörde unterzeichnet hat, um Lucy Montoro, einer führenden brasilianischen Einrichtung für neurologische Rehabilitation, seine selbststabilisierenden Atalante X-Geh-Exoskelette zur Verfügung zu stellen.

Professor Jörg Wissel, Neurologische Rehabilitation und Physikalische Therapie am Vivantes Klinikum Spandau in Berlin, dazu: „Die Genesung nach einem Schlaganfall und anderen akuten neurologischen Erkrankungen ist komplex und kann für Patienten, behandelnde Therapeuten, Ärzte und Pfleger viel Zeit, Mühe und Ressourcen erfordern. Wir freuen uns darauf, die potenzielle Wirkung von Atalante X bei der Wiederherstellung der Gehfähigkeit, der Rumpfstabilität, des Gleichgewichts, der Gewichtsverlagerung und der Funktion der Gliedmaßen zu untersuchen.“

Dr. Friedemann Müller, Oberarzt, Neurologie Frührehabilitation & Rehabilitation in der Schön Klinik Bad Aibling Harthausen in der Nähe von München, dazu: „Die Forschung hat gezeigt, dass ein rechtzeitiges Eingreifen und eine umfassende Unterstützung für Schlaganfallpatienten langfristig erhebliche gesundheitliche Vorteile bringen kann. Wir freuen uns darauf, das Atalante X-Exoskelett zu evaluieren und weitere klinische Erkenntnisse zu sammeln, um die Produktentwicklung zu unterstützen und die Patientenversorgung zu verbessern.“

Wandercraft wird auf dem BG Reha-Symposium in Berlin am 28. und 29. September mit einem Stand vertreten sein und einen Workshop auf der Konferenz veranstalten, bei dem das Atalante X-Exoskelett vorgeführt wird. Wandercraft wird auch an der Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurorehabilitation (DGNR) vom 14. bis 16. Dezember 2023 teilnehmen. Bitte kontaktieren Sie Wandercraft über die unten angegebenen Kontaktdaten, um Ihr Interesse zu bekunden und mehr zu erfahren.

– ENDE –

Über Wandercraft

Wandercraft ist ein globaler Hersteller, der fortschrittliche Roboterlösungen entwickelt und vermarktet, um Menschen mit Gehbehinderungen das Aufstehen und Gehen wieder zu ermöglichen. Das Unternehmen hat sein technisches Fachwissen genutzt, um Atalante X zu entwickeln, das weltweit erste selbststabilisierende Geh-Exoskelett, das das menschliche Gehen nachahmt und eine freihändige, multidirektionale Lokomotion ermöglicht. Atalante X wird bereits von vielen Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen in Europa und den USA verwendet. Mehrere verschiedene Gehprogramme wurden entwickelt, um die Rehabilitation und größere Unabhängigkeit zu unterstützen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.wandercraft.eu.

Pressekontakte

Wandercraft

Karen Genzel

Clinical Specialist

karen.genzel@wandercraft.fr

+49 1739144130

Consilium Strategic Communications (für Wandercraft)

Mary-Jane Elliott, Ashley Tapp, Andrew Stern

Wandercraft@consilium-comms.com

+44 (0)20 3709 5700

