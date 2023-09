OCTO Telematics lance Digital Driver™ pour le programme « Essayez avant d'acheter »

Grâce au programme « Essayez avant d'acheter » Digital Driver™, les conducteurs obtiendront un devis personnalisé basé sur leur style de conduite, tandis que les compagnies d'assurance auront accès, en quelques semaines seulement, à une évaluation prédictive et individuelle des risques de conduite du conducteur. La solution permet une approche entièrement numérique et interactive qui accroît la fidélité des clients et récompense les comportements de conduite sûrs.

ROME, 22 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- OCTO annonce le lancement de la solution Digital Driver™ pour le programme « Essayez avant d'acheter », disponible via une application dédiée aux conducteurs et conçue pour favoriser une évaluation plus objective des risques en fonction du style de conduite. Les fonctionnalités de suivi exclusives du programme « Essayez avant d'acheter » permettent à la compagnie d'assurance de définir avec précision la tarification des clients grâce à un rapport bien plus transparent basé sur les données du comportement de conduite réel, et qui dépasse de loin l'utilisation traditionnelle des facteurs démographiques.

Avec « Essayez avant d'acheter » Digital Driver™, les compagnies d'assurance peuvent présélectionner les clients potentiels présentant une forte volonté d'utiliser la télématique, simplifier le processus d'intégration, mieux gérer les assurés, ainsi qu'augmenter la rentabilité du portefeuille grâce à des capacités de prévision des risques.

« Dans un monde de plus en plus numérique et axé sur les données, la capacité à mieux gérer les données significatives joue un rôle fondamental pour aligner les besoins des assurés à ceux des compagnies d'assurance », a déclaré Michael Ferreira, directeur commercial d'OCTO. « Le programme « Essayer avant d'acheter » est une solution télématique qui répond efficacement aux besoins des assureurs et des assurés. En activant simplement l'application Digital Driver, les assurés recevront un devis personnalisé, objectif et représentant une évaluation précise des risques correspondant à leur profil individuel de conducteur. »

L'application « Essayez avant d'acheter » est dotée d'un algorithme de notation spécifique, basé sur le kilométrage parcouru au cours d'une période donnée. Elle est conçue pour prédire avec précision les coûts réels des sinistres en seulement 2 à 4 semaines. DriveAbility® du programme « Essayez avant d'acheter » est basé sur l'application DriveAbility® Score Détaillé d'OCTO, le score prédictif de risque leader sur le marché.

À propos d'OCTO

OCTO a toujours été à la pointe de l'innovation dans le secteur de la mobilité connectée. Pionnière de la télématique d'assurance, l'entreprise est aujourd'hui le principal fournisseur de solutions télématiques et technologiques avancées qui opère également dans les secteurs de la gestion de flotte et de la mobilité intelligente, tirant parti de l'auto-apprentissage et de l'Intelligence Artificielle pour transformer les données IoT en informations exploitables.

Avec une expertise développée au cours des 21 dernières années dans les services analytiques avancés mondiaux, la croissance organique et les fusions et acquisitions stratégiques, OCTO diffuse la valeur de l'analyse de données avancée grâce à sa plateforme mondiale évolutive pour servir différentes applications de mobilité et offrir une expérience client de qualité supérieure.

Par le biais de différentes applications commerciales et de cas d'utilisation, OCTO place la télématique au cœur des villes intelligentes. En tant que défenseur des objectifs globaux de durabilité grâce à la Perspective Zéro d'OCTO : Zéro accident, Zéro encombrement, Zéro pollution.

OCTO compte 5,7 millions d'utilisateurs connectés et détient la plus grande base de données télématiques au monde, avec plus de 552 milliards de kilomètres de données de conduite collectées et plus de 514 000 accidents et événements d'assurance analysés.

Frost & Sullivan a décerné à OCTO Telematics le prix de l'entreprise mondiale de l'année 2022.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : octotelematics.com

