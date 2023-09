Havila Kystruten AS: Siste dag i tegningsperiode for reparasjonsemisjon

IKKE FOR OFFENTLIGGJØRING, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON, HELT ELLER DELVIS,DIREKTE ELLER INDIREKTE, I AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, HONG KONG ELLER USA, ELLER NOEN ANNEN JURISDIKSJON DER OFFENTLIGGJØRING, PUBLISERING ELLER DISTRIBUSJON VILLE VÆRE ULOVLIG. DENNE KUNNGJØRINGEN UTGJØR IKKE ET TILBUD OM NOEN AV VERDIPAPIRENE BESKREVET HER.



Det vises til engelskspråklig melding fra Havila Kystruten AS («Havila Kystruten» eller «Selskapet») av i dag. Denne meldingen gir en oppsummering av nøkkelinformasjon fra meldingen. Ytterligere informasjon fremgår i den engelskspråklige meldingen.

Som annonsert den 8. september 2023 har Selskapet tilbudt aksjonærer som ikke fikk anledning til å delta i aksjeemisjonen som ble gjennomført den 18. juli å tegne aksjer på samme vilkår gjennom en reparasjonsemisjon.

Tegningstiden for reparasjonsemisjonen utløper i dag, 22. september klokken 16:30. Gyldige tegninger må være mottatt av tilretteleggerne innen fristen for å komme i betraktning. Nærmere informasjon om reparasjonsemisjonen er gitt i nasjonalt prospekt som er tilgjengelig på tilretteleggernes nettsider.

Tilretteleggere og tegningssteder er Arctic Securities AS, Fearnley Securities AS og Nordea Bank AS, filial i Norge. Advokatfirma Wikborg Rein er Selskapets juridiske rådgiver.

Kontakptersoner:

Administrerende direktør Bent Martini, +47 905 99 650

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706