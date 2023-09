OCTO Telematics führt Digital DriverTM Try Before You Buy ein

Dank Digital Driver™ Try Before You Buy erhalten Autofahrer ein maßgeschneidertes Angebot auf der Grundlage ihres Fahrstils, während Versicherungsunternehmen in nur wenigen Wochen Zugang zu einer individuellen prädiktiven Risikobewertung haben werden. Die Lösung ermöglicht einen vollständig digitalen und interaktiven Ansatz, der die Kundentreue erhöht und gutes Fahrverhalten belohnt.

ROM, Sept. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OCTO kündigt die Einführung der Digital Driver™ Try Before You Buy-Lösung an, die über eine App speziell für Fahrer verfügbar ist und eine objektivere Risikobewertung auf Basis des Fahrstils fördern soll. Die exklusiven Überwachungsfunktionen von Try Before You Buy ermöglichen es dem Versicherungsunternehmen, die Preisgestaltung für den Kunden durch eine transparentere Beziehung auf der Grundlage von Daten über das tatsächliche Fahrverhalten genau festzulegen, was weit über die traditionelle Verwendung demografischer Faktoren hinausgeht.

Mit Digital Driver™ Try Before You Buy können Versicherungsunternehmen potenzielle Kunden mit einer hohen Bereitschaft zur Nutzung von Telematik vorselektieren, den Onboarding-Prozess rationalisieren, Versicherungsnehmer besser verwalten und die Rentabilität des Portfolios durch Risikoprognosefunktionen erhöhen.

„In einer zunehmend digitalen und datengesteuerten Welt spielt die Fähigkeit, aussagekräftige Daten besser zu verwalten, eine grundlegende Rolle dabei, die Bedürfnisse der Versicherungsnehmer mit denen der Versicherungsunternehmen zu verbinden“, so Michael Ferreira, Chief Commercial Officer von OCTO. „Try Before You Buy“ ist eine Telematiklösung, die die Bedürfnisse von Versicherern und Versicherungskunden gleichermaßen erfüllt. Durch einfaches Aktivieren der Digital Driver-App erhalten die Versicherungsnehmer ein personalisiertes Angebot, das objektiv ist und eine genaue Einschätzung des individuellen Risikoprofils der Fahrer darstellt.“

Die Try Before You Buy-App verfügt über einen speziellen Bewertungsalgorithmus, der auf den in einem bestimmten Zeitraum gefahrenen Kilometern basiert und darauf ausgelegt ist, die tatsächlichen Schadenkosten in nur 2 bis 4 Wochen genau vorherzusagen DriveAbility® Try Before You Buy basiert auf dem DriveAbility® Advanced Score von OCTO, dem marktführenden Score zur Risikovorhersage.

Über OCTO

OCTO war schon immer ein Vorreiter bei Innovationen im Bereich der vernetzten Mobilität. Als Pionier der Versicherungstelematik ist das Unternehmen heute ein führender Anbieter von fortschrittlichen Telematik- und Technologielösungen, der auch in den Bereichen Flottenmanagement und intelligente Mobilität tätig ist und maschinelles Lernen und KI nutzt, um IoT-Daten in verwertbare Informationen umzuwandeln.

Mit der Expertise, die in den letzten 21 Jahren im Bereich globaler fortschrittlicher Analysedienste, organischem Wachstum und strategischen Fusionen entwickelt wurde, verbreitet OCTO den Wert fortschrittlicher Datenanalyse durch seine skalierbare globale Plattform, um verschiedene Mobilitätsanwendungen zu bedienen und ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten.

Durch verschiedene Geschäftsanwendungen und Anwendungsfälle bringt OCTO die Telematik in den Kern der Smart Cities. Als Verfechter der globalen Nachhaltigkeitsziele dank der OCTO Vision Zero: Zero Crashes, Zero Congestion, Zero Pollution (Null Unfälle, Null Staus, Null Umweltverschmutzung)

verfügt OCTO mit 5,7 Millionen vernetzten Nutzern über die weltweit größte Datenbank mit Telematikdaten, in der mehr als 552 Milliarden Kilometer an Fahrdaten gesammelt und über 514.000 Unfälle und Versicherungsfälle analysiert wurden.

Frost & Sullivan hat OCTO Telematics mit dem Preis „Global Company of the Year 2022“ ausgezeichnet.

Für weitere Informationen: octotelematics.com

