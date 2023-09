Robex Resources Inc. annonce des changements dans son équipe de direction et son conseil d'administration

CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES ET NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS

QUÉBEC, Québec, 22 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (TSXV : RBX) (« Robex » ou la « Société ») annonce des changements dans son équipe de direction à compter du 21 septembre 2023.

Depuis le début de leur premier investissement dans Robex en 2013, les membres de la famille Cohen soutiennent la Société en développant et en exploitant la mine Nampala au Mali. Ils n'ont eu de cesse de se consacrer à une exploitation respectueuse des normes du secteur grâce à leurs postes de cadres clés et à leur soutien financier à long terme.

De plus, ils se sont engagés à mettre en œuvre une stratégie de croissance externe à l'aide du regroupement d'activités avec Sycamore Mining Limited en 2022. Les deux dernières années ont transformé la Société de par (i) l'intégration de Sycamore et de ses équipes et (ii) les premiers développements du projet aurifère Kiniero en Guinée.

Soutenue par la famille Cohen, la Société a renforcé sa direction et son conseil d'administration au cours des 12 derniers mois en y ajoutant des professionnels du secteur minier afin de faire progresser sa stratégie visant à lui permettre de devenir un producteur d'or multi-juridictionnel et multi-actifs en Afrique de l'Ouest.

À la suite des derniers changements annoncés pour la direction, la famille Cohen estime que la transition est terminée et qu'il est temps pour ses membres de quitter leurs postes de cadres. Ils continueront d'accorder une attention particulière à Robex, dont ils restent actionnaires et administrateurs.

Benjamin Cohen, actuel président de la Société, quitte son poste de cadre mais continuera de conseiller l'équipe de direction en tant qu'administrateur principal ;

Georges Cohen, actuel vice-président sénior du développement stratégique et de la croissance à long terme, quitte son poste de cadre mais demeure administrateur ;

Julien Cohen, actuel vice-président sénior des ventes et des affaires financières, quitte son poste de cadre mais continuera de conseiller l'équipe de direction en tant qu'administrateur.



Les autres changements concernant le comité et le conseil d'administration sont les suivants :

Michel Doyon et Christian Marti quittent leurs postes de membres du conseil d'administration ;

Aurélien Bonneviot est nommé membre du conseil d'administration, remplaçant ainsi Michel Doyon ;

Matthew Sharples est nommé membre du conseil d'administration en tant que représentant d'Eglinton, remplaçant ainsi Christian Marti ;



Création d'un comité environnemental, social et de gouvernance (ESG) et d'un comité technique, et nominations aux comités d'audit et des risques, et de rémunération :

ESG : Claude Goulet, Aurélien Bonneviot et Benjamin Cohen. Le comité ESG aura la charge d'examiner et de recommander des changements dans les politiques et les opérations de Robex afin de s'assurer que les questions environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise sont prises en compte dans les décisions commerciales et les opérations de l'entreprise ;

Comité technique : Gerard De Hert, Richard Faucher, Matthew Sharples et Benjamin Cohen. Ce comité a été créé pour examiner les décisions techniques concernant le projet Kiniero et les opportunités de croissance de Nampala ;

Audit et risque : Claude Goulet, Julien Cohen, Thomas Lagrée ;

Rémunération : Richard Faucher, Claude Goulet, Thomas Lagrée ;

Les autres changements touchant l'équipe de direction comprennent :

Daniel Marini, actuel vice-président des opérations, est nommé directeur de l'exploitation ;

Augustin Rousselet, actuel directeur de l'exploitation, est nommé directeur de l'information ;

À ce jour, notre équipe de direction se compose des membres suivants : Aurélien Bonneviot (chef de la direction), Alain William (directeur financier), Daniel Marini (directeur de l'exploitation), Augustin Rousselet (directeur de l'information), Gwendal Bonno (VPS du personnel et de la communication), Nicolas Ros (VPS, responsable des affaires d'entreprise et secrétaire général).

Régime d'options

En vertu de son régime d'options d'achat d'actions actuel, Robex annonce que la Société a accordé au total 3 800 000 options d'achat d'actions à un prix d'exercice de 0,29 C$ expirant après 5 ans aux nouveaux employés ainsi qu'aux membres nouvellement nommés au conseil d'administration, soit le solde des options pouvant être émises en vertu du régime d'options d'achat d'actions de la Société. Suite à l'octroi des options d'achat d'actions, la Société compte désormais un total de 14 065 163 options d'achat d'actions émises, représentant environ 1,7 % des actions ordinaires en circulation de la Société.

Selon Aurélien Bonneviot, chef de la direction : « Ces changements constituent une pierre angulaire de la prochaine phase de croissance de Robex vers le statut de société aurifère multi-actifs. L'équipe de direction et les administrateurs souhaitent remercier Michel et Christian pour leur soutien exceptionnel pendant ces nombreuses années. Très peu d'entreprises ont bénéficié de ce genre de transformation, du statut de société d'exploration à celui de producteur d'or, et cela n'aurait pas été possible sans le soutien d'un conseil d'administration uni.”

Richard Faucher, président du conseil d'administration, a déclaré : « J'aimerais souhaiter la bienvenue au sein du conseil d'administration à Matthew Sharples, deuxième plus grand actionnaire, et Aurélien Bonneviot, actuel chef de la direction de la Société. En tant que fondateur de Sycamore Mining, Matthew apporte une riche expérience du secteur minier, et nous sommes impatients de travailler avec lui. Je tiens à remercier Christian et Michel pour leur soutien pendant toutes ces années, et pour le professionnalisme dont ils ont fait preuve durant les moments difficiles que nous avons dû traverser ensemble pour aider la Société à se développer. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour vos prochaines aventures. »

À propos de Robex Resources Inc.

Robex est une société multi-juridictionnelle de production et de développement aurifère ouest-africaine avec un potentiel d'exploration à court terme. La Société est dédiée à mener des activités sûres, diverses et responsables dans les pays où elle opère avec comme objectif de favoriser une croissance durable. La Société exploite la mine Nampala au Mali depuis 2017 et fait progresser le projet aurifère Kiniero en Guinée.

Robex est soutenue par deux actionnaires stratégiques et a l'ambition de devenir l'un des producteurs d'or de niveau intermédiaire les plus importants en Afrique de l'Ouest.

