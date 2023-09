Paris, le 22 septembre 2023, 8h30

Eramet et SUEZ choisissent Dunkerque pour implanter une usine de recyclage de batteries de véhicules électriques

Eramet, leader minier et métallurgique européen, et SUEZ, leader des solutions circulaires dans l'eau et les déchets annoncent le choix de Dunkerque pour installer leur futur complexe industriel de recyclage des batteries de véhicules électriques lithium-ion. Ce projet permettra de valoriser en boucle fermée, les métaux stratégiques composants les batteries et contribuera à la sécurisation des approvisionnements en métaux nécessaires à la transition énergétique en Europe.

Le projet comporte une usine amont de démantèlement et une usine aval d’extraction de métaux. La décision finale d’investissement du projet devrait intervenir d’ici la fin 2023 pour l'usine amont, pour un démarrage du site en 2025, et d’ici fin 2024 pour l'usine aval, pour un démarrage en 2027.

Eramet et SUEZ ont choisi le Grand Port Maritime de Dunkerque (59) comme lieu d’implantation de leur projet commun ReLieVe. Ce choix constitue une étape importante dans le développement du procédé innovant de recyclage des batteries initié par les deux partenaires en 2019.

Une usine pilote destinée à tester et valider le procédé de raffinage à l’échelle préindustrielle et en continu est déjà sur le point de démarrer à Trappes (78), sur le site du centre de recherche d’Eramet.

Ce projet prévoit la construction de deux installations :

une usine « amont » de démantèlement des batteries et de production de la blackmass d’une capacité de 50 000 tonnes de modules de batteries par an, soit l’équivalent de 200 000 batteries de véhicule électrique ;

une usine « aval » d’hydrométallurgie pour extraire et affiner les métaux stratégiques contenus dans la blackmass (nickel, cobalt, lithium), permettant leur réutilisation pour la production de nouvelles batteries.

Au sein de ce projet, les deux partenaires combinent leurs expertises :

SUEZ en matière de collecte, tri, préparation, démantèlement et recyclage des matières issues des batteries usagées.

Eramet pour le développement de la technologie hydro-métallurgique permettant de recycler les métaux stratégiques contenus dans la « blackmass ».

Les performances obtenues lors du processus de développement indiquent qu’il est possible d’atteindre, voire de dépasser, les exigences de la future réglementation européenne1 en termes de recyclage, avec une utilisation des ressources naturelles et une empreinte carbone réduites.

Une usine de recyclage située au cœur de la « vallée de la batterie »

Le site de Dunkerque est idéalement positionné au cœur de la « vallée de la batterie » qui émerge dans les Hauts-de-France où plusieurs usines de production de batteries, (gigafactories), vont s’implanter dans les prochaines années.

Eramet a bénéficié d’une subvention de l’Union Européenne et de la BPI d’un montant total de 80 M€, qui serviront à financer les études de pré-industrialisation, la construction des usines et les coûts de fonctionnement des 10 premières années d’opération.



Christel Bories, Présidente Directrice Générale d’Eramet : « Les progrès du projet ReLieve confirment notre volonté d’avancer sur la création d’une filière de recyclage des batteries en France. De nouvelles mines « urbaines » sont en train de se constituer sur le territoire européen : en tant qu’acteur minier responsable, notre rôle est de valoriser cette ressource et de lui donner une seconde vie, avec un impact environnemental considérablement réduit. ».

Sabrina Soussan, Présidente Directrice Générale de SUEZ : « Avec l’essor du marché des véhicules électriques, le recyclage des batteries usagées devient un enjeu clé de la transition écologique. Leader dans les métiers des déchets, SUEZ apporte des solutions innovantes et résilientes permettant de limiter la consommation de matières premières vierges et de sécuriser les approvisionnements en matières premières secondaires. ».



